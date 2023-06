Un lobbist de la BlackRock susține că senatorii pot fi cumpărați ieftin cu 10.000 de dolari și că războiul este bun pentru afaceri! VIDEO

Într-o serie de întâlniri înregistrate cu camera ascunsă, recrutorul lobbist Serge Varlay de la BlackRock descrie modul în care BlackRock - cel mai mare administrator de active din lume - este capabil să "conducă lumea" și că este mai ușor să faci șmecherii atunci când "oamenii nu se gândesc la asta".

Potrivit lui Varlay, senatorii americani pot fi "cumpărați" cu doar 10.000 de dolari. "Senatorii... sunt al dracului de ieftini - dacă ai 10.000 de dolari, poți cumpăra un senator", a remarcat el. "Poți să iei această mare tona de bani și să cumperi oameni, eu lucrez pentru o companie numită BlackRock... Nu contează cine este președintele, ci cine controlează portofelul președintelui. Poți să-ți cumperi candidații. În primul rând, sunt senatorii, tipii ăștia sunt al naibii de zgârciți. Dacă ai 10.000 de dolari, poți cumpăra un senator. Îți dau 500.000 chiar acum. Nu contează cine câștigă, sunt în buzunarul meu."

De asemenea, Blackrock se pare că adoră războiul din Ucraina, pe care Varley l-a descris ca fiind al naibii de bun. "Ucraina este bună pentru afaceri, știi asta, nu? Rusia aruncă în aer silozurile de cereale ale Ucrainei și prețul grâului va crește nebunește. Economia ucraineană este piața grâului. Prețul pâinii crește, asta e fantastic dacă faci comerț. Volatilitatea creează oportunități de profit... Deci, ce vei face dacă ești o firmă de tranzacționare? În momentul în care apare acea știre, într-o milisecundă, vei pompa tranzacții în oricine ar fi furnizorii de grâu. În acțiunile lor. În decurs de o oră sau două, bățul ăla se duce dracului în sus și apoi vinzi și faci, nu știu, nu știu câte milioane", a continuat el.

"Economia ucraineană este legată în foarte mare măsură de piața grâului, de piața globală a grâului, de prețurile la pâine, știți, literalmente totul urcă și coboară. Acest lucru este fantastic dacă faci comerț. Volatilitatea creează oportunitatea de a face profit. Războiul este al naibii de bun pentru afaceri." După cum notează Post Millennial, Varley s-a descris, de asemenea, ca fiind o persoană care "decide soarta oamenilor".

"În fiecare nenorocită de zi, eu decid literalmente cum se va contura viața cuiva", a spus el. "De fapt, nu sunt un om de finanțe, știu doar ce se întâmplă pentru că recrutez oameni care fac aceste lucruri".

Varlay a spus că aceste bănci conduc lumea pentru că "achiziționați lucruri. Vă diversificați, achiziționați și continuați să achiziționați. Cheltuiți tot ce câștigați pentru a achiziționa mai mult. Iar la un moment dat, nivelul tău de risc este foarte scăzut. Imaginați-vă că ați investit în 10 industrii diferite, de la alimente la băuturi și tehnologie. Dacă una dintre ele eșuează, nu contează, le ai pe celelalte nouă care să te susțină." Varlay a spus că odată ce "deții un pic din toate... poți lua această mare f*ck-tonă de bani și apoi poți începe să cumperi oameni".

