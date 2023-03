Rolul Ikea in scandalul Kronoșpan: Defrișări, șpăgi, poluare, certificate false, incendii provocate!

Proiectul de cercetare transnațional „Defrișare, Inc." arată implicarea puternică a companiilor austriece de lemn în activități ilegale. Cel mai recent, Standard, Süddeutsche Zeitung, Profil, ORF și Radio Ö1 au scris despre rețeaua corporativă opacă și dubioasă a gigantului cherestea Kronospan, companie prezentă și în România cu două fabrici.

Kronospn se confruntă, conform OTS, cu acuzații de defrișare, presupuse spăgi, certificări aparent false, zeci de incendii și multe altele. Dar cine este de fapt Kronospan, această corporație de mai multe miliarde de dolari deținută de o familie din Salzburg care se ferește de public și nu răspunde la întrebări?

Este exact ceea ce Fundația COMÚN, în cooperare cu ONG-uri și experți independenți din Belarus, România, Republica Cehă, Polonia și Ucraina, a dedicat „Atlasului Lanțului de Aprovizionare " . Cu ajutorul linkului www.lieferkettenatlas.com se poate vedea foarte ușor "metodele scandaloase" pe care Kronospan le folosește în țările europene și modul în care oamenii, mediul și clima au suferit de ani de zile, scrie Ost.

Grupul de mai multe miliarde de dolari demonstrează mai mult decât aproape oricare alt jucător din afacerea în plină expansiune a lemnului de ce este nevoie de o lege europeană puternică a lanțului de aprovizionare, spune Veronika Bohrn Mena, purtătoarea de cuvânt a inițiativei austriece pentru o lege a lanțului de aprovizionare și președinta COMÚN

„Kronospan produce în primul rând în Europa de Est și peste tot acolo, unde nu există decât o protecție slabă a lucrătorilor și a mediului. Cu toate acestea, profiturile uriașe pe care grupul le realizează cu acesta sunt mutate în paradisuri fiscale nerezonabile. Cu ajutorul unei rețele corporative care permite proprietarilor grupului să nu fie nevoiți să-și asume responsabilitatea, Kronospan a avut un mare succes până acum și, prin urmare, este un exemplu ideal de ce este nevoie urgentă de o lege a lanțului de aprovizionare!"

„Cercetarea actuală arată cât de dezinhibate și lipsite de scrupule sunt unele companii de lemn atunci când achiziționează materiile prime pentru produsele lor. În calitate de consumatori, nu avem nicio șansă să ne apărăm împotriva ei, pentru că de obicei nu o trăim. Prin urmare, suntem de părere că corporațiile ar trebui să fie răspunzătoare pentru infracțiunile din lanțurile lor de aprovizionare - și de aici își fac profituri, aici la noi." Cercetarea jurnaliștilor oferă o bază bună, dar în cele din urmă este statul. care trebuie să acționeze:

„Kronospan nu răspunde la întrebările presei, dar vor trebui să răspundă la scrisorile procurorului. Este nevoie de temeiul legal pentru ca autoritățile noastre să poată lua, în sfârșit, măsuri. Guvernul federal austriac este chemat să nu se mai opună unei legi puternice a lanțului de aprovizionare la nivel european, ci să o susțină cu atât mai vehement, având în vedere tranzacțiile dubioase ale companiilor autohtone", conchide Bohrn Mena.

La capitolul lemn al atlasului lanțului de aprovizionare, dorim să folosim exemplul familiei Kaindl din Salzburg și al companiei lor, „Kronospan", pentru a arăta cât de problematice pot fi lanțurile de aprovizionare ale corporațiilor multinaționale. Pentru a face acest lucru, ne bazăm pe propriile noastre cercetări extinse și pe rapoartele actuale ale partenerilor din Republica Cehă, Croația și România", se spune la capitolul lemn din atlasul ONG-ului amintit.

"Afacerile grupului Kronospan s-au bazat pe lanțuri globale de aprovizionare și pe o construcție de relații opace a diverșilor subcontractanți, holdinguri, companii publice, fundații și o bancă - din Asia până în America. În spatele acestui lucru se află defrișarea ilegală, distrugerea gravă a mediului, otrăvirea cu pesticide și evitarea sistematică a impozitelor", se mai spune în Atlas.

