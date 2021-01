Stenograme cu impartirea ministerelor: "Am reusit si io, pa niste cai, sa o lipesc pe Oana undeva. O sa va-ntrebe domn' prim ministru daca sunteti de acord"

Judecatorul Gheorghe Tudorel Zgondea de la Tribunalul Bucuresti a ajuns la concluzia că fapta de trafic de influenta retinuta in sarcina fostului presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, "exista, constituie infractiune si a fost savarsita de inculpat". Drept pentru care l-a condamnat pe politician la 3 ani de inchisoare pentru coruptie. Decizia nu este definitiva.

Un proces in care Valeriu Zgonea a pledat nevinovat si a solicitat achitarea. Sentinta a fost data pe 3 februarie 2020, dar a fost motivata la inceputul acestui an. Magistratul arata ca pedeapsa de 3 ani de inchisoare a dat-o dupa ce a tinut "cont de modalitatea concreta de savarsire a faptei care imprima un caracter grav si de imprejurarile care releva o periculozitate sporita a inculpatului".

Fostul presedinte al Camerei Deputatilor este acuzat de procurorii DNA ca in perioada iulie 2012 - aprilie 2013, cand ocupa aceasta functie, ar fi acceptat promisiunea facuta fostului consilier de la CJ Buzau, Dumitru Laurentiu Dobrica, privind primirea de foloase necuvenite, in schimbul numirii fiicei acestuia intr-o functie publica.

In acel moment, Dumitru Dobrica era un important om de partid in PSD Buzau si beneficiar al unor contracte cu institutii publice. Valeriu Zgonea ar fi primit de la consilierul judetean contravaloarea unor servicii de turism si cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in localitatea Comandau (Covasna), in cuantum total de 62.143 lei.

In schimb fiica consilierului, Ionela Dobrica, a fost numita in functia de presedinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informationala din cadrul Ministerului pentru Societatea Informationala, desi nu avea pregatire de specialitate in domeniu. Ulterior, tot ca urmare a demersurilor facute de Zgonea, ea ar fi fost numita, la data de 23 ianuarie 2014, in functia de subsecretar de stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, respectiv presedinte al Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei.

In 2016, Ionela Dobrica a fost aleasa deputat PSD de Buzau la 26 de ani. Unul dintre cei mai tineri parlamentari romani.

Tribunalul Bucuresti explica de ce Zgonea trebuie sa execute pedeapsa in penitenciar.

"Pentru atingerea rolului preventiv si sanctionator al pedepsei, se impune executarea acesteia in regim privativ de libertate, aceasta modalitate, fiind, prin raportare la gravitatea faptei, a imprejurarilor concrete de comitere a faptei, cuantumul ridicat al sumei de bani ce a facut obiectul infractiunii de coruptie, de scopul urmarit de acesta, respectiv obtinerea unor sume de bani in mod facil.

Activitatea inculpatului Zgonea Valeriu-Stefan releva un grad ridicat de periculozitate deoarece acesta, la momentul savarsirii faptei detinea functia de Presedinte al Camerei Deputatilor si vicepresedinte la nivel central al PSD - conduita care aduce atingere prestigiului functiei publice, credibilitatii celei mai importante institutii a statului, Parlamentul Romaniei", explica instanta.

Prin urmare, mai arata judecatorul, doar o pedeapsa principala cu inchisoarea orientata spre mediul pedepsei prevazute de lege si in regim de detentie, este apta a asigura reeducarea lui Valeriu Zgonea. Magistratul a mai decis si confiscarea sumei de 62.143de lei reprezentand foloase necuvenite primite.

Cum i-a indicat CCR lui Zgonea articolul din Codul de procedura penala pentru a scoate interceptarile SRI din dosarele penale

Dupa cum aratam, decizia nu este definitiva. Ultimul cuvant il vor avea judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti.

Ancheta procurorilor DNA in acest caz a pornit de la o sesizare din oficiu, privind demersurile pe care Zgonea le-ar fi facut pentru promovarea fiicei lui Dumitru Dobrica.

