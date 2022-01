Ultimele zile ale "Cultului Covidian"

Asta nu va fi frumos, oameni buni. Căderea unui cult al morții rareori se întâmplă. Vor fi plânsete și scrâșniri de dinți, fanatism incoerent, ștergerea în masă a tweet-urilor jenante. Va fi un adevărat tsunami de raționalizări disperate, negări stârnite, transferuri nerușinate de vină și alte forme de acoperire a fundurilor, pe măsură ce foștii membri ai "Cultului Covidian" vor face o fugă de ultim moment spre junglă înainte ca serverele "Kool-Aid sigur și eficient" complet vaccinate și potențate să ajungă la ei.



Da, așa este, după cum sunt sigur că ați observat, narațiunea oficială a "Covidiei" se destramă în sfârșit, sau este dezasamblată în grabă, sau revizuită istoric, chiar sub ochii noștri. "Experții" și "autoritățile" recunosc în sfârșit că statisticile privind "decesele" și "spitalizările" Covid sunt umflate artificial și total nesigure (ceea ce a fost încă de la început), și admit că "vaccinurile" lor miraculoase nu funcționează (dacă nu schimbi definiția cuvântului "vaccin"), și că au ucis câțiva oameni, sau poate mai mult decât câțiva, și că lockdown-urile au fost probabil "o greșeală gravă".



Nu am de gând să mă deranjez cu alte citate. Puteți naviga pe internet la fel de bine ca și mine. Ideea este că PSYOP-ul "pandemiei apocaliptice" și-a atins data de expirare. După aproape doi ani de isterie în masă în legătură cu un virus care provoacă simptome de răceală obișnuită sau simptome asemănătoare gripei de la ușoară la moderată (sau absolut niciun simptom) la aproximativ 95% dintre cei infectați și a cărui rată globală de fatalitate a infecției este de aproximativ 0,1% până la 0,5%, nervii oamenilor sunt întinși la maximum. Suntem cu toții epuizați. Chiar și sectanții "Cultului Covidian" sunt epuizați. Și încep să abandoneze cultul în masă.



În mare parte a fost întotdeauna doar o chestiune de timp. După cum a spus Klaus Schwab, "pandemia reprezintă o fereastră rară, dar îngustă, de oportunitate de a reflecta, de a reimagina și de a reseta lumea noastră".



Nu s-a terminat, dar această fereastră se închide, iar lumea noastră nu a fost "reimaginată" și "resetată", nu irevocabil, nu încă. În mod clar, GloboCap a subestimat potențiala rezistență la Marea Resetare și timpul necesar pentru a zdrobi această rezistență. Iar acum, ceasul se scurge, iar rezistența nu este zdrobită... dimpotrivă, crește. Și GloboCap nu poate face nimic pentru a o opri, în afară de a deveni deschis totalitarist, ceea ce nu poate face, deoarece ar fi sinucigaș. Așa cum am notat într-un articol recent:



"Totalitarismul New Normal - și orice formă global-capitalistă de totalitarism - nu se poate afișa ca totalitarism, sau chiar ca autoritarism. Nu-și poate recunoaște natura politică. Pentru a exista, trebuie să nu existe. Mai presus de toate, trebuie să-și șteargă violența (violența la care se reduce în cele din urmă toată politica) și să ne apară ca un răspuns esențial benefic la o "criză globală de sănătate" legitimă..."



Simularea "crizei globale a sănătății" s-a încheiat, din toate punctele de vedere. Ceea ce înseamnă că GloboCap a dat-o în bară. Chestia este că, dacă intenționezi să menții masele înnebunite într-o frenezie fără minte de paranoia în legătură cu o "pandemie globală apocaliptică", la un moment dat, trebuie să produci o pandemie globală apocaliptică reală. Statisticile false și propaganda te vor ajuta o vreme, dar, în cele din urmă, oamenii vor trebui să experimenteze ceva care să semene cel puțin cu o adevărată epidemie mondială devastatoare, în realitate, nu doar pe telefoanele și televizoarele lor.



De asemenea, GloboCap a exagerat serios cu "vaccinurile" miraculoase. "Cultiștii Covid" chiar au crezut că "vaccinurile" îi vor proteja de infecție. Experți în epidemiologie precum Rachel Maddow i-au asigurat că așa va fi:



"Acum știm că vaccinurile funcționează suficient de bine pentru ca virusul să se oprească la fiecare persoană vaccinată", a spus Maddow în emisiunea sa din seara zilei de 29 martie 2021. "O persoană vaccinată este expusă la virus, virusul nu o infectează, virusul nu se poate folosi apoi de acea persoană pentru a merge în altă parte", a adăugat ea cu o ridicare din umeri. "Nu poate folosi o persoană vaccinată ca gazdă pentru a merge să ia mai mulți oameni".