Totul a început destul de liniștit. Matthias Kaindl și-a fondat prima fabrică de cherestea în 1897 la Lungötz, situată în Valea Lammer din Salzburg. Din 1948, acolo a fost produs în principal placaj pentru industria mobilei în locul plăcilor solide, ceea ce a sporit semnificativ succesul companiei. Extinderea a fost deja posibilă în 1959, urmată de construcția unei fabrici de PAL la Salzburg.

Compania a făcut marea descoperire cu producția acestor PAL, deoarece în același timp construcția de mobilier nu se mai baza pe lemn masiv, ci pe PAL mult mai ieftin și mai ușor.

În anii 1960, afacerea tatălui a fost preluată de fiii săi Ernst și Matthias Kaindl. În 1966, Ernst Kaindl a fondat Swiss Krono Group ca societate pe acțiuni pentru industria lemnului în Menznau, lângă Lucerna, în Elveția. Compania familiei Kaindl a fost apoi despărțită în 1987, probabil ca urmare a unei rupturi de familie. De atunci a existat „ Grupul Krono Elveția " sub conducerea fiicei lui Ernst Kaindl, Ines Kaindl-Benes, precum și „ Grupul Kronospan " sub conducerea lui Matthias Kaindl și fiul său Peter.

De atunci, Grupul Kronospan s-a concentrat pe preluarea companiilor de stat din fosta RDG și din Uniunea Sovietică, la costuri reduse. Firme din Polonia, Germania de Est, Cehia, Bulgaria, Slovacia, Rusia, România, Croația, Ungaria, Ucraina și Serbia au fost cumpărate la prețuri avantajoase. Dar PAL este încă produs pe bucată în fabrici din Letonia, Danemarca, Belarus și Marea Britanie. În plus , substanțele chimice pentru prelucrarea lemnului sunt vândute sub marca Kronochem.

Kronospan a intrat pe piața din România în anul 1999 când a deschis o firmă de import. În 2004 a achiziționat de la Gruppo Frati fabrica de la Sebeș care produce PAL (plăci aglomerate din lemn) și MDF (medium-density fibreboard) pentru industria mobilei, într-o tranzacție de 250 milioane euro. Capacitatea de producție anuală este de 840.000 de metri cubi de PAL și de 384.000 de metri cubi de MDF.

În decembrie 2009 a inaugurat la Brașov o fabrică de plăci din lemn OSB (plăci din fibre orientate) pentru industria construcțiilor în care a investit 200 milioane euro. Capacitatea de producție de OSB este de 270.000 metri cubi, iar cea de PAL de 80.000 de metri cubi. Fabrica de la Brașov este a 27-a din rețeaua grupului austriac.

În cursul anului 2007, Kronospan a ridicat pe platforma industrială de la Sebeș o instalație de producere a formaldehidelor, fără acord de mediu și fără autorizație de construire. Kronospan a importat această instalație în 2006 din Franța, de la fabrica Total-Atofina din localitatea Villiers Saint Paul după ce, în urma accidentelor repetate la fabrica respectivă, autoritățile franceze au decis închiderea sa.

În martie 2010, Comisia Europeană a avertizat pentru a doua oară România în urma încălcării normelor de mediu de către fabrica de formaldehidă a Kronospan Sebeș. Comisia a notat lipsa unor măsuri corespunzătoare în cazul fabricii din Sebeș, ceea ce încalcă legislația UE în domeniul impactului de mediu.

Nu se știu multe despre Kronospan. Acest lucru este neobișnuit pentru o companie care este lider pe piața mondială. Cifra de afaceri anuală este estimată la aproximativ 4 miliarde de euro, urmând să fie angajați 14.000 de angajați. La fel ca și membrii familiei Kaindl, structura acționariatului în societățile pe acțiuni și participațiile gigantului corporativ Kronospan rămâne cât se poate de ascunsă. Transparența și publicitatea sunt aparent evitate în mod deliberat.

Ciprul nu este cunoscut doar pentru taxele sale scăzute și reglementările relaxate pentru corporații, care permit chiar și companiile de tip cutie poștală, ci și pentru sediul Kronospan Holding PLC al Banasio Investments Limite. Potrivit actului adițional , primul, al cărui director se spune că ar fi Peter Kaindl, ar trebui să dețină și fabricile de PAL din Europa de Est. Spiros Spyrou, care acționează ca director financiar al Kronospan, are și el un post acolo.