Fostul consilier judetean l-ar fi cointeresat material pe seful Camerei Deputatilor achitand constructia fundatiei unei case de din Comandau (Covasna), dar si prin suportarea cheltuielilor prilejuite de deplasarea si cazarea la Viena a lui Zgonea si a iubitei acestuia, precum si achitarea unor bilete la concertele sustinute de Bon Jovi si Andre Rieu, in cuantum total de 62.143 lei.

Dumitru Dobrica a incheiat initial un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA, pentru o sentinta de 2 ani de inchisoare pentru cumparare de influenta. Judecatorii au respins definitiv acest acord, asa ca in noiembrie 2020, fostul consilier judetean a fost trimis in judecata.

In dosar sunt mai multe interceptari, discutii ale lui Dumitru Dobrica cu fata lui, Ionela Dobrica, dar si cu Valeriu Zgonea. "Ma, voi ati facut imparteala la partid ca sa-i luati, sa-mpartiti colegiu' lu' ADRIAN si i-ati impartit colegiu' lu' OANA si pa ea n-ati pus-o nicaieri!", se plangea Dumitru Dobrica, ca fiica-sa fusese lasata pe afara, initial, la impartirea functiilor.

La data de 22 aprilie 2013, DNA arata ca urmare a demersurilor facute de Zgonea, Ionela Dobrica a fost numita in functia de presedinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informationala din cadrul Ministerului pentru Societatea Informationala.

Tanara nu avea in acel moment pregatire de specialitate in domeniu (in 2012 a absolvit Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri din cadrul Universitatii Tehnice Bucuresti, din octombrie 2012 fiind masterand in cadrul aceleiasi institutii de invatamant superior - "Ingineria Infrastructurii Transporturilor").

Interceptarile telefonice si marturiile din acest caz sunt probe in dosarul din instanta.

In acest context, Dumitru Dobrica i-a comunicat fiicei lui ca presedintele Camerei Deputatilor a asigurat angajarea unui sef de cabinet, specialist in domeniu, pentru a nu intampina probleme in activitatea pe care o va desfasura avand in vedere lipsa experientei acesteia. Discutia a avut loc pe 22 aprilie 2013.

Dumitru Dobrica: Da!

Ionela Dobrica: Aaa ... m-a sunat acum sefa de cabinet a lu Nica (Dan Nica, ministru al Comunicatiilor- n.red.)!

Dumitru Dobrica: Da?

Ionela Dobrica: Sa-mi zica ca maine dimineata sa nu ma duc acolo singura, sa ma duc intai la Minister, ca merge Nica cu mine sa ma prezinte... Si m-a intrebat daca stiu despre ce e vorba si i-am zis ca inca nu stiu. Si mi-a zis ca este... mi-a zis Felicitari, doamna presedinte de la CNMSI!

Dumitru Dobrica: Pai... CMMSI ce este? Da, a zis ca sunt doua variante: ori subsecretar de stat...

Ionela Dobrica: Asa!

Dumitru Dobrica: ...ori presedinte la Agentia... ei in cadrul lor, au o Agentie... Agenda Digitala mi se pare!

Ionela Dobrica: N-au, asta este CNMSI-ul. Da!

Dumitru Dobrica: Da, si te pune presedinte de Agentie. Ori...

Ionela Dobrica: Pai da. Asta a fost.

Dumitru Dobrica: ...secretar de stat ori presedinte de Agentie.

Ionela Dobrica: Ori asta. Asta. Da. Inseamna ca gata!

Dumitru Dobrica: Inseamna ca n-a mai infiintat o... n-a mai infiintat...

Ionela Dobrica: Postul ala, da. Si mi-a dat asta.

Dumitru Dobrica: Da, da e bine. E foarte bine acolo, mi-a zis Vali ca-i....

Ionela Dobrica: Da!

Dumitru Dobrica: ...si mai bine zice, asa dac-ar...

