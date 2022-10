Se întorc rușii în fortărețele Războiului rece?

Aceasta este întrebarea la care încearcă să răspundă jurnaliștii site-ului navalnews.com. Conflictul sângeros din Ucraina nu ar fi trezit doar retorica războiului rece. Din câte afirmă unii specialiști militari, cu această ocazie, Kremlinul resuscitează marile baze ridicate de sovietici din imediata apropiere a României.

Imagini și comentarii recente publicate pe siteul de specialitate navalnews.com sugerează că Armata Roșie desfășoară lucrări ample de reconstrucție a unor baze militare din războiul rece, din peninsula Crimea, ocupată în urma agresiunii asupra Ucrainei din 2014. Este vorba despre despre lucrări de consolidare și modernizare demarate în porturile Balaklava și Sevastopol, despre care nu se știe sigur în ce scop vor fi folosite. Cel puțin așa reiese din articolul cu pricina. Sau poate că occidentalii trimit, indirect, prin intermediul presei, semnale omologilor ruși, conform dictonului serviciului secret al armatei SUA : "Noi credem în Dumnezeu, dar suntem cu ochii pe toți ceilalți."



Lucrări militare sau civile ?



Jurnaliștii de la navalnews.com spun despre golful Balaklava că este o intrare îngustă și contorsionată aflată la circa 5 mile sud de orașul istoric Sevastopol. Stânca abruptă și golașă oferea protecție naturală împotriva inamicului și a furtunilor flotei de submarine aduse aici pentru reparații și puncte importante de observație la înălțime. Ruinele medievale cu vedere la Balaklava sunt o atracție turistică populară, iar portul în sine este plin de iahturi. Tunelurile submarine săpate de sovietici în anii '50, în aripa de vest a muntelui au fost abandonate și uitate, unde Marina ucraineană a amenajat un muzeu. În anul 2021, rușii ar fi adus aici un submarin vechi, din clasa Romeo, S-49. Din când în când, în golf andocau nave militare și multe alte ambarcațiuni civile. Autorii articolelor susțin că după reactivare, noua infrastructură de la Balaklava ar putea adăposti nave de război de clase diferite și este de așteptat ca satelitul bazei de la Sevastopol să găzduiască submarinele din clasa Kilo. Imaginile prezentate arată lucrări la cheiul de la intrarea în fosta bază subpământeană din golful Balaklava, dar nu este clar dacă macaralele plutitoare și barjele cu materiale extind infrastructura militară sau civilă.



Un trecut glorios



Înainte de 1989, satelitul militar al portului Sevastopol, orășelul Balaklava era trecut la secret și închis pentru ochii curioșilor. În doc, patrulele erau ceva obișnuit iar civilii puteau circula decât cu o "propiska" specială emisă de autoritățile militare sovietice. Mica așezare din golful cu același nume are o istorie de peste 2500 de ani și este menționată de Homer în opera sa Odiseea. Balaklava este străjuită de muntele Tauros și de ruinele fortăreței genoveze Cembalo ( secolul al XV - lea ). După prăbușirea imperiului sovietic, zidurile neamenajate ale castelului puteau fi vizitate plătind o taxă de câteva grivne. Se spune că, în apropiere, s-ar fi scufundat fregata Printul Negru care avea la bord o uriașă comoară. Cu mii de ani în urmă, legendarul Iason, însoțit de argonauții săi ar fi trecut și el prin Balaklava, în căutarea lânii de aur. În acest sens vă readucem aminte că, în 2018, cercetătorii implicați în proiectul Black Sea Map au descoperit în straturile groase de hidrogen sulfurat ale Mării Negre, o epavă scufundată în urmă cu 2.400 de ani. În lipsa oxigenului, nava antică s-a păstrat aproape intactă. Se pare că relicva ar fi navigat în epoca descrisă de Homer, fiind comparată cu picturile de pe vasele grecești de ceramică care ilustrau epopeele Odiseea și Iliada. Oamenii de știință au prezentat, în premieră, imagini detaliate ale elementelor constructive din lemn (catargul, cârma și băncile de vâslit) asemănătoare cu ce găsiseră în picturi. Presa internațională nota că arheologii și oceanografii cred că se află în fața celei mai vechi epave găsite vreodată în adâncuri.

Un moment important de menționat din istoria Balaklavei este data de 25 octombrie 1854, când o forță expediționară britanică a învins cavaleria rusă, mult mai numeroasă, în timpul războiului Crimeei. Forța expediționară britanică învingătoare a primit porecla " The thin red line ".