Se spune că a doua companie ar fi servit la cumpărarea unei bănci din Malta deținută anterior de Raiffeisen International. Potrivit registrului companiilor austriece, ea a fost unicul proprietar al acestei bănci, East Centro Central Management SE (ECCM SE), până în ianuarie 2012. , despre care se spune că ar fi finanțat lucrările de PAL Kronospan din Europa de Est.

Banasio Investments Limite se pare că este deținută de Fundația Luda , cu sediul în următorul paradis fiscal, Lichtenstein , sub împuternicire Matthias Kaindl Junior, care este și el în Consiliul de Administrație al ECCM SE Bank din Malta. În micul principat are sediul și Fundația Betuva . Cu toate acestea, nu există informații disponibile public despre fundație și scopul ei oficial, dar Spiros Spyrou face parte din consiliul de administrație, ne amintim că este directorul financiar al Kronospan.

Și așa că nu este chiar surprinzător că Kronospan a apărut în așa-numitele „Paradise Papers ". Acestea sunt o colecție de dosare clasificate pentru firme de avocatură și companii de încredere care au fost scurse în 2016. În dosare au apărut mii de miliardari și corporații care s-au sustras de la impozite pe scară largă prin spălarea banilor și ofuscarea prin construcții de cutii și paradisuri fiscale.

Kronospan are 43 de fabrici din 23 de țări. Cu toate acestea, nici o singură fabrică nu este situată în niciuna dintre țările în care se află fundațiile și banca Grupului. Prin urmare, producția și managementul financiar sunt separate cu grijă. Aproape atât de lungă cât lista țărilor în care produce Kronospan este lista abuzurilor de care este acuzată compania în aceste țări, se spune în Atlas.

Kronospan a trebuit să răspundă in Polonia pentru acordurile secrete de cartel, poluarea aerului și condițiile de muncă nesănătoase. Kronospan nu a fost amendată doar pentru stabilirea ilegală a prețurilor, au existat și proteste majore pentru poluarea aerului, un incendiu și o presupusă campanie pe Facebook cu conturi false. De asemenea, compania a refuzat să plătească o amendă pentru că nu deține licență de emisie de metale grele precum antimoniu, arsen, crom, cadmiu, cobalt, mangan, cupru, nichel, plumb, mercur și vanadiu.

Timp de aproape patru ani, cele cinci companii Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Pfleiderer Group, Pfleiderer Wieruszów și Swiss Krono au stabilit împreună prețuri și au făcut schimb de informații confidențiale. Companiile, aparținând a trei grupuri majore, au participat la cartel de la începutul anului 2008 până în septembrie 2011. Se presupune că acestea au convenit verbal asupra prețurilor și au făcut schimb de informații confidențiale, cum ar fi când vor fi implementate creșteri și volumele de vânzări.

Președintele Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorului a aplicat amenzi de peste 135 milioane zloți polonezi celor implicați în conspirația pentru coluziune. Swiss Krono a fost singura companie care nu a fost amendată. Compania a decis să solicite clemență.

În 2016, Kronospan FLLC din Belarus a trebuit să plătească o amendă de 104 milioane de ruble pentru poluarea râului Vilija, echivalentul a aproximativ 37 de milioane de euro. Compania își integrase ilegal apele uzate în sistemul de canalizare a apelor pluviale și s-a stabilit că concentrația maximă de substanțe chimice a fost depășită. Kronospan a confirmat acuzația.

Vilija, numit în lituaniană Neris, este un râu din Belarus și Lituania. Își are izvorul în nordul Belarusului, curge prin capitala lituaniei Vilnius și se varsă în Neman din Kaunas. Râul, care este încă în starea sa naturală, găzduiește multe specii de animale care, la fel ca oamenii, au fost puse în pericol de otrăvirea cu apă.

Fabrica de PAL Kronospan din Chirk, Marea Britanie, a fost una dintre primele fabrici ale Grupului, înființată încă din 1970. În 2017, 71 de familii din Chirk au angajat o firmă de avocatură de mediu pentru a lua măsuri legale împotriva poluării cu praf. Localnicii au raportat că trebuie să-și țină ferestrele închise pentru a preveni pătrunderea prafului în casele lor. Conform BBC, s=au plâns, de asemenea, că nu își mai pot folosi grădinile și că trebuie să-și spele mașinile în mod regulat din cauza prafului care s-a acumulat.