Ionela Dobrica: Da.

Dumitru Dobrica: Pai atunci du-te dimineata la Nica sa te...

Ionela Dobrica: Normal. Sa vad ce am facut!

Dumitru Dobrica: Hai! Si dupa aia vin si eu, imi spui ce-i acolo de facut. A zis Vali ca ti-a gasit un sef de cabinet bun...

Ionela Dobrica: Da?

Dumitru Dobrica: ...care a lucrat in domeniu si stie cu ce se mananca si...

Ionela Dobrica: Perfect!

Dumitru Dobrica: Inseamna ca daca te-a felicitat, ti-a dat numirea.

Ionela Dobrica: Mmmh!

Dumitru Dobrica: Si cum? Te duci la Nica direct sau cum?

Ionela Dobrica: Da. Ma duc maine dimineata la Minister si vad ce...

Dumitru Dobrica: Hai! Bine!

Dumitru Dobrica se lauda unui apropiat cum a discutat cu sefii PSD, care ocupau in 2013 functii importante in stat dupa ce au castigat alegerile cu alianta USL.

Discutia este din 12 decembrie 2012, la cateva zile de la alegerile parlamentare. In acel moment, Victor Ponta era premier din mai 2012. Dumitru Dobrica poveste ca s-a intalnit cu fostul prim -ministru si cu Marcel Ciolacu si Viorel Hrebenciuc.

Dumitru Dobrica: Am stat patru ore cu Marcel, da' am stat de vorba cu primul-ministru, mai....

Domn: A!

Dumitru Dobrica: ...pana la urma. Ca a venit in birou la Vali.

Domn: A! Foarte frumos! Bravo!

Dumitru Dobrica: Si Hrebe, eu cu Marcel si ei trei. Noi cei mai smecheri, adica.

Domn: Ati rezolvat? Ai rezolvat?

Dumitru Dobrica: Stia, da! Am rezolvat... Cu Marcel vedem acuma, ca vine Vali aici sa... sa le puna pa hartie. Ne ducem sa mancam la Osho si vroiam sa te chemam si pa tine.

Domn: Saru mana, da n-am cum! Pana la noua sunt aicea!

Despre implicarea lui Valeriu Zgonea in numirea Ionelei Dobrica intr-o functie publica, Dumitru Dobrica a purtat de asemenea discutii cu Marcel Ciolacu, parlamentar din Buzau si lider important PSD. Discutia telefonica este din 14 ianuarie 2013.

Dumitru Dobrica: Da, domn' vice!

Marcel Ciolacu: Ce faci, domnu' presedinte?

Dumitru Dobrica: Uite, m-am gasit cu baietii...

Marcel Ciolacu: Ba, sa stii ca... Io n-am apucat sa deschid gura, ca m-a luat el: "Sa-i zici lu' Laur ca-i rezolvata!"

Dumitru Dobrica: Ah! Nu stiu cu care din ele!

Marcel Ciolacu: Asa! Nu, cu ... Oana!

Dumitru Dobrica: Ah!

Marcel Ciolacu: Asa!

Dumitru Dobrica: Ah, cu asta al tau!

Marcel Ciolacu: Da, da! ...

Dumitru Dobrica: Cu baiatu' asta...

Marcel Ciolacu: De la Guvern!

Dumitru Dobrica: Ah, din partea ailanta, asa!

Marcel Ciolacu: Asa! Ca era rusinea lui...

Dumitru Dobrica: Im! Ce faci? Vii acasa?

Marcel Ciolacu: Pfuu! Nici nu stiu! M-as intoarce, ca cica Vali-i tot la birou! Io n-am apucat sa vorbesc cu el.

Dumitru Dobrica: Ah! Du-te dac-ai ramas acolo! Dupa ora asta il gasesti, dupa aia...

Marcel Ciolacu: Da, da! E la birou si cica-i cu, cu bugetu' si cu astea. Omu, omu astalalt pleaca la schi o saptamana.