Nume de cod 825 GTS



Golful Balaklava, dar mai ales muntele Tauros nu este subiectul acțiunilor de monitorizare și spionaj militar, de ieri de azi. Zona a fost cercetată intens de sateliții militari americani și în era sovietică. La vremea aceea, peretele de stâncă gros de zeci de metri ascundea cea mai mare fortăreață subterană a războiului rece, obiectivul 825 GTS, complex militar subteran unde erau adăpostite, realimentate și reparate o parte dintre submarinele nucleare ale URSS.

825 GTS este o combinație de canale subterane inundate, cu docuri uscate pentru submarine, ateliere și depozite de armament special. Fortăreața sovietică a fost construită în patru ani și a fost proiectată să reziste la explozii nucleare de 100 de kilotone. Baza militară era pregătită să susțină toată populația orașului ( aprox. 3000 de suflete ) timp de trei ani. Avea sisteme de alimentare cu aer autonome, generatoare diesel uriașe, conducte de apă și de combustibil subterane și avea cale ferată proprie. La nevoie, toate acestea erau complet izolate de uriașe porți închise ermetic. Se spune că după închiderea marilor porți erau eliberați în mare, paznicii bazei, delfini special antrenați și echipați cu arme antiscafandru în centrele de instrucție și dresură dezoltate de Armata Roșie. Presa internațională a semnalat redeschiderea programului delfinilor militari în 2012 de către marina ucraineană, când aceasta a rătăcit trei mamifere. URSS și SUA au folosit mamiferele marine ( delfinii și leii de mare ) pentru a transporta instrumente pentru scafandri și pentru detectarea torpilelor, minelor și altor muniții la adâncimi de lucru de până la 120 de metri.

În afară de portile blindate, pentru blocarea de urgență, sovieticii proiectaseră și un sistem gonflabil. Căile de acces în munte erau acoperite cu plase de camuflaj. Existau și alte utilități ca : posturi de comandă, brutării, depozite de hrană și combustibili, spital, cantine, bucătării, băi, dușuri, camere de odihnă.

Se spune că instalația militară subterană 825 GTS era cea mai mare bază din lume de acest tip, având o suprafață de 300.000 m pătrați. Tunelurile subterane, lungi șerpi în stâncă, bine căptușite cu beton, au rămas pustii după 1991. Numai tunelul principal are o lungime de 500 de metri, 12 metri lățime, 18 m înălțime și 7 m adâncime. Galeriile atelierelor și depozitele de rachete, mine și torpile, lungi de 300 de metri, adăposteau până la 14 submarine de diverse clase. În 1991, odată cu împărțirea Flotei Mării Negre între Rusia și Ucraina, submarinele și tot echipamentul secret sovietic au fost retrase.

Sub stăpânirea ucraineană, conductele și ușile etanșe gigantice s-au degradat. Baza militară a fost prădată. Marile docuri plutitoare folosite la repararea submarinelor au fost mutate la Sevastopol, unde se pare că există o bază militară subterană similară de circa 350.000 de metri pătrați.



Semnalul dat de Putin



Teoria redeschiderii și modernizării bazelor militare submarine sovietice din Marea Neagră este confirmată de evenimentele petrecute în Balaklava, la un an după prima agresiune a Rusiei din Crimeea.

Vizita țarului Vladimir Putin în peninsulă a ținut prima pagină a ziarelor în 2015, cu atât mai mult cu cât aceasta a avut loc în contextul escaladării conflictului militar din estul Ucrainei. Imagini cu președintele Federației Ruse, scufundându-se în adâncuri la bordul unui minisubmarin în Marea Neagră, în largul peninsulei Crimeea au făcut ocolul globului. Oficial, batiscaful la bordul căruia s-au scufundat cu rândul, la 83 de metri adâncime, atât președintele Putin, cât și premierul Dmitri Medvedev, ar fi analizat o epavă ( galeră bizantină din secolul X ) în zona golfului Balaklava. "Galera este destul de greu de văzut, pentru că este acoperită de 40 de centimetri de mâl, dar nava are 27-30 de metri lungime şi 13-15 metri lăţime", a declarat Putin după scufundarea care a durat 45 de minute. Să fi venit conducerea Kremlinului doar într-un efort de a impulsiona turismul din peninsulă, paralizat de embargoul internațional după ocupația abuzivă a peninsulei ? Puțin probabil. Balaklava, locul în care s-a deplasat pentru câteva zile polul de putere rusesc era un vechi obiectiv militar reintrat în atenția Kremlinului pentru valoarea sa strategică.



Eduard Ovidiu Ohanesian