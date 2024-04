Soțul purtătoarei de cuvânt din Primăria lui Piedone, un fost fotbalist de la Dinamo, contracte de 15 milioane de lei cu primăria și cu instituțiile publice subordonate

O companie deținută integral de soțul purtătoarei de cuvânt de la Primăria Sectorului 5 a vândut sistemele de digitalizare, alarme antiincendiu, monitoare, cartușe pentru imprimantă, calculatoare și studii de fezabilitate către primărie și alte instituțiile din subordinea Primăriei Sectorului 5.

În perioada 2021-2024, două dintre companiile municipale ale Primăriei Sectorului 5 au atribuit 6 contracte în valoare de peste 13 milioane lei către firma SBA Total Small Bussines Advanced, conform datelor publice ale achizițiilor din sistemul SEAP. Contractele au fost câștigate prin licitație sau sau prin procedură simplificată.

În aceeași perioadă, prin achiziție directă, Sectorul 5 a dat companiei 49 de contracte firmei Total Small. Valoarea acestor contracte prin achiziție directă a fost de 1,7 milioane lei. În total, aproape 15 milioane lei. Firma SBA Total Small Bussines Advanced este din Brănești, iar acționar unic este Cătălin Ilie Samoilă, fost fotbalist la Dinamo, scrie Hotnews.ro.

Soția sa, Alexandra Samoilă (fostă Georgescu), este purtător de cuvânt la Primăria Sector 5, condusă de primarul Cristian Popescu Piedone. Cătălin Ilie Samoilă, 34 de ani, a jucat ca portar, fiind fost internațional U17 și U19. A adunat 5 meciuri în prima ligă din România: 4 meciuri pentru Dinamo, unul pentru U Cluj.

A crescut ca fotbalist la Progresul, unde a debutat în 2007. A mai evoluat la Sportul, Delta Tulcea, Luceafărul Oradea, Concordia Chiajna, U Cluj, Dinamo și Metalul Reșița. Ultimul său club a fost unul de divizie inferioară, Agropoli, în Italia. S-a retras din 2018. Tatăl său, Gheorghe Samoilă, este președinte al Ligii suporterilor rapidiști.

Contracte cele mai mari ale firmei lui Cătălin Samoilă, Total Small Bussines Advanced, cu autoritățile publice subordonate Primăriei Sectorului 5 sunt:

Contract prestări servicii de dezvoltare modul pentru gestionarea notificărilor și alarmelor în masă prin e-mail-uri și SMS-uri în cadrul sistemului pentru digitalizarea managementului operațional al societății Salubrizare Sector 5 SA, atribuit societății prin procedură simplificată, pe 11 martie 2024. Valoarea este de 688.000 lei fără TVA.

Contract de prestări servicii de implementare a programului "PLĂTEŞTE PENTRU C T ARUNCI", atribuit de Salubrizare Sector 5 societății prin licitație deschisă, pe 19 august 2023. Valoarea este de 8.393.140 lei fără TVA.

Contract prestări servicii de implementare și dezvoltare sistem pentru digitalizarea managementului operațional al societății Salubrizare Sector 5 SA, atribuit de Salubrizare Sector 5 SA firmei, prin licitație directă, pe 29 iulie 2023. Valoarea contractului este de 2.573.900 lei fără TVA.

Contract pentru achiziția unui sistem inteligent de monitorizare pentru utilajele/autovehiculele deținute de INFRASTRUCTURA S5 SA, atribuit de Infrastructură S5 firmei, prin procedură simplificată, pe 20 octombrie 2022. Valoarea contractului este de 307.551 lei fără TVA.

Contract pentru servicii de mentenanță sistem inteligent de monitorizare utilaje/autoturisme, atribuit de Salubrizare Sector 5, prin procedură simplificată, firmei pe 14 septembrie 2022. Valoarea contractului este de 209.300 lei fără TVA.

Contract pentru achiziția unui Sistem inteligent de monitorizare pentru utilajele/autoturismele detinute de SALUBRIZARE SECTOR 5 SA, atribuit de Salubrizare Sector 5, prin procedură simplificată, firmei pe 8 decembrie 2021. Valoarea contractului este de 979.897 lei fără TVA.

Separat, prin achiziție directă, firma a mai primit de la Primăria Sectorului 5, subordonate sau companiile la care Sectorul 5 este acționar, 49 de contracte, în valoare de circa 1,7 milioane lei, potrivit datelor centralizate de HotNews.ro din SEAP.

Firma are, de asemenea, contracte cu Primăria Dobroești. În perioada 2021-2024 a primit prin achiziție directă 70 de contracte în valoare de 3,8 milioane lei. A vândut de la servicii de proiectare până la alarme, calculatoare, imprimante, faxuri, etc.

SBA Total Small Bussines Advanced este o firmă din Brănești, înființată în 2014, care are 8 angajați, iar unic acționar este Cătălin Ilie Samoilă, potrivit termene.ro. Firma a avut în 2023 o cifră de afaceri de 13,8 milioane lei și un profit de circa 421.000 lei, potrivit sursei citate. Samoilă Cătălin Ilie mai este acționar în două firme: SNKR Store Online (33%) radiată; Dromio Trans Impex (100%) inactivă fiscal. Samoilă are și un PFA pe numele său.

Până în februarie 2021, Cătălin Ilie Samoilă a fost acționar și în firma Bros Online Store, alături de Gheorghe Samoilă. În perioada 2021-2024, firma a primit de la Sectorul 5, prin achiziție directă, 9 contracte, în valoare de 830.000 lei, potrivit centralizării făcute de HotNews.ro, iar de la Primăria Dobroiești, 4 contracte în valoare de circa 214.000 lei.

Joi, 11 aprilie, am sunat la Biroul de Presă de la Primăria Sectorului 5 pentru a întreba cu cine poate ține presa legătura și ni s-a răspuns că "purtătorul de cuvânt este Alexandra Samoilă".

Și pe pagina de Facebook a Alexandrei Samoilă, ea susține că este purtător de cuvânt al primăriei Sectorului 5. Alexandra Samoilă (fostă Georgescu) este cea care interacționează ca purtător de cuvânt cu presa. Pe siteul primăriei nu există numele Alexandrei Samoilă. HotNews.ro i-a solicitat Alexandrei Samoilă un punct de vedere, nu am primit răspuns deocamdată.

„Nu am doar cu Sectorul 5, am cu mai multe instituții ale statului. Ce vă interesează? Puteți să-mi dați un mail și vă răspund acolo, trimiteți niște întrebări punctuale", a spus Cătălin Ilie Samoilă. Întrebat dacă are vreo legătură cu faptul că soția este purtător de cuvânt la Sectorul 5, el a spus că nu.

„Nu are nicio legătură, soția mea nu este purtător de cuvânt. Dați-mi și mie să văd această confirmare oficială, sunt tare curios. Nu are nicio legătură. Dati-mi un mail și vă răspund", a declarat Samoilă. La întrebările pe mail, proprietarul firmei nu a răspuns. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, nu a putut fi contactat. Iar Primăria Sectorului 5 nu a răspuns, până la publicarea acestui articol, solicitării de a preciza care este statutul oficial al purtătoarei de cuvânt Alexandra Samoilă.