Dumitru Dobrica: Vlad?

Marcel Ciolacu: Daa!

Dumitru Dobrica: Aha!

Marcel Ciolacu: Cu... ca el a facut de performanta, pleaca ... munti.

Dumitru Dobrica: Aa! Are damblageala de-aia, nu stii ca-i...

Marcel Ciolacu: Damblageala, patru insi intr-o cabana parasita.

Dumitru Dobrica: Eh, chiar se duce sa faca...

Marcel Ciolacu: Da! Si zic: "Pai, haide ca si Laur tot propunea cu toata lumea de pe ici de pe langa tine!".

Dumitru Dobrica: Ihi!

Marcel Ciolacu: Si-a zis ca, Marcele, sunt de acord, si cred ca lumea-i interesata.

Dumitru Dobrica: Da!

Marcel Ciolacu: Cand ma-ntorc, sa facem una sus!

Dumitru Dobrica: Da, un week-end! Poa' sa fie si cu copiii!

Marcel Ciolacu: Da... Da! Nu, nu! A zis ca ei sau...

Dumitru Dobrica: Ah! Mai bine!

Marcel Ciolacu: Sa stie Laur! Si zic, ma, sa ne-anuntati ce si cum, ca sa...

Dumitru Dobrica: Noi doi si ei trei, ma!

Marcel Ciolacu: Exact! I-am zis si io si de familii si zic, ba, lasa-ma c-o aranjez eu, clar, da' ramane batuta!

Dumitru Dobrica: Da! Da!

Marcel Ciolacu: Da, domnule! Daca... Ce naiba! Ca, io am vorbit cu el omu' si mi-a zis sa... OK! Asa pa sestache... Gata! Ei au si jos acolo...

Dumitru Dobrica: Ei isi ia jos acolo si noi...

Marcel Ciolacu: Exact!...

Dumitru Dobrica: Hai! Du-te colo si dupa aia vorbim cand iesi de-acolo!

Marcel Ciolacu: Ihi! Hai! Te-am pupat!

Dumitru Dobrica: Bine! Pa!

De altfel, intr-o discutie telefonica, Valeriu Zgonea i-a confirmat lui Dumitru Dobrica ca s-a implicat in numirea fiicei acestuia in contextul in care persoane din conducerea partidului, audiati ca martori in acest dosar, ar fi intentionat sa numeasca o alta persoana in functia respectiva. Discutia este din 24 ianuarie 2013.

Dumitru Dobrica: Da, mai, domn presedinte! Ce-ai patit?

Valeriu Zgonea: Ce faci, ma? Uite, ma cert cu prietenu'...

Dumitru Dobrica: Aaa! Te-am sunat si ieri, n-ai mai raspuns. Nici azi. Ba, zic, ce-o fi avand cu mine?

Valeriu Zgonea: Stai, ma, ca ma cert cu Dragnea, ca Dragnea vroia sa puna el subsecretar...

Dumitru Dobrica: Ii nebun la cap?

Valeriu Zgonea: Pe cuvantu' meu! Deci... caldura! Acuma l-am convins!

Dumitru Dobrica: Da?

Valeriu Zgonea: Da! Ca i-o face pe Oana subsecretar de stat la Ministeru' Telecomunicatiilor, c-o face nu stiu unde! Nu, ma, io aicea vreau!...

Dumitru Dobrica: Si s-a lamurit? Ce-a zis? Sau...

Valeriu Zgonea: Da, ma, s-a lamurit, nu-i problema! Oricum, faptu' c-am smuls trei variante, ii mai bine, stii? L-adusese pa baiatu' lui de la Teleroman! Auzi, tu, ma, manca-ti-as!

Dumitru Dobrica: Da, pi mi-a zis, ca-i zisese Nicu... Oana m-a sunat adineaori, ii zisese Nicu ca daca nu s-o putea, un director nu-s ce! Nu, domnule, nu vreau niciun director, i-a spus...