În 2019 a fost fondat grupul Kronospan Ltd. Acesta a reușit să fie amendat cu 80.000 de lire sterline pentru o altă infracțiune. Ca și în Belarus, grupul a fost urmărit și în Marea Britanie, după ce și-a deversat ilegal apa comercială poluată în sistemul public de canalizare în 2018. În cele din urmă, în 2020, Chirk a experimentat al treilea incendiu în mai puțin de trei ani. Serviciile de urgență au fost apelate înapoi în 2018, deoarece un incendiu izbucnise într-unul dintre turnurile de filtrare, după ce un incendiu mai mare izbucnise în septembrie 2017.

Acum știm unde se află rădăcinile Grupului Kronospan, cum este structurat și cum își desfășoară activitatea. Dar de unde își procură de fapt tot lemnul? Și în ce împrejurări este acesta crescut și livrat? Înainte de a ne referi la „combustibilul" lui Kronospan, să aruncăm o privire asupra stării actuale a pădurilor din Europa. Pentru că asta ar putea clarifica încă o dată de ce este atât de important să le protejezi.

În timp ce suprafața defrișată în pădurile europene a rămas relativ constantă până în 2015, aceasta a crescut cu aproape jumătate între 2016 și 2018, la 49 la sută. Numărul copacilor tăiați a crescut și el cu aproape 70 la sută.

Potrivit imaginilor din satelit, tendința de defrișare este deosebit de proastă în Scandinavia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Belarus și Rusia, precum și în sudul Franței, Spania și Portugalia. Doar Germania, Belgia, Țările de Jos și Danemarca nu sunt afectate de creșterea defrișărilor.

Acest lucru se datorează comerțului internațional și utilizării lemnului pentru a genera energie. Regiunile care sunt caracterizate de silvicultură, de exemplu, care se bazează pe lemn ca combustibil, sunt afectate în mod deosebit.

Un exemplu ideal de origine a lemnului pentru prelucrarea ulterioară de către companii precum Kronospan este Croația, membră a UE. Țara a fost adusă în lumina reflectoarelor doar recent de rapoartele de investigație și de atenția europarlamentarului Thomas Waitz . Este vorba despre corupție, încălcări ale mediului și utilizarea abuzivă a fondurilor UE.

Un total de 37% din Croația, adică aproximativ 2 milioane de hectare, este acoperită de păduri. Aproximativ 95% dintre acestea sunt în mare parte păduri naturale mixte și aproximativ 81% sunt deținute de stat. Trei sferturi din pădurile din Câmpia Panonică sunt păduri de foioase și 15% sunt păduri de conifere care cresc în regiunile muntoase.

În martie 2021, un raport al „Asociației Veteranilor și Acțiunii Sociale (VIDRA)" a relevat distrugerea periculoasă a pădurilor din orașul croat Vesna Grgic. Acesta menționează corupția și gestionarea defectuoasă financiară și ecologică în parcurile naturale croate și zonele Natura 2000 ca fiind cauza tăierilor de suprafețe mari de pădure. Cu consecințe devastatoare pentru ecosistem.

Zonele afectate de defrișare includ:

- sanctuarul de păsări din „CRNA MLAKA"

- rezervația de protecție a animalelor „Varoski Lug"

- parcul natural „Lonjsko Polje"

- „Donja Posavina"

- „Muntele Zrinska Gora"

- "Muntele Bilogora"

Toate sunt total sau cel puțin parțial clasificate ca arii protejate „Natura 2000" de către UE.

În toate zonele de pădure afectate, o companie care a primit sigiliul de aprobare FSC trebuie să fie responsabilă pentru tăiere.

Sigiliul de aprobare FSC a fost mult timp subiect de critici, deoarece defrișările pe scară largă au loc în mod regulat în zonele certificate și frauda este descoperită din nou și din nou.

În plus, din 2017 nu există planuri forestiere aprobate pentru pădurile croate. Rezultatul: defrișări ilegale grave în pădurile și zonele umede protejate. În plus, nu există planuri sau investiții pentru reîmpădurirea zonelor defrișate. Acest lucru are consecințe catastrofale pentru populațiile particulare de păsări și speciile de animale din zone.

De asemenea, există deficiențe serioase în urmărirea trunchiurilor de copaci doborâți și a lemnului tăiat din acestea. Acest lucru duce la pierderea lemnului și la doborârea mai mult decât ar fi permis.

