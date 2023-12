Sebastian Burduja trebuie sa ceara respectarea strategiilor de investitii la Hidroelectrica. Altfel vom asista la o catastrofă energetică

Deși anunță profituri majore ca urmare a creșterii precipitațiilor fata de secata de anul trecut, Hidroelectrica este deficitara la multe alte capitole.

Cum era de așteptat, pe o baza de hidraulicitate majora din 2023 comparativ cu seceta severa din 2022, ultimele raportări de la Trimestrul 3 aduc o creștere de venituri si implicit de profit neaudiat de 42%.

Preturile medii au rămas si ele sus fata de anii 2020-2021 generând o profitabilitate robusta. Daca toate publicațiile vor aduce elogii fără număr privind aceste realizări, acest articol vrea sa aducă in atenție capitolele unde Hidroelectrica nu performează aproape deloc.

Investițiile - in ultimii 7 ani asistam la o degradare accentuata a acestui domeniu. 2023 nu face excepție iar din păcate si perspectivele sunt sumbre. Strategia de Investitii a fost respectata in cea mai mica masura de pe intreaga piata de energie.

Conform Raportului transmis BVB pentru Trimestrul 3 citam :

Investițiile în Proiecte (CAPEX pentru Proiecte) au scăzut cu 29%, la 44 milioane RON în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2023 de la 61 milioane RON în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2022.

Scuzele sunt aceleași de 7 ani, complet necredibile (pag 26):

Proiectele de investiții reprezintă amenajări hidroenergetice aflate în portofoliul societății și care se află în diverse stadii de execuție, nivelul realizărilor reflectând pe de-o parte stadiul în care ne aflăm, respectiv, de redobândire a autorizațiilor pentru finalizarea și punerea în funcțiune a acestora, iar pe de altă parte, situația financiară dificilă a contractorilor tradiționali cu care societatea a derulat execuția acestor proiecte până în acest moment, pe fondul volatilității pieței specifice ca urmare a recentei crize energetice, cu implicații fundamentale în costuri și capacitatea de bugetare a lucrărilor.

În prezent, sunt derulate procedurile specifice în vederea revizuirii/redobândirii autorizațiilor de mediu necesare finalizării acestor obiective. În paralel se caută soluții pentru stabilirea termenilor prin care, odată obținute autorizațiile de mediu/construcție, HG-uri de expropriere etc, după caz, se vor continua și finaliza amenajările hidroenergetice din portofoliul societății.

De ce nu sunt credibile ?

In primul rând toate marile companii din energie sunt cu mult mai departe la capitolul investiții atât in 2023 cat si in ultimii 7 ani. Hidroelectrica este la doar 9% realizări la S1 2023 cu o suma ridicola raportata la ceilalți jucători care activează exclusiv pe producție si furnizare de energie electrica. La Septembrie 2023 suma a crescut la 127 mil cu mult sub realizările celorlalți jucători menționați in tabelul de mai jos.

mii RON Realizări investiții iun.23 Compania Buget Realizat S1 % Transelectrica 488.986 203.443 42% Electrica 1.083.200 394.000 36% CEO 963.765 327.680 34% Nuclearelectrica 1.345.406 371.424 28% Hidroelectrica 994.611 87.000 9%

In al doilea rând aceleași scuze sunt trecute in toate rapoartele din ultimii 7 ani. Hidroelectrica si-a pierdut autorizațiile de construcție in instanță la majoritatea titlurilor de investiții si nu are nici măcar o data estimativa când ar putea sa le reobțină întrucât nu si-a îndeplinit

"Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești" a fost oprita în decembrie 2017, deși era aproape finalizata în proporție de aproximativ 90%. Autorizațiile de construire pentru proiect au fost anulate în decembrie 2017 prin hotărâre judecătorească la cererea unor ONG-uri Agent Green si BankWatch Romania împotriva paratei Hidroelectrica. Motivația acestei anulări se baza pe necesitatea reevaluării impactului proiectului în raport cu statutul de arie naturală protejată. Trebuie menționat că având în vedere stadiul de realizarea a lucrărilor, treapta Dumitra fiind la momentul sistării în faza de începerea a probelor tehnologice înainte de punerea în funcțiune (preconizată inițial la finalul anului 2017), putea produce în perioada 2018-2023 o cantitate de energie echivalentă de circa 180 GWh la care se adaugă cca 250 GWh aferenți treptei de cădere Bumbești

Retehnologizările la pământ

Retehnologizarea Centralei Hidroenergetice Stejaru - Bicaz 210MWe trebuia terminată în 2018 (contract semnat in 2015) un singur grup din 6 este in funcțiune azi. Intre timp contractul a fost reziliat si furnizorul băgat in insolventa si probabil partea rămasă de executat se ve dubla sau tripla.

