Sapte membri CSM solicita revocarea Liei Savonea: Intalnirea cu Adina Florea si legea ANI, printre motivele invocate

Sapte judecatori si procurori, membri alesi in Consiliul Superior al Magistraturii, cer revocarea Liei Savonea din functia de presedinte al Consiliului.

Solicitarea a fost trimisa ieri plenului CSM, iar potrivit procedurii aceasta trebuie discutata in prima sedinta a Consiliului. Solicitarea de revocare este semnata de judecatorii Mihai Balan, Andrea Chis, Bogdan Mateescu si de procurorii Cistian Ban, Nicolae Solomon, Tatiana Toader si Florin Deac. Demersul poate fi initiat de 7 membri ai CSM, din totalul de 19, iar revocarea se poate decide cu votul a 10 membri CSM.

"Pentru modul defectuos in care domnia sa si-a exercitat atributiile prevazute de lege pentru inalta demnitate de Presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, indepartand Consiliul de la rolul sau constitutional, facand imposibila colaborarea in cadrul organului colegial, cu consecinte extrem de grave pe planul functionarii si credibilitatii acestuia atat pe plan intern, fata de magistratii romani si de intreaga societate, cat si pe plan extern, in raporturile cu organismele internationale", se arata in cererea de revocare.

Cererea celor 7 magistrati are 18 pagini.

"A avut intalniri particulare cu conducatori din sistemul judiciar - de exemplu, cu adjunctul sefului SIIJ, dna. procuror Adina Florea, in data de 1 aprilie 2019, actuali conducatori ai Inspectiei Judiciare, conducatori de instante, fara sa aduca la cunostinta membrilor Consiliului existenta acestor intalniri, obiectul discutiilor si concluziile la care s-a ajuns, ducand functia de reprezentare intr-o zona netransparenta, propice speculatiilor," este unul dintre motivele de revocare.

Solicitarea de revocare vizeaza trei mari critici la adresa Liei Savonea:

- Ca si-a indeplinit in mod necorespunzator atributia de reprezentare a CSM;

- Ca nu si-a indeplinit, dupa caz, si-a indeplinit in mod necorespunzator atributiile de conducere, coordonare si control prevazute de Legea 317/004 privind CSM;

- Nu si-a indeplinit atributia de prezidare a lucrarilor plenului Consiliului Superior al Magistraturii, prin aceea ca in cadrul sedintelor plenului Consiliului Superior al Magistraturii a manifestat in mod repetat atitudini partinitoare, cenzurand, intrerupand in mod inexplicabil luarile de pozitie a unor membri, in timp ce a incurajat unele atitudini agresive ale altor membri (Gabriela Baltag, Victor Teodor Alistar) fata de acestia.

"Restabilirea credibilitatii Consiliului, restaurarea neutralitatii acestuia, reasezarea sa in parametri optimi ai unei functionari efective in scopul indeplinirii rolului sau fundamental de garant al independentei justitiei nu se pot realiza decat incepand cu revocarea doamnei presedinte Lia Savonea din aceasta functie, avand in vedere modul defectuos de exercitare a atributiilor manageriale de catre domnia sa, prin depasirea nepermisa a competentelor legale si inabilitatea de a crea un climat favorabil comunicarii," explica cei 7 membri CSM.

Magistratii prezinta detaliat pe cele 18 pagini motivele revocarii.

1. Liei Savonea i se reposeaza faptul ca a generat si a intretinut o stare conflictuala cu actualul ministru al Justitiei, Ana Birchall, legat de neparticiparea la unele sedinte ale plenului Consiliului in conditiile in care a refuzat, intr-o maniera aroganta si neconstructiva, sa stabileasca un mod de lucru previzibil pentru activitatile Consiliului, care sa permita unui numar cat mai mare de membri alesi sau de drept sa participe la sedinte, aspect care i-a fost reprosat si de colegii judecatori si procurori, membri alesi in Consiliu.

2. Sefa CSM ar fi incalcat dispozitiile art. 38 alin. (3) si (5) din Legea nr. 317/2004, cu modificarile ulterioare, prin transmiterea proiectului de modificare a legislatiei privind activitatea Agentiei Nationale de Integritate direct conducatorului comisiei parlamentare, in conditiile in care doar ministrul Justitiei putea fi sesizat in acest sens si doar de catre plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

3. Savonea ar fi initiat in data de 29 ianuarie 2019 modificarea Legilor Justitiei (Legea nr. 303/2004, nr. 304/2004 si Legea nr. 317/2004), in lipsa unei hotarari a plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit art. 38 alin. (5) din Legea nr. 317/2004, si mai ales fara a instiinta membrii Sectiei pentru procurori, cu toate ca propunerile formulate vizau si norme privind activitatea Ministerului Public.