În procesul penal împotriva defrișării „Muntele Medvednica" de către compania „Hrvatske Šume doo", ecologistii au constatat, de exemplu, că lipseau 330.000 de metri cubi de lemn, în valoare de 14 milioane de euro.

Cea mai mare parte a tăierii copacilor din pădurile croate se face de către subcontractanți, așa că nu există nicio supraveghere și control asupra pădurilor.

Fondurile UE au fost utilizate abuziv pentru a cumpăra mașini grele pentru a tăia pădurile Croației.

Având în vedere toate aceste acuzații, deputatul UE Thomas Waitz și-a făcut o idee la fața locului și a contactat Comisia Europeană. Aceasta va examina acum o anchetă asupra acuzațiilor. Verzii europeni solicită Comisiei UE să închidă lacunele din legislația actuală și să aplice reglementările UE în „Natura 2000" și în alte zone protejate.

Kronospan operează și o fabrică în Croația: fabrica de PAL Kronospan CRO doo din Bjelovar cu aproximativ 200 de muncitori.

Se spune că Kronospan a investit aproximativ 100 de milioane de euro în fabrica Bjelovar în patru ani. Filiala croată a început construirea unei hale suplimentare și a unei noi linii de producție în Bjelovar în 2015. Acest mare proiect de investiții în valoare de 770 de milioane de kuna a atins apogeul în 2019 și a fost declarată cea mai bună investiție de producție mare din Croația

Dacă UE nu inițiază imediat proceduri de încălcare a dreptului comunitar pentru încălcări ulterioare și defrișări pentru Kronospan și celelalte companii de lemn, atunci în curând nu vor mai fi păduri de protejat.

În 2020, în România erau încă înregistrate 6.930.000 de hectare de pădure. Unele părți din această vastă întindere găzduiesc copaci vechi de câteva sute de ani, în timp ce în restul Europei fagul comun a dispărut aproape. Acesta este motivul pentru care Unesco a declarat aceste păduri de fag drept „moștenire a omenirii" în 2007, iar UE a declarat o mare parte din aceste păduri virgine drept zonă protejată „Natura 2000".

Dar lemnul de fag (roșu) este și o materie primă foarte râvnită, extrem de profitabilă. De aceea, 45 la sută din pădurile primitive au fost deja distruse în ultimii 15 ani. Afacerea forestieră ilegală este în plină expansiune, iar corupția împiedică protecția pădurilor.

Datele din inventarul forestier oficial al Serviciului Silvic Român, care administrează pădurile, vorbesc multe.

În 2018, aproximativ 18 milioane de metri cubi de lemn au fost tăiați legal și alte 20 de milioane ilegal. Rezultatul este o pădure în continuă micșorare. Deși aceasta este casa multor specii de animale pe cale de dispariție și trebuie păstrată în întregime, tot în perspectiva crizei climatice iminente.

Majoritatea și cele mai mari fabrici de cherestea din România, care necesită din ce în ce mai mulți bușteni pentru prelucrare - mult mai mulți decât ar putea fi tăiați vreodată legal - sunt conduse de austrieci.

Acestea sunt, conform Atlasului, fiicele companiilor de cherestea HS Timber (fostă Schweighofer ), Kronospan și Swiss Krono deținute de familia Kaindl și de gigantul tirolez din lemn Egger. Toate trei au fost condamnate la amenzi de milioane de euro în România în ianuarie 2021. Au fost cercetate presupusele încălcări ale legii concurenței între 2011 și 2016. Împreună au fost nevoite să plătească 26 de milioane de euro pentru înțelegerile încheiate cu autoritatea de concurență. Dintre acestea, Schweighofer a trebuit să plătească peste zece milioane de euro, Kronospan în jur de 9,5 milioane de euro, iar Egger aproape cinci milioane de euro.

Într-o singură fabrică de cherestea HS Timber, 40 de trunchiuri de copaci pe minut sau 2.400 de trunchiuri de copaci într-o oră și 28.800 într-o tură au fost prelucrate în cherestea în ultimii ani. În plus, HS Timber ( Schweighofer ) a trebuit să se confrunte cu o serie de scandaluri în trecut și, ca urmare, a pierdut și sigiliul de aprobare FSC ca dovadă a lemnului produs în mod sustenabil.

Potrivit raportului de investigație al FSC, au fost prezentate „dovezi clare și convingătoare" că grupul a fost „sistematic (...) implicat direct și indirect în comerțul cu lemn ilegal" și a fost legat „de persoane și companii cu un caracter criminal și corupt. fundal".

