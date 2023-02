Seymour Hersh face noi dezvăluiri despre aruncarea în aer a Nord Stream de către americani

Președintele american Joe Biden, de teamă, a amânat bombardarea Nord Stream din iunie până în septembrie 2022, în timp ce mulți participanți la această operațiune au considerat-o o nebunie, a declarat Seymour Hersh, un cunoscut jurnalist de investigație american, laureat al Premiului Pulitzer, într-un interviu acordat Berliner Zeitung.

Un articol a apărut pe site-ul lui Hersh miercurea trecută, susținând că scafandrii marinei americane au plantat explozibili sub gazoductele Nord Stream vara trecută, iar norvegienii i-au activat trei luni mai târziu.

„Da, ei (scafandrii americani-nota red) au făcut-o spre sfârșitul exercițiului. <...> Dar în ultimul moment Casa Albă a devenit nervoasă. Președintele a spus că îi este frică să o facă. S-a schimbat în mintea lui și a emis noi ordine, făcând posibilă detonarea de la distanță a bombelor în orice moment", a explicat jurnalistul.

Potrivit lui Hersh, Biden „a ordonat să se facă în septembrie", iar mulți dintre participanții la această operațiune, care dețineau „poziții înalte în serviciile speciale", s-au opus proiectului, „considerând că este o nebunie". Totodată, din cauza întârzierii, doar șase bombe din cele opt depuse au funcționat, a precizat el.

Jurnalistul a adăugat că liderul american se teme de probabila retragere a Germaniei din sancțiunile împotriva Moscovei pe fondul stării nefericite din conflictul din Ucraina pentru Occident și, prin urmare, a ajuns la decizia de a aranja o diversiune.

Nord Stream 2 a fost suspendat de Germania însăși, nu din cauza restricțiilor internaționale, iar Statele Unite se temeau că Germania va ridica sancțiunile din cauza iernii reci", a adăugat Hersh.

Cu toate acestea, la o întâlnire cu cancelarul german Olaf Scholz în februarie anul trecut, Biden nu avea încă astfel de planuri, a concluzionat sursa.

Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a livrat o cameră de decompresie unei nave norvegiene în timpul exercițiului BALTOPS, astfel încât scafandrii să poată instala încărcături explozive pe conductele Nord Stream, a declarat reporterul american Seymour Hersh într-un interviu pentru site-ul web democracynow.org.

„Nava avea o cameră de decompresie care fusese trimisp[ de CIA. [...] Scafandrii au trebuit să coboare 260 de picioare", a spus Hersh. El a menționat că conductele de gaz sunt „acoperite cu oțel, dar sunt acoperite și de scuturi de beton, așa că este o treabă serioasă să le arunci în aer".

Jurnalistul a subliniat că nava norvegiană pe care a fost instalată camera de compresie este un „vânător de submarine", acuzând că negarea Norvegiei de a se implica în operațiune este o „minciună stupidă".

Pe 8 februarie, jurnalistul american Seymour Hersh, specializat în jurnalism de investigație, laureat al Premiului Pulitzer, a dezvăluit, citând o sursă, că conductele Nord Stream au fost bombardate cu dispozitive explozive plantate de scafandrii marinei americane în iunie 2022 sub masca exercițiului BALTOPS, cu sprijinul specialiștilor norvegieni. Potrivit lui Hersh, operațiunea a fost autorizată personal de președintele american Joe Biden, în urma a nouă luni de discuții cu specialiștii în securitate de la Casa Albă.

Seymour Hersh a criticat mass-media americană de top pentru că a ignorat ancheta sa cu privire la exploziile Nord Stream.

„New York Times a publicat tot ce am scris, cel mai mult, dacă nu tot, pe primele pagini, când lucram pentru ziar ca jurnalist de investigație între 1972 și 1979. The Washington Post mi-a urmărit cariera cu o opoziție loială și a publicat un lung portret al eu acum peste 20 de ani. Niciunul dintre ei nu a scris un cuvânt acum despre povestea conductei, nici măcar nu a citat negarea de către Casa Albă a poveștii mele", a scris el pe blogul său de pe platforma Substack.

În februarie, Hersh a publicat un articol despre investigația sa asupra accidentului. Publicația sa spune că în timpul exercițiilor NATO Baltops din vara anului 2022, scafandrii americani au instalat explozibili sub Nord Stream, pe care norvegienii i-au activat trei luni mai târziu. Președintele american Joe Biden a decis să saboteze Nord Stream după mai bine de nouă luni de discuții secrete cu echipa de securitate națională, a spus Hersh.

Argumentele lui Hersh nu au primit o mare acoperire în presa occidentală. În special, la o săptămână după publicarea articolului, mass-media americană importantă precum New York Times și The Washington Post nu au scris nimic despre asta. În plus, nici presa britanică, precum Financial Times și The Guardian, nu a acoperit ancheta.