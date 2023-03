The Lockdown Files: Dezvăluiri explozive din pandemie.

The Telegraph din Marea Britanie a obținut peste 100.000 de mesaje WhatsApp scrise între Matt Hancock (Arafat-ul lor) și diverși miniștri și funcționari publici despre măsurile din pandemie.

„Mesajele cuprind 2,3 milioane de cuvinte, de trei ori mai multe decât Biblia", arată The Telegraph în articolul „The Lockdown Files: Matt Hancock rejected expert advice on care home testing, WhatsApp messages reveal".

„Mesajele dezvăluie, de asemenea, abordarea adesea simplistă (casual) avută de miniștri când au luat decizii majore, inclusiv solicitarea de a închide școlile, de a introduce măști de protecție în școli și de a oferi teste în casele de îngrijire a bătrânilor. [...] The Telegraph dezvăluie cum a fost sacrificată educația copiilor pentru a evita confruntările politice; cum ar fi putut fi ridicate mai devreme măsurile de izolare care au pus economia în genunchi și cum a încercat guvernul să sperie publicul pentru a se asigura că respectă lockdown-ul. [...] Mesajele vor stârni inevitabile dezbateri cu privire la afirmațiile repetate ale guvernului că «urma întotdeauna știința» atunci când a luat decizii privind combaterea pandemiei.

În UK au murit până în prezent peste 216.000 persoane, în timp ce economia a suferit un șoc din care încă încearcă să se recupereze.Unii experți în sănătate cred că victimele colaterale cauzate ca urmare a faptului că spitalele au anulat sau amânat tratamente pentru a se focaliza pe COVID ar sta în spatele acestei creșteri uriașe a excesului de decese, ceea ce crește posibilitatea ca măsurile restrictive să fi cauzat mai multe daune sănătății publice decât virusul în sine", se spune în articol. Iar pentru a nu exista dubii cu privire la traducerea acestui din urmă paragraf, aici e versiunea originală, în engleză: „Some health experts believe the collateral damage from hospitals cancelling and delaying treatment to focus on Covid is behind a huge spike in excess deaths, raising the possibility that lockdowns caused more harm to public health than the virus itself."

„Aceste mesaje demonstrează că ceea ce am spus toți cei care ne-am mai păstrat simțul comun și uzul rațiunii în pandemie este adevărat: măsurile restrictive s-au luat fără a fi avut la bază ceva științific, ci totul a fost politic și coordonat; închiderea spitalelor i-a făcut pe mulți oameni să moară de alte boli; s-au ignorat tratamente medicamentoase fără riscuri care ar fi scăpat multă lume de infecția cu COVID; autoritățile au manipulat cu bună știință populația, iar cine nu s-a conformat sau chestiona mesajul oficial era acuzat că dezinformează. Acești vinovați trebuie să plătească penal, iar partidele care au susținut asemenea politici publice îndreptate împotriva propriilor cetățeni trebuie expulzate din viața publică, prin vot. Ca europarlamentar voi continua să lupt pentru ca cei de la vârful UE ce au promovat astfel de măsuri să fie trași la răspundere", a spus europarlamentarul Cristian Terheș.

Articolul din The Telegraph poate fi citit AICI