Din 2016, cel mai mare proprietar privat de pădure din România este gigantul suedez de mobilă IKEA . În același timp, IKEA este, de asemenea, considerat grupul din lume care folosește cel mai mult lemn, se spune că chiar și un procent din totalul consumului anual global de lemn se întoarce la grupul dvs. de mobilă. Nu este de mirare că achiziționarea sistematică de suprafețe forestiere nu întâmpină mult entuziasm din partea ecologiștilor. Suprafața de pădure pe care o deține acum IKEA și în care există și unele arii protejate Natura2000 este mai mare decât întregul oraș Viena.

Înregistrările din Inventarul Forestier Național al României arată că între 2013 și 2018 au fost tăiați anual 38 de milioane de metri cubi de cherestea - aproximativ dublu față de cantitatea permisă în planurile de amenajare a pădurilor.

Pentru fiecare copac doborât legal, urmează altul ilegal! Nici măcar actualele proceduri de infringement ale UE nu par să fi avut vreun efect asupra mafiei lemnului din România - imaginile din satelit o demonstrează. Catalogul național al „Pădurilor Virgine" cuprinde în prezent mai puțin de zece la sută din cele 525.000 de hectare de păduri naturale și primitive documentate din România. Ținta a fost inițial 400.000 de hectare. Și două treimi bune din pădurile nou adăugate aveau deja statutul de patrimoniu mondial UNESCO.

Acest lucru ne duce la ultima noastră oprire: tranzacționarea. Folosind exemplul IKEA, gigantul suedez de mobilier miliardar, am dori să arătăm cum lemnul se completează. Pentru că IKEA nu este doar cel mai mare consumator de lemn din lume, ci și proprietar de pădure și producător de mobilă. Și, desigur, și un cumpărător al produselor Kronospan, spune Atlasul.

Relațiile de afaceri dintre IKEA și Kronospan nu sunt stabilite doar în Polonia, gigantul suedez de mobilă și gigantul PAL lucrează împreună și în România și Rusia. Cu toate acestea, nu în modul în care s-ar aștepta. Pentru că IKEA nu cumpără doar PAL de la Kronospan, ci Kronospan cumpără și lemnul de la IKEA, cel mai mare proprietar privat de pădure din România.

Nicio altă companie nu folosește atât de mult lemn ca IKEA. Chiar și un procent din consumul global de lemn poate fi atribuit grupului. Uzura lemnului IKEA s-a dublat chiar și în ultimii zece an. Grupul trebuie să prelucreze cu aproximativ 1,8 până la 2,5 milioane de copaci mai mulți pe an decât în anul precedent pentru a-și putea menține ritmul de creștere.

Din păcate, mobilierul IKEA se dovedește a fi de scurtă durată, motiv pentru care mobila trece de la a fi un însoțitor de viață la a fi de unică folosință.

Mobila ieftină din PAL a fost produsă în fabrica de mobilă românească „Ecolor" cu lemn de pădure virgină protejată din Ucraina.

Gigantul de mobilă nu spune că arborele provine dintr-o zonă protejată și nu ar fi trebuit să fie folosit ca atare, susține Atlasul.

Cercetările ONG-ului britanic „Earthsight" au arătat că lemnul tăiat ilegal din Ucraina ajunge în mod regulat și verificabil pe rafturile IKEA.

Numai în 2018 au fost înregistrate 109 defrișări ilegale într-o regiune. O mare parte din lemnul respectiv a ajuns la IKEA, au confirmat oficialii companiei forestiere de stat.

Se spune că lemnul ucrainean a fost procurat ilegal de către întreprinderea forestieră de stat Velyky Bychkiv din Munții Carpați, care găzduiește populații de râși și urși amenințate.

Ulterior a fost prelucrat în fabrica de mobilă din România „Ecolor".

Ca întotdeauna atunci când grupul se confruntă cu abuzuri într-un lanț de aprovizionare, el a afirmat „urmărirea cazurilor".

Deși IKEA știe și confirmă că Ucraina este o „țară cu risc ridicat", ea vrea să continue să-și aprovizioneze lemnul de acolo, se spune în Atals.

Potrivit Agent Green în România, IKEA furnizează cele trei companii austriece de cherestea Kronospan, HS Timber și Egger, cu lemnul din exploatațiile sale forestiere.