Valeriu Zgonea: Nu, ma, cu...

Dumitru Dobrica: C-am trimis-o cu... N-am trimis-o singura ca s-o fraiereasca, am trimis-o cu Andrei! Cu Andrei, ca Andrei ii prieten cu Nicu!

Valeriu Zgonea: Asa, asa! Da!

Dumitru Dobrica: Si... s-a dus cu Andrei, ca Bogdan n-a putut, Bogdan a plecat in Austria cu Vlad si cu...

Valeriu Zgonea: ...

Dumitru Dobrica: Asa! Bun! Io sunt la...

Valeriu Zgonea: Stiu! C-am auzit ca pleci!

Dumitru Dobrica: ... Cislau si ma duc la munte, vii?

Valeriu Zgonea: Bravo! Nu, nu, nu! Pai da' acum am terminat, ma!

Dumitru Dobrica: Vine si... maine!

Valeriu Zgonea: Foarte bine! Pup-o!

Dumitru Dobrica: O pup!

Valeriu Zgonea: Te sun io daca e ceva, da? Hai, pa, pa!

Dumitru Dobrica: Pa, pa! Te pup!

Pentru a fii sigur de aceasta numire, Dumitru Dobrica i-a solicitat, dupa discutia anterioara cu Valeriu Zgonea, si presedintelui filialei judetene a Partidului Social Democrat, Constantin Boscodeala Constantin sa sustina aceasta numire in fata primului ministru al Guvernului Romaniei, Victor Ponta, persoana care de altfel a si semnat decretul de numire in functie al acesteia.

Dumitru Dobrica: Aa, era ceva... Am... Va zic pan telefon, ca nu-i nicio problema, Doamne- fereste!

Constantin Boscodeala: Zi-mi! Zi-mi!

Dumitru Dobrica: Am reusit si io pa niste cai...

Constantin Boscodeala: Da!

Dumitru Dobrica: Sa... o... sa, probabil! E o chestie probabila!

Constantin Boscodeala: Da!

Dumitru Dobrica: S-o lipesc pe Oana undeva!

Constantin Boscodeala: Asa! Cu ce sa te-ajut io?

Dumitru Dobrica: O sa va-ntrebe domn' prim ministru in seara asta daca sunteti de acord!

Constantin Boscodeala: Pai e-aicea, da' nu stiu daca ma-ntreaba!

Dumitru Dobrica: Va-ntreaba!

Constantin Boscodeala: Da, pai uite, suntem acia la mese! Stii, e un salon din asta cu mai multe mese, nu-i niciun fel de problema! E OK! Din partea mea stai linistit, nu-ti mai fa probleme!

Dumitru Dobrica: Da' vroia sa-l ia...

Constantin Boscodeala: Nu trebuia sa-mi spui!

Dumitru Dobrica: Nu! Stati putin ca sa... De ce-am vrut sa va spun? Ca, acuma fie... Stiti cine m-a ajutat si Dragnea pusese ochii si pa ala si Vali i-a spus: Nu-i adevarat! Si i-a spus lu' Victor: Nu, ma, ramane cum am stabilit pentru Buzau! Ca am promis si ramane lu' Buzau! Si-acum zice: Da' lasa-ma sa-l intreb si io pa Boscodeala!

Constantin Boscodeala: Bine! Fara prob...

Dumitru Dobrica: Si-acum o sa va-ntrebe pa dumneavoastra!

Constantin Boscodeala: Bine! Niciun fel de problema, ca sunt aici!

Dumitru Dobrica: Bine! Vorbim! Sa traiti! Sanatate!

Constantin Boscodeala: Sanatate!...

