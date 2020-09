Robert Negoita a facut Biroul Electoral intr-o cladire care ar fi trebuit data unei scoli. Elevii fac cursurile online

Elevilor Scolii Gimnaziale Nr.75 Leonardo da Vinci li s-a spus ca vor invata intr-o noua cladire. Insa, de la 1 septembrie, in acea cladire a fost organizat Biroul Electoral pentru alegeri, elevii fiind obligati sa inceapa scoala online, din lipsa de spatiu.

Scoala gimnaziala nr.75 Leonardo da Vinci din Sectorul 3, condus de Robert Negoita, este una dintre cele mai cautate. Din acest motiv, spatiile de invatamant au devenit insuficiente. Astfel, conducerea scolii a cerut o noua cladire in care sa mute o parte din activitate, care se afla la distanta de cateva sute de metri, potrivit Libertatea.

Este vorba despre o cladire cu doua etaje din strada Pictor Ion Tuculescu, nr. 42, care a apartinut in trecut Scolii nr. 69, desfiintata din cauza rezultatelor slabe. Cladirea respectiva a fost preluata ulterior de Grupul Scolar Industrial Nicolae Teclu, apoi a ramas goala, dupa ce liceul a disparut, absorbit de Colegiul Tehnic Mihai Bravu.

In 2015, Primaria Sector 3 a repartizat imobilul catre Directia de Impozite si Taxe. S-au obtinut avizele de la institutiile scolare, inclusiv de la minister, si au fost amenajate birouri pentru contribuabilii din sectorul 3. Directia de Taxe urma sa functioneze acolo timp de cinci ani, adica pana in 2020.

La inceputul anului 2018, Directia de Invatamant din cadrul primariei i-a scris Directiei de Taxe sa elibereze spatiul pe care il ocupa, pentru a fi pus la dispozitia Scolii Leonardo da Vinci. Insa, Directia de Taxe a raspuns ca va elibera cladirea doar daca i se va aloca alt spatiu.

Astfel, in iunie 2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a votat pentru revenirea cladirii in care functiona Directia de Taxe la destinatia initiala, aceea de spatiu de invatamant.

Insa, intre 2018 si 2020, acea cladire a ramas goala, in timp ce elevii se inghesuiau in trei schimburi la Scoala Leonardo da Vinci, a doua scoala ca performante din sectorul 3.

Dupa atatea promisiuni, cei de la Scoala Leonardo da Vinci au crezut ca, in sfarsit, problema se va rezolva. In vara, au inceput sa amenajeze spatiul din cladire pentru noul an scolar.

Au aflat insa ca trebuie sa se opreasca, spun ei, din cauza ca, de la 1 septembrie, la parterul cladirii a fost amenajat Biroul Electoral de Circumscriptie Sector 3, pentru alegerile locale din 27 septembrie.

Din acest motiv si din lipsa de spatiu, elevii au inceput scoala in mediul online pe 14 septembrie.