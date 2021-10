Un calcul simplu, cinic si o intrebare pentru Arafat: Care e de fapt prioritatea? "Cronicii" mor pe an de patru ori mai mult decat "Covizii"!

Sigur, se moare pe capete si inca foarte rapid din cauza nenorocitului de Sars-Cov-2 in boala denumita de specialisti Covid-19. Suntem deja in valul al patrulea iar sistemul de sanatate e in colaps. Asa ne spun autoritatile, dar adevarul e ca el era de mult la limita suportabilitatii... Pentru ca inchiderea spitalelor pentru bolnavii cronici a starnit reactii vehemente ale opiniei publice impotriva lui Raed Arafat, care a spus ca "prioritatea" e lupta cu Covid, sa vedem insa care e adevarul parcurgand cateva date oficiale:

Un calcul simplu, sigur, e tragic, poate parea cinic, dar de Covid mor acum pe val 350 de bolnavi pe zi, o medie sa zicem de 200-250 pe zi pe toata durata varfului de val, sunt cam 1.000 pe saptamana (tinand cont ca in week-end sunt 150 pe zi, ceea ce ridica iarasi un semn de intrebare: de ce mor mult mai putini vineri, sambata si duminica, ca doar moartea nu tine cont de zilele saptamanii si nici virusul, iar medicii sunt la jumatate din efectiv in spitale?), deci 4.000-5.000 cat dureaza tot valul "acut" (la noi in Romania sunt aproape 35.000 de morti in cele patru valuri, plus cei cu mult mai putini dintre valuri, de cand a inceput pandemia de aproape doi ani), deci si daca nu scadem pe cei cu comorbiditati grave sunt 5.000, poate 7.500 - dupa alte statistici -, doua valuri, unul primavara unul toamna, zicem ca sunt 15.000 de morti intr-un an (dintre care 80% cu comorbiditati grave si peste 70 de ani).

Acum, dupa ce am analizat decesele de la covid, luam cifele lor oficiale pentru "cronici": anul trecut au murit pentru ca au fost inchise spitalele pentru bolnavii cronici, in timpul valurilor de covid, 88% din cei bolnavi de cancer, 46% din cei cu dialize, 28% din cei cu boli cardiace ce necesita observatie constanta (procentele sunt luate din rapoartele INS, sistematizate de la unitatile medicale). Rotunjind cifrele: in 2020 au fost in jur de 20.000 de bolnavi de cancer, aproape 5.000 cu dialize saptamanale (unii pacienti chiar de 2-3 ori pe saptamana) si 50.000 din cei cu boli cardiace suficient de grave incat sa necesite tratament saptamanal sub observatia medicului din spital... Lor li se adauga inca varii boli cronice mortale in faze avansate (diabetici, boli pulmonare etc.), inca 10.000 cel putin sub supraveghere constanta medicala saptamanala, dar de la acestia nu avem un procent de decese cauzate de inchiderea spitalelor si "prioritizarea" Covid...

Acum, cifre seci: morti de Covid 15.000 (si am rotunjit in plus), morti din boli cronice: 16.000 (de la cancer) + 2.500 (care faceau dialize urgente/acute) + 12.500 (cardiace) = 31.000. Nu i-am socotit pe cei decedati de la alte boli cronice, de care am amintit anterior, intrucat nu avem datele oficiale, dar ni s-a indicat de catre medicii consultati ca "ar fi de ordinul miilor si acestia", asa ca neoficial am putea spune ca e vorba de un total de 35.000 de decese pe baza conica.

Aici mai punem ca daca - e discutabil, dar e demn de semnalat - ii luam de la Covid pe cei cu comorbiditati grave (carora virusul doar le-a pus "capac"), adica aproximativ 80% (si am pus in minus, procentul e mai ridicat, spre 90%) din numarul total de morti de 15.000 inseamna ca 11.000 aproximativ pot fi trecuti la "cronici" (pentru ca daca nu-i lasi in observatie la medici si in spitale ii condamni, pentru ca le omori si ce mai au din sistemul imunitar, pentru ca desi ajung la spital, ajung in faza terminala de Covid, cand e prea tarziu si nu li se mai trateaza boala cronica in urgenta, ci doar Covidul).

Asa ca dupa calculul asta se poate zice intre 42.000 - 45.000 de morti "cronici" si "doar" 4.000-5.000 de decese cauzate de Covid ar fi in realitate (de aproape zece ori mai putin)... Dar, hai, tot cu cifre seci, cinice, sa punem "comorbiditatile" juma/juma la "cronici" si la "covizi" si atunci avem aproximativ 40.000 de morti pe an de boli cronice prin inchiderea spitalelor si 12.000 declarati ca fiind morti de Covid. Cam de trei ori si jumatate in acest caz. Spre patru ori, am zice, daca nu am fi rotunjit si am fi luat cifre exacte. Rezulta o intrebare pentru "artizanul" inchiderii spitalelor pentru bolnavii cronici, Raed Arafat, care ne tot aminteste ca e specialist in "medicina de dezastru": care e prioritatea, de fapt?!