Conform DNA, ulterior, tot ca urmare a demersurilor facute de Valeriu Zgonea, Ionela Dobrica si-a pastrat functia la nivelul administratiei publice centrale. Astfel, in urma restructurarilor realizate la nivelul Centrului National de Management pentru Societatea Informationala, aceasta a fost numita la data de 23 ianuarie 2014 in functia de subsecretar de stat in cadrul in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (prin Decizia nr. 16/2014 semnanta de primul ministru al Romaniei -Victor Viorel Ponta), respectiv presedinte al Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR), entitate infiintata in urma comasarii mai multor centre nationale, respectiv Centrul National de Management al Societatii Informationale (CNMSI), Centrul National "Romania Digitala" (CNRD) si Centrul National de Supercomputing (CNS).

"In schimbul foloaselor la care am facut referire, Zgonea Valeriu si-a folosit influenta pe care o avea si a reusit sa-i determine pe functionarii statului sa o numeasca, in cursul anului 2013, pe fiica mea in functia de presedinte al Centrului National de Management al Societatii Informationale (CNMSI) si, ulterior, la inceputul anului 2014, in functia de subsecretar de stat in cadrul Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei", declara, la DNA, Dumitru Dobrica.

De altfel, pe parcursul ocuparii functiei, Dumitru Dobrica i-a solicitat fiicei sale sa solicite sprijinul lui Valeriu Zgonea pentru depasirea unor momente legate de luarea unor decizii in virtutea atributiilor sale de serviciu. Discutie este din 4 noiembrie 2015.

Dumitru Dobrica: Da!

Ionela Dobrica: Ce faci?

Dumitru Dobrica: Uite-am fost la tenis si acum am venit!

Ionela Dobrica: Ah!

Dumitru Dobrica: Acuma ma duc sa parchez! Ce faci?

Ionela Dobrica: Uite, am plecat de la birou, ma duc spre sala!

Dumitru Dobrica: Aha!

Ionela Dobrica: Sper s-ajung la timp!

Dumitru Dobrica: Aha!

Ionela Dobrica: Mda!

Dumitru Dobrica: Ia zi!

Ionela Dobrica: M-am enervat asa, ca tot trebuie sa semnam niste acte aditionale, niste de-astea si simt... asa o presiune si nu stiu de ce mi se pare... Am impresia ca sunt intr-o capcana in care oricum as da-o, n-o sa ies bine si imi bag io picioarele, ca nu-mi ridica nimeni statuie niciunde!

Dumitru Dobrica: Adica? Ce-i aia?

Ionela Dobrica: Ad...

Dumitru Dobrica: Pi de ce sa semnezi tu...

Ionela Dobrica: Deci io semnez pentru ca sunt reprezentant legal!

Dumitru Dobrica: Ah! Da despre ce-i vorba?

Ionela Dobrica: De proiectu' asta pe care sunt acum! Se fazeaza pentru ca n-a reusit sa se finalizeze din perioada de implementare...

Dumitru Dobrica: Asa!

Ionela Dobrica: Prin programu' 2007 - 2013, din fonduri europene si se face pe doua mii... Aa, se face o parte pe 2007 - 2013 si o parte pe 2014 - 2020!

Dumitru Dobrica: Asa! Si?

Ionela Dobrica: Si toata treaba asta implica semnare de acte aditionale...

Dumitru Dobrica: ...

Ionela Dobrica: Schimbare de conditii de plata...

Dumitru Dobrica: Asa!

Ionela Dobrica: Iar eu n-am oameni la minister, pe care sa ma bazez ca iau o decizie, iau cea mai buna decizie!

Dumitru Dobrica: Pi cere punct de vedere!

Ionela Dobrica: Eah, si ramai cu hartiile! Tu crezi ca n-am cerut?

Dumitru Dobrica: Nu... Si?

Ionela Dobrica: Lasa-ma, ca... Si, a cerut inclusiv ministru a vorbit cu ministru Fondurilor, ministru, aa, Finantelor! Pe ei ii intereseaza doar sa creasca rata de absorbtie! Dar daca io imi, io iau o masura si cresc rata de absorbtie acum, da' ei imi dau corectie peste doi ani, cand vine Auditu', cu ce m-ajuta? Ca astea, corectiile sunt imputabile!

Dumitru Dobrica: Eh... persoana!