4. In plus, a implicat Consiliul Superior al Magistraturii intr-o polemica institutionala cu presedintele Romaniei, pe tema refuzului acestuia de a numi in functia de ministru al Justitiei un judecator in functie (propunerea de numire a Danei Girbovan - n.red.), desi Consiliul nu are nicio atributie in aceasta materie si nu ar trebui sa se implice sub nicio forma intr-o procedura ce are un caracter eminamente politic.

5. A avut intalniri particulare cu conducatori din sistemul judiciar - de exemplu, cu adjunctul sefului SIIJ, dna. procuror Adina Florea, in data de 1 aprilie 2019, actuali conducatori ai Inspectiei Judiciare, conducatori de instante, fara sa aduca la cunostinta membrilor Consiliului existenta acestor intalniri, obiectul discutiilor si concluziile la care s-a ajuns, ducand functia de reprezentare intr-o zona netransparenta, propice speculatiilor.

6. Nu a pastrat un echilibru in gestionarea relatiilor Consiliului Superior al Magistraturii cu asociatiile profesionale ale magistratilor, in conditiile in care a avut atitudini pozitive fata de unele asociatii profesionale (AMR, UNJR, APR) si a criticat alte asociatii profesionale (AMASP, Forumul Judecatorilor din Romania si Initiativa pentru Justitie), creand disensiuni in corpul magistratilor prin antagonizarea lor, inducand ideea falsa ca doar unii sprijina reformele in Justitie si sunt parteneri de incredere in dialogul interinstitutional, pe cand ceilalti sunt niste elemente retrograde, care actioneaza impotriva intereselor Justitiei si dezinformeaza institutiile internationale, care intocmesc diferite rapoarte privind Justitia din Romania.

7. A transmis opiniei publice o imagine inexacta despre diferite activitati sau pozitii ale Consiliului prin diverse comunicate de presa neasumate de toti membrii acestuia, fie ai Sectiei pentru judecatori, fie ai plenului, omitand in mod deliberat sa mentioneze ca au fost adoptate cu majoritatea voturilor si lasand sa se inteleaga un fals consens asupra unor subiecte controversate.

Savonea ar fi afectat imaginea Consiliului si a membrilor sai prin remarci si acuzatii tendentioase si absolut improprii intr-un organ colegial, cum ar fi declaratia de presa din data de 8 octombrie 2019 cand, dorind sa aduca la cunostinta opiniei publice motivul amanarii sedintei plenului Consiliului Superior al Magistraturii din acea data, a afirmat, fara a avea o baza factuala reala, ca: "atitudinea colegilor care lipsesc a produs consecinte in magistratura, a impiedicat derularea unor activitati, fiind un veritabil boicot institutional", insinuand o intelegere obscura a membrilor alesi cu procurorul general si ministrul justitiei.

Presedintele Consiliului ar fi dezvoltat o forma de comunicare publica personala, atunci cand nu a intrunit adeziunea celorlalti membri pentru exprimarea unor opinii sau cand nu a mai considerat necesar sa ii consulte, desi este un organ colegial care functioneaza doar in sectii si plen, decredibilizand institutia atat in fata magistratilor, cat si a societatii.

Mai mult, ar fi folosit site-ul institutiei pentru exprimarea unor opinii in probleme cu caracter personal.

Potrivit motivelor de revocare, pe plan extern, la data de 28 mai 2019, Lia Savonea, in calitate de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a comunicat in numele Consiliului un punct de vedere (Observatii scrise) Curtii de Justitie a Uniunii Europene privitor la cauza nr. C-127/19-1, care are ca obiect compatibilitatea infiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie cu normele din Tratatul Uniunii Europene, fara a pune in discutie acest subiect membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (in plen sau intr-o comisie).

"O astfel de actiune este de neinteles, avand in vedere ca infiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a fost contestata de un numar de aproximativ 4.000 de judecatori si procurori, cat si de organismele internationale," explica membrii CSM.

Potrivit acestora, au fost afectate in mod grav interesele Consiliului Superior al Magistraturii, intrucat a fost transmis un document privitor la un domeniu primordial al Uniunii Europene, respectiv respectarea statului de drept, document care nu reprezinta pozitia membrilor Consiliului, incalcandu-se astfel principiul cooperarii loiale cu institutiile europene.

