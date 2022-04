Summitul Mondial al Guvernelor: Klaus Schwab le cere liderilor lumii să colaboreze pentru o Guvernanță Globală și implementarea Marii Resetări!

"Summitului Mondial al Guvernelor" a avut loc în perioada 29-30 martie 2022 la Dubai (Emiratele Arabe Unite). Acesta s-a derulat - desi nu oficial - sub semnul celei de-a "4-a revolutii industriale" si al Marii Resetari despre care se tot vorbeste la Forumul Economic Mondial de la Davos.

"A sosit momentul ca guvernele lumii să se unească într-o singură entitate și să soluționeze problemele globale, precum schimbările climatice, comerțul și crizele economice, fără piedici sau întârzieri", a anunțat Klaus Schwab, fondatorul și președintele executiv al Forumului Economic Mondial, în discursul inaugural, afirmând că lumea poate fi schimbată doar printr-o intensificare a cooperării dintre guverne la mai multe niveluri. Schwab a făcut încă o dată apel la factorii de decizie politică să inițieze o "mare resetare" și a declarat că "cea de-a 4-a revoluție industrială" a sosit, urmând să se producă o schimbare durabilă.

El a mai subliniat: "Impactul celei de-a patra revoluții industriale accelerează procesul de transformare globală într-un mod mult mai amplu și mai rapid decât revoluțiile industriale anterioare. În ciuda tuturor provocărilor, trebuie să continuăm să ne îndeplinim responsabilitatea pe care o avem față de generația următoare, prin colaborări la nivel național și mondial. Perspectivele noastre de viitor sunt strâns legate între ele, iar acest fapt impune întreprinderea unor acțiuni de colaborare."

Schwab a revenit si la tema pandemiei. Reamintim ca el a enuntat pentru prima data public ideea de "mare resetare" odata cu pandemia de coronavirus, cand a sustinut ca aceasta este o "oportunitate si o fereastra restransa pentru reset". La Dubai a spus: "Lumea trebuie nu doar să depășească pagubele produse de Covid asupra economiilor și societăților noastre, ci și să facă față repercusiunilor unei ciocniri periculoase între marile puteri globale." Ulterior, el a mai declarat în cadrul sesiunii "Our World Today: Why Governments Need to Act Now" că urmează să se producă schimbări sistemice și structurale în lanțurile alimentare, energetice și de aprovizionare globală.

Totodată, Schwab a lăudat Summitul mondial al guvernelor ca fiind un prilej pentru guverne să privească "dincolo de gestionarea situațiilor de criză", adăugând: "În vremuri de criză, rolul guvernelor este mai important și mai relevant ca oricând. Provocările interconectate la nivel global impun adoptarea unor măsuri globale, bazate pe colaborare, la nivel supraguvernamental."

Schwab este autorul unei cărți în care prezintă pandemia de coronavirus nu ca pe o criză, ci ca pe o oportunitate pentru o "nouă normalitate", dar in care prezinta si viitorul economic al omenirii: "Nu veți mai deține nimic și veți fi fericiți!", prezentand avantajele economiei circulare, in care dispare proprietatea, totul se inchiriaza si totul se transforma in servicii. Moment in care "a 4-a revoluție industriala" urmeaza sa-si atinga apogeul.

În cartea "Covid-19: The Great Reset" Schwab atentionează: "La momentul scrierii acestei cărți (iunie 2020), pandemia continuă să se înrăutățească în întreaga lume. Mulți dintre noi se întreabă când vor reveni lucrurile la normal. Răspunsul succint este: niciodată. Nimic nu va reveni vreodată la sentimentul de normalitate 'stricată' care prevala înainte de criză, deoarece pandemia de coronavirus marchează un punct de inflexiune esențial în traiectoria noastră globală."