Și acum toți sunt bolnavi cu... ei bine, o răceală, practic, sau sunt "infectați asimptomatic", sau orice altceva. Și au în față un viitor în care vor trebui să se supună la "vaccinări" și "rapeluri" la fiecare trei sau patru luni pentru a-și menține "certificatele de conformitate" la zi, pentru a putea ocupa un loc de muncă, frecventa o școală sau mânca la un restaurant, ceea ce, OK, adepții cultelor dure nu au nimic împotrivă, dar există milioane de oameni care s-au conformat, nu pentru că sunt fanatici deliranți care ar înfășura capetele copiilor lor în celofan dacă Anthony Fauci le-ar ordona acest lucru, ci pur și simplu din "solidaritate", sau comoditate, sau instinct de turmă, sau... știți voi, lașitate.

Mulți dintre acești oameni (adică cei care nu sunt fanatici) încep să bănuiască faptul că poate ceea ce noi, "extremiștii cu pălărie de staniol, care purtăm pălărie de staniol, negăm Covid, anti-vax, teoreticieni ai conspirației", le-am spus în ultimele 22 de luni, s-ar putea să nu fie atât de nebunesc pe cât au crezut inițial. Ei dau înapoi, raționalizează, revizuiesc istoria și inventează tot felul de rahaturi interesate, cum ar fi cum că acum suntem într-o "lume post-vaccin", sau cum că "Știința s-a schimbat" sau cum că "Omicron este diferit", pentru a evita să fie forțați să recunoască faptul că sunt victimele unei PSYOP a GloboCap și a isteriei în masă pe care a generat-o la nivel mondial.



Ceea ce... bine, lăsați-i să își spună orice au nevoie de dragul vanității lor sau al reputației lor de jurnaliști de investigație, de celebrități de stânga sau de revoluționari pe Twitter. Dacă credeți că acești membri "recuperați" ai Cultului Covidian vor recunoaște vreodată în mod public toate daunele pe care le-au făcut societății, oamenilor și familiilor lor, începând cu martie 2020, cu atât mai puțin își vor cere scuze pentru toate abuzurile pe care le-au aruncat asupra celor dintre noi care au raportat faptele... ei bine, nu o vor face. Vor învârti, echivala, raționaliza și minți cu nerușinare, orice este nevoie pentru a se convinge pe ei înșiși și publicul lor că, atunci când rahatul a lovit ventilatorul, nu au făcut clic pe tocuri și au mers complet "Bunul Neamț".



Mă simt la fel de furios și trădat ca și voi. Dar să nu pierdem din vedere miza finală aici. Da, narațiunea oficială se prăbușește în cele din urmă, iar Cultul Covidian începe să facă implozie, dar asta nu înseamnă că această luptă s-a încheiat. GloboCap și marionetele lor din guvern nu vor anula întregul program "New Normal", nu vor pretinde că ultimii doi ani nu s-au întâmplat niciodată și nu se vor retrage cu grație în buncărele lor somptuoase din Noua Zeelandă și în mega-iahturi.



Mișcările totalitare și cultele morții nu se prăbușesc de obicei cu grație. De obicei, ele se prăbușesc într-o orgie gratuită de violență gratuită și nihilistă, în timp ce cultul sau mișcarea încearcă cu disperare să își mențină controlul asupra membrilor săi șovăitori și să se apere de realitatea care se apropie. Și iată unde ne aflăm în acest moment... sau unde vom ajunge în scurt timp.



Orașe, state și țări din întreaga lume merg înainte cu implementarea societății de biosecuritate "New Normal", în ciuda faptului că nu mai există nicio justificare plauzibilă pentru aceasta. Austria merge înainte cu "vaccinarea" forțată. Germania se pregătește să facă același lucru. Franța implementează un sistem național de segregare pentru a-i pedepsi pe "cei nevaccinați". Grecia amendează pensionarii "nevaccinați". Australia operează "tabere de carantină". Scoția. Italia. Spania. Țările de Jos. Orașul New York. San Francisco. Toronto. Și lista poate continua.



Nu știu ce se va întâmpla. Nu sunt un oracol. Sunt doar un satirist. Dar ne apropiem periculos de mult de punctul în care GloboCap va trebui să devină fascist în toată regula dacă vor să termine ceea ce au început. Dacă se va întâmpla asta, lucrurile vor deveni foarte urâte. Știu, lucrurile sunt deja urâte, dar eu vorbesc de un cu totul alt fel de urât. Gândiți-vă la Jonestown, sau la ultimele zile ale lui Hitler în buncăr, sau la ultimele luni ale familiei Manson.



Asta este ceea ce se întâmplă cu mișcările totalitare și cu cultele morții odată ce vraja este ruptă și narațiunile lor oficiale se destramă. Când se prăbușesc, încearcă să ia întreaga lume cu ei. Nu știu ce părere aveți voi, dar eu sper că putem evita acest lucru. Din câte am auzit și am citit, nu este prea distractiv.

CJ Hopkins