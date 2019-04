Un lider USR acuza: Voturile sunt cumparate!

Alianta USR - PLUS este zguduita de un nou scandal! Dupa ce doi lideri s-au retras de pe lista pentru europarlamentare, ambii membri PLUS, e randul USR sa isi spele rufele murdare in public.

Vicepresedintele Elek Levente, cel care a fost presedintele USR, dupa Nicusor Dan, a publicat, pe un forum intern, ce se intampla, de fapt, in interiorul Uniunii. Levente acuza ca ordinea de zi si documentele sunt prezentate cu foarte putin timp inainte de sedinta conducerii, iar „subiectele neconvenabile sunt deliberat puse pe ultimele locuri pentru a fi amanate la nesfarsit".

Levente, vicepresedintele ales cu cele mai multe voturi dintre colegii sai din USR, aminteste discutiile despre buget pe care l-a considerat superficial si pentru care „dupa doar cateva saptamani ni s-a cerut vot pe rectificare de buget campanie cu 320%". De asemenea, el aminteste despre un proiect de achizitie prin leasing financiar a peste 40 de autoturisme. „Proiectul continea o singura oferta si ni s-a solicitat vot in ultimele 5 minute de sedinta. Am solicitat timp pentru a studia proiectul deoarece impactul bugetar era de peste 230.000 euro. Din motive necunoscute pentru mine proiectul a fost retras".

„Cand intram in sedinta de BN deciziile sunt deja luate in grupul restrans si voturile cumparate. Decizia in BN a devenit, din pacate, o formalitate. In acest partid totul se tranzactioneaza. Opiniile discordante sau critice sunt amutite de acest grup care vorbeste peste noi, iar acestea nici nu mai sunt mentionate in minuta care apare cu intarziere si e bine coafata, astfel incat sa para ca ar exista un consens. Protestez deci impotriva modului discretionar in care grupul majoritar isi impune vointa, fara dezbateri si fara sa ia in considerare opiniile critice, pe care le acopera cu vociferari ostentative si cu dispret. Stam minute in sir cu mana ridicata pentru a lua cuvantul in timp ce grupul majoritar vorbeste cand cum si cat vrea.

Protestez pentru ca presedintele Dan Barna, cu care am incercat sa discut de doua ori despre aceasta situatie, tolereaza si prin lipsa de reactie, chiar incurajeaza modul necolegial in care sunt tratati membrii BN neafiliati la grupul majoritar. Protestez deci impotriva modului discretionar in care grupul majoritar isi impune vointa, fara dezbateri si fara sa ia in considerare opiniile critice, pe care le acopera cu vociferari ostentative si cu dispret. Stam minute in sir cu mana ridicata pentru a lua cuvantul in timp ce grupul majoritar vorbeste cand cum si cat vrea.

