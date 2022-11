Sunt nebuni? De ce oamenii de știință creează o variantă Omicron cu 80% mortalitate?!

(Dr. Paul Alexander) - Nebuni. Sunt de-a dreptul nebuni. De ce ai crea un virus himera SARS-CoV-2 cu 80% mortalitate? Este cumva o arma biologica? Ma refer la Chen si altii, autorii materialului, inca neevaluat, de mare impact cu titlul "Rolul proteinei spike in comportamentul patogenic & antigenic al SARS-CoV-2 BA.1 2 Omicron."

Considerand acest articol al Chen si altii la adevarata valoare, avem in fata o himera care ar putea sterge omenirea de pe fata pamantului. Chiar asa este. Este aceeasi nebunie pe care am vazut-o cand Menachery, Baric si altii au postat articolul din 2015 in care ne povesteau tampenia pe care doar ce o facusera, in vitro si in vivo: cresterea functionalitatii unei himere foarte infectioase si mortale. "Pe baza acestor descoperiri, am rearanjat in mod artificial un intreg virus infectios recombinant SHC014 si am obtinut o inmultire virala puternica atat in laborator cat si in organisme vii" au scris ei. "Munca noastra sugereaza un potential risc de retransmisie a SARS-CoV existent in populatiile de lilieci."

Menachery, Baric si altii ne-au spus in 2015 ca au creat chiar problema cu care ne confruntam in legatura cu virusul COVID si nu s-au oprit aici. Au intrat intr-o nebunie deliranta in 2015 si dupa aceea, introducand puncte de separare a furinei (o secventa genetica a aminoacidului 9 chiar la jonctiunea dintre subunitatile S1 si S2 ale glicoproteinei spike) in toate coronavirusurile de lilieci si himere pe care le-au putut produce, lipind impreuna secvente de coronavirusi sau virusi intregi pentru a vedea "deversarea, adica, saltul zoonotic de la animal la om, pentru a vedea cat de infectioasa si letala pot face proteina spike. Da, au facut-o, si se pare ca mai sunt si alti nebuni.

Sa aruncam o privire si la uimitorul articol al Chen si altii din 2022. Pe baza acestei publicari, trebuie sa ne intrebam cine finanteaza aceasta periculoasa cercetare si putem spune ca nu se doreste un sfarsit al acestei crize. Aceasta pandemie si spirala a mortii vor continua la nesfarsit. Aceasta pandemie nu se va termina niciodata, si voi sustine in fata oricui ca a fost planificata. De la inceput! A fost o arma biologica. In acest ritm, ciclul maladiei COVID nu se va termina. Avem o subvarianta infectioasa BA.5 cu mortalitate aproape de zero, si acum acesti nebuni creeaza 80% mortalitate?!

Sa citim cu atentie ce au scris si sa incercam sa intelegem. Atentie, au lipit impreuna prezentul Omicron si mostenirea initiala Wuhan fortand sporirea functionalitatii (gain of function). Atentie: actualul Omicron are o mortalitate de 0% si, daca acceptam descoperirile lui Ioannidis, IFR [Rata de Mortalitate a Infectiei] este de 0.05% pentru cei sub 70 de ani sau de 0.15% in general. Asadar incercati sa pricepeti ce inseamna 80% mortalitate.

Chen si altii scriu: "Am generat un virus SARS-CoV-2 himeric recombinant introducand gena S a virusului Omicron in osatura unui virus ancestral SARS-CoV-2 izolat si am comparat acest virus cu varianta actuala Omicron." Deci acesti psihopati au lipit din nou impreuna parti ale altor coronavirusi (parti sau virusi intregi: Omicron-ul actual si mostenirea Wuhan care a disparut de mult din peisaj) si au creat o noua, cu potential mortal mult mai mare, varianta. Intrebarea este "De ce?" Ii supravegheaza cineva pe acesti idioti nebuni? Este acesta armament biologic?

Si luati aminte la aceasta declaratie: "Virusul Omicron purtator de gena S scapa usor de imunitatea indusa de vaccin, in principal datorita mutatiilor din zona receptorilor (RBM), si spre deosebire de cum se intampla in mod natural la Omicron, se inmultesc foarte eficient in linii de celule si celulele pulmonare distale."

Acest lucru devine extrem de important daca recititi, pentru ca in prezent avem Omicron, care este foarte rezistent la anticorpii indusi prin vaccinare care intensifica (favorizeaza) infectarea tractului respirator superior, in acelasi timp impiedicand acutizarea bolii (virulenta, mortalitatea) in tractul respirator inferior. Presupun ca asta inteleg ei prin "celule pulmonare distale." Prin urmare au creat o himera care nici macar nu are nevoie sa treaca de presiunea imunitara minima pentru a deveni virulenta si acest lucru este posibil acum? Asta este o catastrofa potentiala. Iarasi, himera poate avea 80% mortalitate in timp ce Omicron are mortalitate aproape zero. De ce fac oamenii astia asa ceva?

Fiti atenti la aceasta afirmatie: "La soarecii K18-hACE2, in timp ce Omicron cauzeaza o infectie usoară, neletală, Omicron purtator de gena S produce o boala severa cu mortalitate de 80%." Intelegeti ce inseamna 80% mortalitate, nu-i asa? Cum arata asta in comparatie cu 0,15% mortalitate cat are in prezent Omicron?

Acum cititi urmatoarele: "In timp ce acesti soareci dezvolta o patologie pulmonara in urma infectiei cu SARS CoV-2, mortalitatea este asociata cu implicarea sistemului nervos central datorata neuroinvaziei virale. Faptul ca infectarea cu Omi-S, nu cu Omicron, implica simptome neurologice, cum ar fi posturi anormale si lipsa de reactie, la soarecii K18-hACE2 sugereaza ca neuroinvazia este o proprietate a Omi-S, si cauzele acestei proprietati sunt in afara proteinei spike."

Cu alte cuvinte, nu numai ca aceasta himera este la fel de infectioasa ca actualul Omicron, dar este la fel de infectioasa si mortala ca tulpina initiala Wuhan. Si vine cu o caracteristica pe care nu am mai intalnit-o sau nu era dominanta: implicare neurologica mortala. Putem presupune si extrapola acest lucru plecand de la soarecii umanizati pe care chiar FDA si Pfizer i-au folosit pentru a aproba noul vaccin booster bivalent.

Varianta SARS-CoV-2 Omicron (BA.1), recent identificata, predominanta global, este foarte transmisibila chiar si la cei complet vaccinati si produce o boala usoara in comparatie cu alte variante virale majore identificate pana acum. Omicron spike (S), cu un numar neobisnuit de mare de mutatii, este considerat a fi principalul motor al acestor fenotipuri.

Am realizat un virus himeric recombinant SARS-CoV-2 introducand gena S din Omicron in osatura unui virus ancestral SARS-CoV-2 izolat si am comparat acest virus cu varianta actuala Omicron. Virusul Omicron purtator de gena S scapa usor de imunitatea indusa de vaccin, in principal datorita mutatiilor din zona receptorilor (RBM), si spre deosebire de cum se intampla in mod natural la Omicron, se inmultesc foarte eficient in linii de celule si celulele pulmonare distale. La soarecii K18-hACE2, in timp ce Omicron cauzeaza o infectie usoara, neletala, Omicron purtator de gena S produce o boala severa cu mortalitate de 80%. Asta arata ca ocolirea vaccinului de catre Omicron este datorata mutatiilor S, iar cauzele patogenicitatii virale sunt in afara mutatiilor.

tradus de Crin Grigore de pe LifeSite News