Stăpânii Sectorului 3: Viața secretă și afacerile ascunse din jurul lui Robert Negoiță VIDEO

În urmă cu trei luni, chiar în noaptea de Revelion, pe contul de Instagram Mr. CMD este postat un clip spectaculos, în care focurile de artificii aprinse deasupra Capitalei sunt filmate de sus, de pe terasa unei clădiri care oferă o panoramă perfectă.

La picioarele persoanei care filmează se întind 85 de hectare de spațiu verde și două lacuri despărțite de un bulevard: parcul Alexandru Ioan Cuza (I.O.R), unul dintre cele mai frumoase din București, conform unei investigatii de la RECORDER.

Omul care privește de la înălțime, protejat de întuneric și de nickname-ul de Instagram Mr. CMD, este Marius Daniel Ciobîcă, city managerul Sectorului 3 și mâna dreaptă a primarului Robert Negoiță. Se află pe terasa blocului Belvedere, situat în buza parcului și cumpărat recent de firma înființată de socrul său, deținută acum, în acte, de partenera fratelui său. Firmă care câștigă contracte de milioane de euro de la Primăria Sectorului 3. Uneori chiar cu semnătura sa.

Faptul că city managerul Ciobîcă nu ezită să-și pună semnătura pe caietele de sarcini ale unor licitații câștigate de membrii familiei sale ne arată siguranța pe care au căpătat-o acești oameni. Nu se bazează pe lucruri extrem de complicate: niște rude cu nume de familie diferite, o soție care își păstrează numele de fată și își implică părinții, presă cumpărată ca să nu sape după conexiuni și să nu urmărească circuitul banilor. Plus niște declarații de avere imaculate, ca să întrețină o imagine de funcționari cinstiți.

E de ajuns pentru a ridica o perdea de fum între ei și cetățenii cărora le administrează taxele. În spatele acestui paravan, prin întâlniri private sau pe conturi de Instagram cu nume misterioase, își etalează mașinile de lux și vacanțele scumpe, mai mentioneaza sursa citată.

În ultimele luni, am urmărit traseul banilor publici și am descâlcit ițele birocratice în spatele cărora s-au ascuns. Am constatat că, atunci când paravanul e dat la o parte, aceste persoane își pierd dintr-o dată siguranța afișată ostentativ. Brusc, ajung să-și nege numele din buletin, să-și ascundă conturile de Instagram pe care își afișau viața de lux, să nu-și mai recunoască rudele și să fugă de întrebările la care aveau datoria să răspundă. „Nu sunt vreun Dumnezeu, care să știu tot" și „Nu e treaba nimănui ce fac în timpul meu liber", sunt doar câteva dintre eschivele cu care primarul Negoiță a încercat să ocolească informațiile cu care l-am confruntat: mâna lui dreaptă și omul căruia i-a delegat dreptul de semnătură direcționează milioane de euro din bugetul primăriei către firmele familiei sale.

Sectorul 3 al Bucureștiului este una dintre cele mai bogate unități administrative din România, cu un buget anual estimativ de 2,6 miliarde de lei, adică peste 500 de milioane de euro. Mai mult decât orașe precum Timișoara sau Constanța.

Din 2012, Sectorul 3 este condus, fără întrerupere, de același primar: Robert Negoiță, un om de afaceri intrat în politică pe filiera PSD. Negoiță are datorii de zeci de milioane de euro către ANAF, dosare la DNA și nenumărate scandaluri publice la activ. Printre cele mai cunoscute este cel în care numele său apare în dosarul „Minore pentru VIP-uri".

După instalarea în funcția de primar, afacerile familiei Negoiță s-au intersectat rapid cu banii din bugetul Sectorului 3, dar asta nu l-a împiedicat să câștige mandat după mandat și să-și perfecționeze mecanismele de control asupra banilor publici. S-a înconjurat de oameni fideli și a creat, în subordinea sa, mai multe firme care deservesc primăria: firmă de salubritate, firmă de construcții, de ordine și pază, de internet și tehnologie și altele. Totul pentru ca o parte cât mai mare din bugetul de 500 de milioane de euro să treacă prin pixul său sau al oamenilor săi de încredere.

Omul care pare să se încadreze cel mai bine în acest profil este Marius Daniel Ciobîcă, city manager în Primăria Sectorului 3 și mâna dreaptă a primarului Negoiță. Ciobîcă și-a început cariera în administrația publică în 2016, pe când era specialist în marketing online la o firmă privată. Din această postură a devenit consilier la cabinetul lui Robert Negoiță, urmând o ascensiune fulminantă.

În mai puțin de doi ani, acesta ajunge directorul general la SD3 Salubritate și Deszăpezire SRL, companie din subordinea Consiliului Local al Sectorului 3. În 2020, primarul Negoiță îl numește pe Marius Daniel Ciobîcă administrator public al sectorului (city manager), poziție în care îl regăsim și astăzi.

De-a lungul timpului, acesta i-a fost alături lui Robert Negoiță nu numai în administrație, însoțindu-l inclusiv în deplasări externe efectuate în țări precum Italia, Turcia, Germania sau Bangladesh, ci și pe linie politică. În 2019, Marius Ciobîcă cerea Tribunalului București înființarea unui partid numit Alianța Sector 3 pentru ca șeful său - care căuta să se separe de imaginea șifonată a PSD - să aibă o formațiune politică pe listele căreia să candideze. Tribunalul respingea, însă, solicitarea, din cauza unor prevederi din statut care nu respectau legea.

