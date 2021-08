Stelian Ion sfidează statul de drept!: Cere exceptia pentru "Cartierul Justiţiei" de la hotărârea de blocare a PUZ-urilor Capitalei discriminand celelalte proiecte!

A aparut ca din senin - dar "la momentul oportun"- un proiect administrativ privind exceptarea "Cartierului Justiţiei" de la hotărârea de blocare a PUZ-urilor Capitalei. Documentul este în lucru la nivelul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după cum a relatat deja presa.

Iniţiativă "sosește" la intervenţia personala a ministrului Justiţiei, Stelian Ion, in ciuda faptului că formaţiunea din care face parte, USR PLUS, a susţinut blocarea planurilor urbanistice. Intrebarea care se pune, in mod firesc, este de ce are loc o atare discriminare chiar in sânul Justitiei? De ce sa fie valabila exceptia pentru "Cartierul Justiției" in timp ce alte proiecte de dezvoltare sa ramana blocate? Este foarte grav, mai ales ca "interventia" se face pe "firul scurt" (Stelian Ion/ Nicușor Dan, cu sustinerea consilierilor USR PLUS, deloc de neglijat ca numar), sfidand orice regula a statului de drept. Sursele Ziuanews din zona liberala afirma ca proeictul a starnit "zarva mare" in Coalitie, cei de la PNL dorind sa ceara lamuriri si spunand ca nu vor aproba in Consiliu o atare "facatura" ce va avea "consecinte extrem de grave".

Sursele citate au mai mentionat ca "este inadmisibil asa ceva, intrucat la momentul discuţiilor despre suspendarea PUZ-urilor, USR PLUS, partid din care face parte Stelian Ion, s-a poziţionat pentru blocarea totală acestora pentru o perioadă de 2 ani." În prezent, la fel ca si in cazul altor proiecte, cel de realizare a Cartierului pentru Justiţie este blocat din cauza deciziei luate de administraţia locală privind suspendarea planurilor urbanistice zonale. Chiar Ministerul Justiţiei arată că nu se pot face studii de fezabilitate, nici expropieri, iar proprietarii se plâng că plătesc impozite pentru terenurile expropiate, însă nu ştiu când vor obţine despăgubirile.

"Informaţiile apar într-un proiect de ordonanţă de urgenţă, pusă în dezbatere în urmă cu mai bine de o lună, prin care se urmăreşte ca proiectul să poată fi finalizat prin plan urbanistic de detaliu şi nu zonal. În ordonanţă se menţionează că, în lipsa studiului de fezabilitate, nu poate fi accesat avansul de 2,5 milioane de dolari de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD).", potrivit informaţiilor ziarului "Adevărul", care mai adauga si faptul ca documentul nu a ajuns încă pe masa Guvernului. "Problema care se pune, cum spuneam, daca e sa se respecte hotararile, atunci sa le respecte toata lumea, cu toate proiectele, iar daca se decide ca sa se deblocheze PUZ-urile sa se deblocheze pentru toti dezvoltatorii.", a mai afirmat sursa noastra liberala din Consiliul General, care a concluzionat: "Stelian Ion se joacă cu focul si sa vedem cine vrea sa incendieze Coalitia!"

Ce prevede proiectul

"Prin excepţie de la art.1, pentru obiectivele de investiţii publice a căror realizare presupune executarea lucrărilo de utilitate publică prevăzute limitativ în Legea nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, pentru obiectivele de investiţii publice din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei, precum şi pentru obiectivele de investiţii finanţate prin instrumente juridice care creează obligaţii juridice internaţionale, precum un acord internaţional, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România şi instituţii financiare internaţionale, nu se aplică suspendarea prevăzută prin prezenta hotărâre, iar pentru aceste obiective de investiţii publice îşi vor produce efectele Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 49/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ Sector 3 şi Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 717/2019 privind rectificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 49/2019, cu reglementarile prevazute de aceste hotarari", se menţionează în document.

Astfel, construirea cartierului Justiţiei ar urma să intre în categoria de mai sus. "Prin exceptie de la art. 1, pentru amplasamentul obiectivului de investitii "Cartierul pentru Justitie", delimitat de Bd. Unirii, Bd. Octavian Goga, Bd. Mircea Vodă şi învecinat cu amplasamentul obiectivului de investiţii „proiecte de interes public ale municipiului Bucureşti", conform H.G. 592/2019 pentru aprobarea schimbarii denumirii amplasamentului obiectivului de investitii, situat in municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, din "Esplanada" in "Cartierul pentru Justitie" si "proiecte de interes public ale municipiului Bucuresti", precum si pentru aprobarea programului prioritar de reconversie functionala a amplasamentului nu se aplica suspendarea prevazuta prin prezenta hotarare, iar pentru acest teren isi vor produce efectele Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 49/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - PUZ Sector 3 si Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 717/2019 privind rectificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 49/2019, cu reglementarile prevazute de aceste hotarari", este prevederea care vizează Cartierul Justiţiei.

Costurile Cartierului pentru Justiţie sunt estimate la aproximativ 220 milioane de euro, finanţarea provenind de la Banca Mondială. Planurile Urbanistice Zonale ale Capitalei au fost suspendate, în luna februarie, ca urmare a unei decizii a Consiliului General, scopul fiind protejarea spaţiului verde din Bucureşti. În paralel, există un contract pentru un plan urbanistic general.