Retehnologizarea Centralei Hidroenergetice Vidraru 220 MWe- Licitație anulată de 4 ori In aceasta AGA se prevede ca valoarea a crescut intr-un an de la 79 mil euro la 175 mil euro deși recunosc ca inflația in aceasta perioada a fost decât 12%. Se pare ca si licitația din 2023 se va anula a 5 a oara. Si totuși ce face Consiliul de Supraveghere. Absolut nici o persoana nu este responsabila pentru aceste eșecuri

Perspective sumbre in zona de investiții

Cel responsabil de capitolul investiții a mai primit un mandat pe un post creat special pentru el de CIO (Chief Investment Officer)

Conform Planului de Administrare 2019-2023, sub conducerea lui Bogdan Nicolae Badea, era așteptat să fie puse în funcțiune capacitați noi de minimum 228 MWe în hidroenergie. Totuși, nu s-a realizat niciun progres în acest sens în cei 4 ani de mandat. Din contra, s-au pierdut autorizațiile de construcție la majoritatea proiectelor de investii hidroenergetice.

Bogdan Badea deși nu mai era eligibil pentru reînnoirea mandatului, având în vedere că nu și-a îndeplinit responsabilitățile anterioare, a primit un mandat pe exact postul la care nu a performat.. Atât principiile OECD, cât și modificările recente la OUG 109/2011 pun accent pe rezultate. Conform acestor reglementări, persoanele care nu au respectat cerințele mandatului lor nu pot ocupa posturi guvernate de OUG 109/2011 timp de 5 ani.

Nivelul investițiilor de realizat in mandatul 2019-2023 era de 5.7 miliarde lei iar realizatul a fost de 0.7 miliarde lei Valoarea investiților atât in termeni absoluți cat si in termeni reali (ajustat la inflație) este mai mic chiar si decât pe vremea insolventei 2013-2017 unde valoarea totala ajungea la aproape 800 mil RON. Nu s-a pus in funcțiune nici unul din cei 228 MWe prevăzuți in Planul de Administrare 2019-2023

Furnizarea

Valorile de pe Echilibrare au scăzut in mod ciudat cu 72%

Reeșalonările pentru culpa facturărilor cu întârziere sunt in sold la septembrie 559 milioane lei ca imprumut fara dobanda pe o perioada medie de 6 luni.

Salvarea poate veni de la noul ministru si noul manager

In data de 19.12.2023 a avut loc un atac cibernetic asupra infrastructurii critice a Serbiei, respectiv in Portile de Fier 1. Cu aceasta ocazie a fost afectata intr-un mod nesemnificativ si Portile de Fier 1 din Romania. In mod ironic acest atac cibernit are loc langa judetul Mehedinti unde isi desfasoara fostul activitatea si actiunile politice fostul Ministru al Energiei, Virgil Popescu.

Poate toate acestea nu s-ar fi intamplat daca Virgil Popescu - fost Ministru al Energiei s-ar fi asigurat ca S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. ar fi respectat Planul de Investitii intocmit pentru perioada 2020 - 2025 asa cum a fost aprobat prin HAGEA nr. 8/15.06.2020 si pe care fostii administratori ai companiei trebuiau sa il puna in aplicare. Nerespectarea acestei Strategii de Investitii se mentioneaza in fiecare an de catre administratorii companiei.

Totusi noul Ministru al Energiei Sebastian Burduja este de asteptat sa nu mai permita astfel de derapaje majore referitor la neefectuarea investitiilor asumate de catre administratorii companiilor din domeniul energetic care pun in pericol sistemul energetic national si va dispune ca prin Noul Plan de Manager ce urmeaza a fi intocmit de Karoly Borbely si Directoratul Hidroelectrica capacitatile de productie de energie verde sa creasca peste nivelul actual.