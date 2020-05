Scandalul de la Gerota continua: Noua conducere e acuzata de incompetenta, achizitii trucate si raspandirea cu bunastiinta a coronavirusului

La spitalul MAI, Gerota, acolo une au fost primele infestari cu coronavirus masive din Bucuresti, protestele personalului continua si dupa numirea noi conduceri, dr Alida Moise, numita de ministrul Marcel Vela, cea care s-a aflat in stare critica, presa relatand ca a fost "la limita dintre viata si moarte". O parte a personalului medical acuza practici neprincipiale si neregulamentare. Iata o sinteza a acestor critici care au fost preluate de pe paginile de Facebook:

"După ce a fost instalată șefa spitalului Gerota, Alida Moise a inceput sa se poarte execrabil cu personalul. Face turul televiziunilor pentru a-și acoperi incapacitatea. Dacă se consulta facebook-ul celor din interior se vor vedea comentarii super negative la adresa doamnei. Sa reluam un pic faptele îmbolnăvirii doamnei manager. Fostul polițist care este presupusul vinovat cu infectarea cadrelor medicale s a întors din Israel pe 24 Februarie și după cum am spus el a îmbolnăvit doar doua cadre medicale din spital, restul au fost îmbolnăviți și de către domnul Dinu Dragomir și chiar Alida Moise care a revenit in țara din FRANȚA pe 26 Februarie, împreuna cu celalalte persoane cu care a fost plecată pentru așa zisul proiect pe care l administrează și pe care acum la pasat către altcineva, Dr Rareș.", este unul din comentarii.

"Acest proiect a fost cu semne de întrebare, azi având materiale achiziționate pentru acest proiect de care nu știe cum sa scape, deoarece a "comis" o greșeală, in loc se 10.000 bucăți au fost achiziționate 100.000 de bucăți. Contabila spitalului știe de mică eroare. Sunt cadre medicale din spital care pentru a i face pe plac doamnei manager au luat și dosit la propriu in dulapurile personale materialele respective. De altfel se poate verifica și depozitul și Măgurele unde este cea mai mare parte.", este o acuza foarte grava intr-unul din comentarii, fiind vorba despre achititii trucate, de zece ori mai mari decat necesarul, pe sume importante de bani.

"Un om care a stat in spital după revenirea din Franța deși se știa de ce nu s a autoizolat? Ea făcând in mod voit 3 gărzi pe săptămâna la ATI nu pt ca ar fi lipsa de personal ci pt faptul ca ea nu poate sta acasa lângă familia ei, de care oricum nu i prea pasa. La televiziuni declara ca in momentul in care era intubata se gândea doar la copii ei, așa o fi, dar după trei săptămâni de intubare și "văzând moartea" un om ar trebui sa fie mai bun, mai docil și mai înțelept, aici nu e cazul, doamna fiind de o răutate extraordinara și din păcate cei din spital nu vorbesc de teama.", mai comenteaza o femeie din personalul angajat.

"Celălalt factor de îmbolnăvire dl Dinu Dragomir, care a fost avansat după dezastrul creat in spital și după ce infectat fiind a refuzat sa meargă la un spital de Covid, face grătare cu personalul pe acoperiș, ocupa singur un salon și primește recunoștință pentru ce? Nu el a coordonat repunerea spitalului in funcțiune, alții au fost. Dansul la finele anului 2019 își serba ziua de naștere la un super restaurant împreuna cu invitați de seama printre care și șeful DRU din minister Minoiu.", se arata intr-un comentariu acuzator.

Fireste toate aceste comentarii trebuie tratate ca atare, insa e rolul autoritatilor sa porneasca o investigatie si sa constate daca faptele se confirma, intrucat unele din ele sunt deosebit de grave, tinand de imbolnavirea cu buna stiinta a altor persoane, ceea ce conform legii insemana dosar penal, achizitii trucate, inmultite de zece ori, chefuri cu gratare pe acoperisul cladirii etc.