"Minimalizeaza rapoartele internationale"

De asemenea, mai precizeaza cei 7 membri CSM, prin comunicari asumate direct si fara niciun fel de consultare/instiintare a membrilor, Lia Savonea minimalizeaza importanta unor recomandari si constatari din rapoarte internationale, discreditand organismele care le-au emis, acuzandu-le nefondat de erori factuale.

Astfel, in ceea ce priveste Raportul de follow-up referitor la Raportul ad hoc privind Romania (Regula 34) adoptat de GRECO la cea de-a 83-a Reuniune Plenara (Strasbourg, 17-21 iunie 2019), presedintele Consiliului a emis un comunicat de presa in data de 10 iulie 2019, fara a consulta membrii Consiliului, prin care a facut referire la pretinse erori factuale evidente, in conditiile in care nici macar nu a fost posibila analizarea lui, fiind publicat chiar in aceeasi zi.

Reprosurile aduse Liei Savonea privesc si modul in care si-a indeplinit atributiile de sef al CSM.

1. A creat si a mentinut o stare generalizata de provizorat la nivelul functiilor de conducere din aparatul propriu al Consiliului, in conditiile in care de la functia de secretar general si pana la cea de sef serviciu sunt ocupate prin delegari, dispuse si prelungite succesiv si exclusiv de presedintele Consiliului.

2. A planificat sedintele Sectiei de judecatori si, mai ales, pe cele ale plenului Consiliului intr-un mod total netransparent, imprevizibil pentru unii membri, perturband grav activitatea acestei institutii, cu consecinte dintre cele mai nefaste pentru sistemul judiciar.

3. A stabilit ordinea de zi a sedintelor plenului Consiliului Superior al Magistraturii fara o consultare reala a membrilor Consiliului, prin includerea sau refuzul de a include unele puncte de mare interes pentru magistratura si societate, in ansamblu, in functie de prezenta sau absenta unor membri la sedinte.

"In plus, doamna judecator Lia Savonea, in calitate de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a refuzat in mod nejustificat punerea in dezbaterea plenului Consiliului Superior al Magistraturii a rapoartelor de audit vizand managementul Inspectiei Judiciare pe anii 2016 si 2018, astfel incat deficientele manageriale nu au putut fi discutate in sigurul cadru legal.

In acest mod a permis Comisiei de concurs sa efectueze o evaluare manageriala, substituindu-se, practic, atributiilor plenului Consiliului Superior al Magistraturii

," se arata in document.

4. A stabilit atributii in sarcina membrilor Consiliului, in domenii care nu sunt compatibile cu demnitatea detinuta.

De exemplu, Evelina Mirela Oprina a fost desemnata succesiv purtator de cuvant, functie de conducere din aparatul propriu, substituind titularul.

O alta actiune imputabila este reprezentata de desemnarea unui membru al Consiliului din partea societatii civile - Victor Alistar - in comisia de achizitionare a unui sediu pentru Consiliu.

5. Prin incalcarea competentelor proprii, presedintele Consiliului a acordat, printr-o rezolutie olografa pe referatul nr. 2-16165-13.08.2019, drept de acces in sistemul ECRIS lui Victor Alistar.

6. La data de 30 mai 2019, Lia Savonea a declansat unilateral procedura de ocupare a functiei de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procedura care prevedea ca termen de depunere a candidaturilor perioada 30 mai - 1 iulie 2019, termen ce incalca dispozitiile art. 53 alin. (4) Legea nr. 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata si cu completarile ulterioare, intrucat functia de presedinte al ICCJ urma sa devina vacanta abia la data de 15 septembrie 2019.

7. In calitate de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea a refuzat discretionar publicarea pe site-ul CSM a unui comunicat de presa al Sectiei pentru procurori in data de 8 octombrie 2019.

8. A intarziat in mod nejustificat motivarea hotararilor Sectiei pentru judecatori in materia disciplinara, incalcand astfel dispozitiile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 care stabilesc un termen de 20 de zile pentru redactare.

9. A manifestat un comportament inadecvat fata de majoritatea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, bazat pe o comunicare total deficitara, precum si pe incurajarea si tolerarea unor atitudini agresive din partea unor alti membri (dna. judecator Gabriela Baltag, dl. Victor Teodor Alistar) fata de ceilalti.

"In concluzie, atributiile de conducere, coordonare si control impun adoptarea unei conduite echilibrate, responsabile si bazate in principal pe buna-credinta in relatia cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii, insa presedintele CSM, doamna jud. Lia Savonea a nesocotit aceste principii, intr-o astfel de maniera incat Consiliul, ca organ colegial de rang constitutional a avut grave deficiente in indeplinirea atributiilor legale," conchid cei 7 magistrati.