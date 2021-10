Scandalul care arunca-n aer UE: Ursula von der Leyen e investigată pentru legături cu firma Pfizer şi contractul de 1,8 miliarde de doze de vaccin!

Ombudsman-ul european a pornit o investigație împotriva președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen pentru faptul că a refuzat să facă publice discuțiile private pe care le-a avut cu CEO-ul firmei Pfizer şi care priveau achiziționarea a 1,8 miliarde de doze de vaccin, arată instituția europeana într-un comunicat remis public.

Ombudsmanul European Emily O'Reilly dorește să afle mai multe despre mesajele text ale președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu un șef al unei companii farmaceutice. Refuzul Comisiei de a acorda acces la texte a stârnit controverse. Cristian Terhes, Europarlamentar PNȚCD, a publicat pe social media raportul comisiei care o investighează pe Ursula von der Leyen:

„Reclamantul, invocând dreptul de acces la informații de interes public, a solicitat Comisiei Europene accesul la mesaje text şi alte documente referitoare la discuțiile dintre președinta Comisiei si CEO-ul unei companii farmaceutice cu privire la achiziționarea unui vaccin COVID-19. Comisia a declarat că nu poate oferi acces la niciun mesaj text, deoarece nu s-a păstrat nici o dovadă a unor astfel de mesaje. În opinia reclamantului Comisia are obligația de a înregistra mesaje instantanee legate de politici importante sau aspecte politice, cum ar fi achiziționarea de vaccinuri COVID-19.

Ombudsman-ul a deschis o anchetă şi a cerut să se întâlnească cu reprezentanții Comisiei pentru a discuta despre procedurile şi practica aplicabilă", arata în comunicat instituția Ombudsman-ului european.

Scandalul a pornit după ce NY Times, pe data de 28 aprilie 2021, sub titlul How Europe Sealed a Pfizer Vaccine Deal With Texts and Calls (Cum a finalizat Europa o înțelegerea pentru vaccinul Pfizer prin SMS şi apeluri telefonice), a publicat un articol în care descrie, citând surse interne, că Ursula von der Leyen ar fi purtat discuții directe şi personale cu Albert Bourla, CEO-ul Pfizer, pentru încheierea unui nou contract cu Pfizer.

„Si, cum au vorbit, două lucruri au devenit clare: Pfizer ar putea avea mai multe doze pe care le-ar putea oferi Uniunii - mult mai multe. Iar Uniunea Europeana ar fi încantat să le aibă", se arată în articol.

„Diplomația personală" dintre cei doi a jucat un rol fundamental în finalizarea înțelegerii în urma căreia UE s-a angajat să cumpere 1.8 miliarde de doze de vaccin Pfizer, arată același articol din NY Times.

Pe data de 8 mai 2021 Ursula von der Leyen a anunțat public cu mândrie pe Twitter ca a încheiat aceasta înțelegere cu Pfizer, în urma căreia angajează UE să cumpere 1.8 miliarde de doze de vaccin, în contextul în care populația Uniunii Europene este de 450 de milioane de oameni.

Cristian Terhes, europarlamentar PNTCD a arătat pe data de 12 mai 2021 că această înțelegere parafată de Ursula von der Leyen cu Pfizer demonstrează, printre altele, că „actualul vaccin nu produce imunitate, pentru că dacă ar produce nu ar mai fi necesară vaccinarea în 2022 si 2023. Prin urmare, afirmația că oamenii se imunizează după aceste vaccinuri este falsă".

Pornind de la acest articol din NY Times o persoană interesatp a cerut Comisiei Europene, pe baza legislației europene privind accesul la informații de interes public, să-i pună la dispoziție acele comunicări între Ursula von der Leyen şi CEO-ul Pfizer, cerere la care Comisia a răspuns că nu deține respectivele comunicări deoarece au fost șterse", mai relatează europarlamentarul PNTCD pe contul său de Facebook.

Vaccinurile erau deja facute in primavara lui 2020 si au fost testate direct pe oameni nu si pe animale

Cristian Terhes a mai dezvauit ca a facut si el interpelari in nume personal iar din raspunsurile primite, avand acte doveditoare pe care le-a prezentata la EVZ TV, a rezultat ca atat Moderna cat si Pfizer aveau deja vaccinurile ARN mesager dinainte de februarie 2020 si ca in perioada 22 februarie - 16 martie s-au facut teste direct pe oameni si nu pe animale, asa cum sunt procedurile. Studiile pe soareci s-au facut ulterior, in paralalel cu cele pe oameni. Interesant e ca vaccinul era gata la un virus despre care nu se stia chipurile nimic si nici nu se declarase pandemie. Emisiunea poate fi urmarita AICI (incepand cu minutul 44).