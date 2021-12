Un informatician a verificat "fenomenul bluetooth" care apare la persoanele vaccinate. De ce numai telefoanele chinezești gasesc adrese Mac suspecte?

Un inginer IT a incercat folosind diverse device-uri, precum telefoane si computere sa testeze daca intr-adevar cei vaccinati ar "emite" un semnal bluetooth, asa cum zice o populara "teorie a conspiratiei". Acesta a descoperit ca numai anumite telefoane sau anumite softuri pot "vedea" adrese suspecte Mac in apropierea persoanelor vaccinate, scrie Reseau International. Informaticianul se intreba ca "daca nu este o teorie a conspiratiei, atunci seamna foarte mult cu una si de ce numai telefoanele chinezesti depisteaza?"

"Nu contează cine sunt eu, un inginer informatician pensionar... Vin aici pentru a clarifica, la nivelul meu umil, o parte din fenomenul bluetooth pe care l-ar emite persoanele vaccinate. Am vrut să știu cu siguranță și să verific singur. Fenomenul este real atunci când ai telefonul potrivit sau programele potrivite, voi încerca să explic testele într-un limbaj accesibil tuturor.



Am testat aproximativ zece mărci (modele) de telefoane. Iphone, Samsung, Sony nu permit să se descopere adresele mac ale altor deviceuri din proximitate. Conform diverselor informații de pe internet, ar fi posibil să se instaleze un software de tip 'bluesniff' pentru a le detecta. După ce aproape am renunțat, găsesc un Xiaomi Redmi note 10s, de la un prieten de-al fiicei mele, și există o mică procedură de făcut: 'Setări -> Bluetooth -> Setări suplimentare -> Activare: Afișare dispozitive fără nume'. Întoarceți-vă și lansați scanarea bluetooth, derulați lista cu alte dispozitive și iată adresele mac necunoscute, dacă sunt în apropiere... Pentru reamintire, bluetooth-ul captează pe o rază de maxim 10/30 de metri (în funcție de obstacole).



Trebuie doar să mergi pe un câmp unde nu există semnal bluetooth, să-i faci pe cei vaccinați să vină spre tine și să repornească scandarea, apare o adresă mac, de tipul: 4D:9E:45:FE:A3:BD. Se pare că operatiunea este aceeași sub Huawei, dar am testat cu un vechi Honor 5C și nu funcționează. Am testat cu succes Xiaomi redmi note 6, 9, 10 și 10S. Telefonul dumneavoastră devine o dovadă 'vie' a ceea ce se întâmplă, și anume urmărirea oamenilor fără consimțământul lor.



Am testat și pe mac (Apple) și pe windows (Microsoft), imposibil să primesc vreun semnal de la un vaccinat prin bluetooth. Am ajuns la concluzia că driverul dispozitivului bluetooth este 'bridged' pentru a nu descoperi aceste adrese mac neatribuite. Dar funcționează și pe Linux, am testat cu succes scanarea persoanelor vaccinate cu Kali Linux, o versiune orientată spre securitate/hacking care permite să vadă și aceste adrese... Operarea este prea complicată pentru a o explica aici, dar fac apel la informaticieni, ingineri pasionați de linux să instaleze această versiune (sau altele, dacă funcționează) și să arate lumii realitatea acestui vaccin.



Dacă niște hackeri demni de acest nume ar putea vedea cum să deblocheze acestea ar permite să ajungă la milioane de oameni deodată, pentru că fiecare ar putea face testul și ar vedea singur ce se întâmplă acum.

Fie pe telefon, fie pe calculator prin Linux, iată 'comportamentul' adreselor mac ale celor vaccinați:



- Adresele Mac nu sunt accesibile în permanență, ci sunt tăcute intermitent. În timpul unui test cu 3 persoane care au fost vaccinate, mi s-a părut că, cu cât erau mai stresate/anxioase, cu atât mai puțin apărea adresa Mac. Aceasta este o evaluare subiectivă, dar merită investigată în continuare.

- Adresele Mac nu sunt fixe, ci dinamice, deci se schimbă la un interval care nu a fost încă stabilit.

- Adresele Mac ale celor recent vaccinați par a fi mai 'transmițătoare', ceea ce înseamnă că sunt mai rapid accesibile și că semnalul este mai puternic și mai durabil. Acest lucru ar trebui să fie confirmat printr-un protocol strict.

- Adresele Mac nu sunt 'conectabile', nici un protocol cunoscut nu pare a fi capabil să le conecteze.



Testați singuri și nu ezitați să luați un grup semnificativ de persoane vaccinate, 5-10 persoane pare a fi un minim pentru a avea un rezultat imediat. Am testat într-adevăr pe un grup de 3 persoane vaccinate și au existat perioade de câteva minute (maxim 15) în care niciuna dintre adresele celor 3 persoane vaccinate nu a apărut în timpul căutărilor.



Dacă nu este vorba de o conspirație, seamănă foarte mult cu una... De asemenea, este interesant de remarcat că, potrivit acestor prime elemente, numai telefoanele chinezești ar permite să se vadă adresele celor vaccinați. Niciunul dintre telefoanele occidentale și aliate nu permite să se vadă vaccinat în nativ (adică fără adaos de aplicații sau debridare)... Este aceasta o coincidență sau pur și simplu o diferență de standarde care îi afectează doar pe chinezi sau ne aflăm în mijlocul unui nou tip de război între superputeri?"