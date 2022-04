Terheș arata legatura intre debarcarea lui Cîțu și achizitia de vaccinuri anti-Covid: Superman & Co nu sunt doar hoți ci si criminali!

Euparlamentarul Cristian Terhes explica pe pagina sa de Facebook care este legatura intre debarcarea lui Florin Cîțu de la sefia PNL si anchetarea de catre DNA a achizitiei de vaccinuri anti-Covid de catre guvernele României. Terhes prezinta si documentul care atesta ca Romania, sub premierii Orban si Citu, s-a angajat sa cumpere cca 95 de milioane de doze de vaccinuri pe miliarde de RON. In continuare, textul europarlamentarului:

"Debarcarea lui Superman de la presedintia PNL nu e surprinzatoare, fiind evident din prima zi ca acesta a fost pus acolo pe post de marioneta, ca la timpul potrivit sa fie dat jos si inlocuit de o alta sluga. In contextul lucrurilor care se intampla acum in PNL nu trebuie ignorat un document publicat in aceasta saptamana, care ar trebui sa fi cutremurat viata publica din Romania. Astfel, pe 29 martie 2022, Secretariatul General al Guvernului a dat publicitatii un raport, intocmit la cererea premierului Ciuca, in care se arata cate zeci de milioane de doze de vaccin anti-COVID s-au achizitionat pe perioada 2020-2023 pe miliarde de lei.

Acel document efectiv ii ingroapa atat pe Citu si Orban, ca premieri, cat si pe cei care au fost ministrii Sanatatii si Finantelor si au avizat cumpararea atator zeci de milioane de vaccinuri inutile. Anul trecut am facut o cerere Ministerului Sanatatii sa-mi comunice contractele cu firmele de vaccinare si detalii despre achizitii, insa mi s-a raspuns ca nu-mi pot comunica cele cerute deoarece datele sunt confidentiale. Acum, insa, iata ca apare un document care ar trebui sa produca cutremur in orice tara normala.

Pe scurt, sub guvernele lui Orban si Citu, Romania a cumparat, sau s-a angajat sa cumpere, cca 95 de milioane de doze de vaccin anti-COVID, la pret de miliarde de RON, in timp ce romanii saraceau iar puterea de cumparare scadea. Tot acesti doi premieri au imprumutat tara cat s-a imprumutat Romania peste 25 de ani. Ce s-a facut cu acei bani, care vor trebui platiti cu dobanda? Un lucru pe care raportul nu-l prezinta, dar va trebui aflat, e cati bani s-au platit deja pe vaccinurile cumparate.

Pe de o parte PNL cu USR au cumparat zeci de milioane de doze de vaccinuri, pe miliarde de RON, iar pe de alta parte i-au constrans pe oameni sa se vaccineze, incalcandu-le drepturile si consimtamantul liber si corect informat. Sunt nu doar hoti, ci si criminali! Urmarirea penala a acestor tradatori criminali e prea putin lucru. Ei, impreuna cu toti tradatorii din PNL si USR, care au sustinut acest jaf de proportii fara precedent, trebuie expulzati prin vot din toata functiile publice.", scrie Cristian Terheș.

Documentul SGG poate fi accesat AICI.