Uite cum Agenda "verde" a BlackRock și Vanguard - și nu invazia Ucrainei - a declanșat criza energetică globală!

Contrar opiniei populare potrivit căreia atacul rusesc asupra Ucrainei a dat naștere colapsului energetic mondial iminent, un consultant în riscuri strategice și autor de best-seller a dezvăluit că această criză este o strategie planificată de mult timp de cercurile corporative și politice occidentale pentru a dezmembra economiile industriale în numele unei agende verzi distopice.

Într-un articol publicat pe Global Research, F. William Engdahl, absolvent al Universității Princeton, a declarat că administrația președintelui Joe Biden, precum și Uniunea Europeană au insistat că criza energetică a fost provocată de ofensiva președintelui rus Vladimir Putin la Kiev. Cu toate acestea, Engdahl a precizat că directorul general al BlackRock, Larry Fink, este considerat a fi cel care agită oala crizei energetice.

În ianuarie 2020, Fink a trimis o scrisoare colegilor săi de pe Wall Street și directorilor executivi ai companiilor în care anunța o îndepărtare radicală de investițiile corporative, spunând că banii vor "deveni verzi". "În viitorul apropiat - și mai devreme decât anticipează majoritatea - va avea loc o realocare semnificativă a capitalului. Riscul climatic este un risc de investiții", a declarat Fink, subliniind că "fiecare guvern, companie și acționar trebuie să se confrunte cu schimbările climatice".

Fink, care gestionează investiții de aproximativ 7.000 de miliarde de dolari, a scris o scrisoare separată către clienții lor investitori, în care a indicat că societatea sa va reduce anumite investiții cu emisii ridicate de dioxid de carbon, cum ar fi cărbunele, și că va examina noile investiții în petrol, gaze și cărbune pentru a determina dacă acestea respectă Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite. El a spus că societățile și guvernele care nu răspund părților interesate și nu abordează riscurile legate de sustenabilitate se vor confrunta cu un scepticism tot mai mare din partea piețelor, ceea ce va determina un cost mai mare al capitalului.

"Schimbările climatice au devenit un factor definitoriu pentru perspectivele pe termen lung ale companiilor. Ne aflăm în pragul unei remodelări fundamentale a finanțelor", a spus el. Arătând modul în care compania a influențat de atunci industria, penalizarea companiilor care emit dioxid de carbon a devenit o normă în rândul fondurilor speculative și al băncilor și fondurilor de investiții de pe Wall Street, inclusiv State Street și Vanguard. Fink a reușit chiar să convingă patru noi membri ai consiliului de administrație de la ExxonMobil să pună capăt activității de petrol și gaze a firmei.

Scrisoarea din 2020 a declanșat o dezinvestiție colosală în sectorul petrolului și gazelor, care valorează mii de miliarde de dolari. Engdahl a subliniat că Fink a fost chiar numit în Consiliul de Administrație al Forumului Economic Mondial (WEF), care a fost principalul susținător care a făcut presiuni pentru "Agenda ONU 2030 cu zero emisii de carbon".

BlackRock a fost, de asemenea, membru fondator al Task Force on Climate-related Financial Disclosures și este semnatar al Principles for Responsible Investing (PRI), o rețea de investitori susținută de ONU care promovează investițiile cu emisii zero de dioxid de carbon. De asemenea, a semnat declarația din 2019 a Vaticanului care pledează pentru regimuri de tarifare a carbonului. În 2020, s-a alăturat organizației Climate Action 100, o coaliție de aproape 400 de manageri de investiții care gestionează 40 de trilioane de dolari.

În anul următor, Fink a scris o altă scrisoare ca un atac de urmărire a combustibililor fosili, cerând companiilor să dezvăluie un plan privind modul în care modelul lor de afaceri va fi compatibil cu o economie netă zero. Până în 2022, se estimează că o mie de miliarde de dolari au ieșit deja din investițiile în explorarea și dezvoltarea petrolului și gazelor naturale la nivel global.

În schimbul promisiunii lui Fink "Sunt aici pentru a ajuta" în campania prezidențială a lui Biden, acesta din urmă a anunțat rapid că scapă de combustibilii fosili chiar înainte de a fi învestit. De asemenea, Biden l-a instalat pe Brian Deese, șeful global al BlackRock pentru investiții durabile, în funcția de asistent al președintelui și director al Consiliului Economic Național.

Deese a furnizat o listă de măsuri anti-petrol pe care să le semneze prin decret, printre care se numără închiderea uriașului oleoduct Keystone XL și oprirea oricăror noi contracte de închiriere în Refugiul Național Arctic Wildlife Refuge (ANWR). De asemenea, Biden a aderat din nou la Acordul climatic de la Paris pe care Deese îl negociase pentru președintele de atunci, Barack Obama. Președintele Donald Trump l-a anulat în timpul mandatului său.

În plus, normele de mediu ale lui Biden și mandatele de investiții ale BlackRock au început să ucidă capacitatea de rafinare. "În primii doi ani ai președinției lui Biden, SUA au închis aproximativ un milion de barili pe zi din capacitatea de rafinare a benzinei și motorinei, cel mai rapid declin din istoria SUA", a declarat Engdahl. El a mai spus că în acest an, "o capacitate suplimentară de 1,7 milioane de bpd [barili pe zi] va fi închisă ca urmare a dezinvestirilor BlackRock și Wall Street și a reglementărilor lui Biden".