Ionela Dobrica: Eh, da cui? Cum, dac-au venit....acum in minister?

Dumitru Dobrica: Ah! Pi-atunci nu semnezi, tati, nu stiu!

Ionela Dobrica: Pai nu semnez, ce naiba!

Dumitru Dobrica: Si?

Ionela Dobrica: Pai si?

Dumitru Dobrica: L-ai informat pe Sorin?

Ionela Dobrica: Sorin e plecat in America! De fiecare data cand il informez, "da, faceti totu' legal, nu stiu ce, nu va zice nimeni sa nu faceti nimic ce contravine legii!" Pai si io zic la fel, da' implicare... sa vad si io ca avem macar putin suport din partea ministrului... Ca astia de sub mine nu fac nimic! Tu stii cum! Fug de raspundere ca dracu' de tamaie!

Dumitru Dobrica: Nu... imputerniceste pa nu stiu care sa-ti spuna care-i decizia! Cumva, nu stiu! Gandeste-o... intreaba... juridic!

Ionela Dobrica: Poftim?

Dumitru Dobrica: Intreaba Juridicu'!

Ionela Dobrica: Ce naiba sa-ntreb Juridicu', tata? Ca n-am niciun Juridic! Am trei ametiti, ca daca, daca-i intorci pe toate partile, oricum le-ai zice, ei zic ca tine!

Dumitru Dobrica: Consulta-te cu Catalin!

Ionela Dobrica: N-am... E mult prea complexa speta ca sa pot sa ma consult cu el! Iar eu nu-mi asum sa semnez acum un act aditional in care sa modific niste conditii de plata.

Dumitru Dobrica: Nu, domnule! Nu!

Ionela Dobrica: Nu vreau sa fac plati in decembrie pe repede inainte de treizeci de milioane de euro si toate sa treaca prin pixu' meu, ca sunt io ionela Dobrica si... uite m-au gasit pe mine mai proasta!

Dumitru Dobrica: Nu, nu!...

Ionela Dobrica: Poftim?

Dumitru Dobrica: Nu, nu! Zic sa nu semnezi asa ceva! Nu!

Ionela Dobrica: Nu! Cu toata rata lor de absorbtie! Trebuiau sa se mobilizeze! Sa faca treaba pan-acum, nu ma intereseaza pe mine!

Dumitru Dobrica: Pai da!

Ionela Dobrica: Ma gasesc pe mine acuma ca gata, tu esti mai proasta!

Dumitru Dobrica: Da!

Ionela Dobrica: Da!

Dumitru Dobrica: Trebuia sa te duci dimineata sa-i explici si lu' Vali in mare despre ce-i vorba!

Ionela Dobrica: Im!

Dumitru Dobrica: Da! Conteaza! Ca... macar ai o de-asta politic spus! Stai, ma nene, ca nu...

Ionela Dobrica: Da! Ma... Da' el s-a-ntors? Ca stiu c-a fost plecat si el in America!

Dumitru Dobrica: S-a-ntors! S-a-ntors!

Ionela Dobrica: Am inteles!

Dumitru Dobrica: Hai! Du-te si cere-i un punct de vedere!

Ionela Dobrica: Poate ma duc maine dimineata si vorbesc cu el!

Dumitru Dobrica: Da! Du-te! Hai! Pa, pa!

Ionela Dobrica: Bine! Hai! Te pup! Pa, pa!

Dupa schimbarea premierului Guvernului Romaniei, Victor Ponta, si desemnarea unui nou prim ministru la data 17.11.2015, Ionela a fost eliberata din functia de subsecretar de stat (Decizia nr. 381 din 23.12.2015 a primului ministru- Dacian Julien Ciolos)

Fiind citata la DNA in vederea audierii in calitate de martor cu privire la modalitatea de numirea in functiile sus mentionate, Ionela Dobrica si-a rezervat dreptul ala tacere in virtutea relatiei de rudenie (fiica) cu Dumitru Dobrica.