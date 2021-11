Românul George Emil Palade e, de fapt, părintele tehnologiei ARN mesager din vaccinurile anti-Covid. Cercetare finantata de Rockefeller!

George Emil Palade, nascut la Iasi in 1912, a luat premiul Nobel in 1974 pentru cercetari fundamentale in domeniul biologiei celulare. Mai putina lume stie ca românul a fundamentat rolul ribozomilor, care sunt denumiti si "corpusculii lui Palade", a teoretizat modul in care acestia produc proteinele necesare celulelor.

Palade a aratat modul in care ARN mesager de la nucleu transmite mesajul la ribozomi, care sunt de fapt niste "fabrici de proteine". ARN mesager este, de fapt, o copie a unei secvente din ADN, care ADN reprezinta instructiunile totale, de ansamblu, iar ARN reprezinta o portiune din acestea. ARN mesager e o secventa si mai mica, doar acea proteina, sa zicem, de care e nevoie. Fara contributia lui George Emil Palade, care a aratat acest mecanism si cum ajunge ARN mesager la ribozomi, actuala tehnologie a vaccinurilor cu ARN mesager nu ar fi existat.

"Cel mai important element al cercetărilor lui Palade a fost explicația mecanismului celular al producției de proteine. A pus în evidență particule intra-citoplasmatice bogate în ARN, la nivelul cărora se realizează biosinteza proteinelor, numite ribozomi sau corpusculii lui Palade.", se mentioneaza in biografia cercetatorului român.

Palade explica si procesul descoperit, care a condus la decernarea premiului Nobel in 1974 in lucrarea "Aspecte intracelulare în procesul de secreție a proteinelor", care este la baza tehnologiei ARN mesager si la productia de proteine in corpusculii care ii poarta numele. Această serie de experiențe a dus în bună parte la ideile actuale "privind sinteza și procesarea intracelulară a proteinelor pentru exportul în afara celulei". In cazul vaccinurilor anti-Covid, pe scurt, ARN mesager sintetic comanda ribozomilor sa multiplice proteina spike a coronavirusului, pe care s-o exporte in afara celulei pentru a fi expusa la anticorpi.

Se poate spune, deci, ca Palade a fost parintele acestei metode revolutionare care in esenta reprezinta un pas important din punct de vedere medical, chiar si in forma experimentala actuala a vaccinurilor anti-Covid, dar cu potential de tratare in viitor a mai multor boli, inclusiv cancerul. Palade, care a decedat in 2008, in varsta de 96 de ani, in California (SUA) a fost casatorit cu fiica celebrului industrias Nicolae Malaxa, Irina. Malaxa, la rândul lui, l-a ajutat si i-a finantat faza incipienta a cercetarilor stiintifice.

