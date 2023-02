Treziți-vă, ungurii ne fură limba! Strigă autorul lucrarii "Noi nu suntem urmasii Romei" care face un apel la lingviștii români

Napoleon Săvescu, autorul cunoscutei lucrari "Noi nu suntem urmasii Romei", in care se arata pornind de la tezele lui Densușeanu ca limba româna nu este una de origine latina, ci una dacă, face acum un apel la lingvistii români aratand ca maghiarii isi insusesc 2.333 de cuvinte românesti. Iata ce scrie Săvescu:

"În anul 1982, sub patronajul Academiei Maghiare de Științe, a fost tipărită o carte de lingvistică numită 'A Magyar Szokeszlet Roman Elemeinek Tortenete' în care se dovedește că 2.333 de cuvinte din lexicul de bază al limbii maghiare sunt împrumuturi din limba română! Cu toate că această carte a ajuns un an mai târziu la Academia Română, adică în anul 1983 (după cum ne spune directorul editurii Uranus, Dumitru Ioncică), lingviștii români au ignorat-o, astfel că aceleași 2.333 de cuvinte pe care ungurii demonstrează că le-au împrumutat din limba română, în Dicționarul Explicativ al Limbii Române apar ca împrumuturi din... maghiară (!) sau alte limbi.

În condițiile în care Institutul de Lingvistică al Academiei Române este condus de Academicianul Marius Sala, un specialist în ebraică, care și-a luat doctoratul în filologie cu teza 'Fonetica și fonologia iudeospaniolei ' , aproape că am putea înțelege lipsa de interes pentru lucrarea maghiară de lingvistică. Acceptarea ei ar dinamita întregul DEX, acest 'copil infirm al Academiei Române' (după cum îl numea Dumitru Ioncică), pe care nici un lingvist din cadrul Institutului de Lingvistică pare că nu vrea să-l trateze.

Imaginați-vă: ungurii spun că un mare număr de cuvinte din limba maghiară sunt împrumuturi din română, iar lingviștii noștri pe puncte se fac că nu știu nimic de acest lucru, pentru a conserva minciuna din DEX, care spune că românii nu au fost capabili să își păstreze nici măcar cuvintele de bază legate de cele mai elementare lucruri și acțiuni și că limba română este o limbă bazată exclusiv pe împrumuturi din alte limbi! Pentru cine este nociva originea daca a limbii române? Evident că fanaticii romanizării, latinopații din toată țara sunt în pericol de a fi coborâți de pe piedestalul pe care s-au cocoțat, pentru că teoria romanizării devine tot mai ridicolă, pe zi ce trece.

Dacă in 1998 am publicat, la editura Intact din Bucuresti, cartea 'Noi nu suntem urmasii Romei', in 2014 filologul spaniol Carme Jimenez Huertas ne atentionează că 'Nu venim din latină', pentru ca recent cercetătoarea Iulia Brânză Mihăileanu să publice 'Pentru cine este nocivă Originea Traco-Dacă a Limbii Române?' Adevărul vine incet si ireversibil ca un tavalug imens fărâmând in calea-i falsurile si păpusarelile fade si fătarnice ale ticalosilor veacurilor! Să mai credem în romanizările minunate, prin legionari de şaizeci de ani căsătoriţi cu femei 'barbare'? Lingvisti 'români', treziti-vă!"