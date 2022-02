Un manager in domeniul vaccinurilor rupe legea tacerii și acuză "Conspiratia concernelor de medicamente"!

Un interviu exceptional legat de inductria vaccinurilor si de interesele majore ale Big Pharma a fost publicat de Agentia de Investigatii Media in noiembrie 2009. Acesta este insa la fel de actual si in ziua de azi. Atunci era vorba despre "isteria" declansata de gripa aviara si de gripa porcina si de o campanie uriasa de vaccinare. Publicam in cele ce urmeaza articolul jurnalistului Mihnea Talau:

Un eminent specialist canadian, de origine romana, manager general al unei companii farmaceutice s-a decis sa spuna adevarul * Gripa porcina a fost creata pentru a imbogati industria de vaccinuri * Daca era o pandemie, ar fi fost milioane de morti * Din 40.000 de medicamente, doar 300 sunt necesare organismului

Profesorul universitar canadian de origine romana Vania Atudorei este managerul general al companiei de medicamente Sterigen. Societate candaiana care produce vaccine de toate felurile. Fiind direct implicat si in cunostiinta de cauza, acesta vorbeste despre interesele companiilor farmaceutice in declansarea isteriei gripei porcine. Potrivit savantului, industria farmaceutica „este o industrie necinstita, ipocrita si care vrea sa faca profituri din plin", profitand de ignoranta oamenilor.

Cu toate ca mortalitatea produsa de gripa porcina este, in prezent mult mai mica decat in cazul gripei obisnuite, povestea cu pandemia a fost delibarat „aruncata pe piata", pentru a umfla conturile indrustiei farmaceutice. Trebuie spus ca in buzunarele unor astfel de companii, numai din isteria cu AH1N1 au intrat 18 miliarde $. Se reediteaza practic afacerea „Gripa aviara", care a adus profituri imense firmelor producatoare de medicamente. Haideti sa ne amintim cate persoane s-au vaccinat, cel putin in Romania, si cum a trecut ca si cum nici nu ar fi fost. Practic a disparut, ramanand doar statisticile, umflate aberant, ca si buzunarele firmelor farmaceutice implicate in acest fenomen. mai mult A.I.M a demonstrat pe baza de documente, in articolul „Gripa aviara a ajuns la DNA", ca in Romania nici nu a fost vorba despre o astfel de epidemie.

Publicitate imorala

Politica industriei farmaceutice este accea de a produce medicamente scumpe si care sa fie utilizate repetat sau in masa, pe termen cat mai indelungat. Pe durata vietii pacientului, daca se poate. Spre exemplu, potrivit specialistului Atudorei, vaccinul pentru gripa, fabricat anul trecut a fost eficient in numai 40-45% din cazuri. Publicitatea care se face in legatura cu gripa porcina face bine doar firmelor de medicamente si oarecum unei parti a presei, mondiale, care scrie contra cost, promovand astfel interesele concernurilor farmaceutice.

Jaf la banul public

Intr-un interviu dat pentru un post de radio romanesc, Vania Atudorei declara ca, in lume, sunt doar doua companii farmaceutice care produc medicamente pentru gripa. „Acestea nu sunt eficiente nici macar pentru 50% din populatie. Este vorba de compania Hoffman - La Roche din Basel, Elvetia, care fabrica Tamiflu si compania engleze Glaxo Smith Kline. Foarte multe tari, in paranoia creata pe intreaga planeta, au cumparat cantitati extraordinare, de milioane si milioane de euro, care vor expira si vor fi aruncate. Iar medicamentele astea sunt cumparate din bani publici, din impozitele si taxele noastre", a declarat specialistul. El a mai spus ca luand drept exemplu gripa aviara, in jurul careia s-au tesut alte si alte psihoze, nu a fost nici macar o epidemie la nivelul unei tari, daramite o pandemie, despre care s-a facut atata vorbire. Atudorei confirma faptul ca gripa la pasari si la porci exista de cand au aparut aceste specii pe pamant. Gripa vine in fiecare an din Hong-Kong, pentru ca acolo sunt sate unde chinezii dorm in aceeasi camera cu ratele, cu gainile, cu porcii, iar virusurile acestea, animale, se transmit la om, uneori sufera chiar si mutatii. Rapoartele OMS subliniaza faptul ca in fiecare an mor mai multi oameni de banala gripa decat de SIDA.

Guvern demis, dar iresponsabil

Dupa declaratiile iresponsabile ale lui Adrian Streinu-Cercel, acelea cu moartea a peste 20.000 de romani, autoritatile au convenit ca vaccinul anti-porcin sa fie achizionat, pentru copii - mai precis 500.000 de doze - din import. Produs de Glaxo Smith Kline. Cum mai multe tari, dintre care unele chiar din UE, au refuzat achizitionarea medicamentului, presa a subliniat prostia guvernului, iar adevaratii specilaisti au criticat decizia, premierul demis, Emil Boc, a batut in retragere afirmand ca daca producatorii nu garanteaza vaccinul, nu vom mai cumpara. Desi era o afacere profitabila pentru potentatii zilei in Romania, Adriean Videanu a declarat ca fara garantii nu se mai importa nimic. Incapacitatea si iresponsabilitatea guvernantilor este evident, daca prin comparatie observam, cum in aceleasi conditii, premierul Turciei a reactionat total diferit, in concordant cu vointa si spre binele propriului popor. Astfel, premierul Recip Tayyip Erdogan a declarat in fata deputatilor ca nu isi va face un astfel de vaccin. Mai mult, el l-a mustrat public pe ministrul sanatatii Recip Akdag afirmand ca nu ii impartaseste pozitia privind efectele vaccinarii, considerand ca oamenii nu pot fi fortati sa se vaccineze.

Expertii spun ca nu este o pandemie

Daca era, intr-adevar, o pandemie, asa cum a fost in anul 1918, cand se estimeaza ca au fost aproximativ 50 de milioane de morti de gripa spaniola, ar fi fost altceva. Epidemiologii sustin faptul ca o pandemie se propaga repede, nu azi mor 5 indivizi, poimanie 2, samd. Asa zisa pandemie AH1N1 nu a facut altceva, pana acum, decat sa isterizeze natiunile si sa ii transforme pe cetatenii acestora in cobai, pe care sa fie testate fel de fel de vaccinuri. Care nu si-au dovedit utilitatea. Nu numai medicamentele au eficienta aproape de zero ci si mastile, atat de recomandate si vandute in ziua de azi. Daca vorbim despre mastile considerate atat de indispensabile, in lupta cu gripa, constatam inutilitea certa a acestora. Mana cu care aceasta este pusa contine microbi. Si trebuie sa o dai jos, macar sa mananci sau sa te scarpini. Mai are vreo eficienta? Da. Doar pentru fabricanti. Marile puteri economice se bazeaza pe industria farmaceutica si cea de armament. Oamenii politici, promoveaza preponderent aceste tipuri de afaceri, pentru a li se intoarce bani in bugete proprii. „Pe glob, la ora actuala, exista 40.000 de medicamente diferite. Organizatia Mondiala a Sanatatii a facut o lista de medicamente esentiale. Stiti cate a retinut? 300. Va dati seama, din 300, care sunt esentiale, si noi am ajuns la 40.000? Daca mergem in farmacii si aruncam la gunoi jumatate din medicamentele care sunt acolo, populatia va fi ceva mai sanatoasa, asta pot sa v-o garantez", spune Atudorei. Si tindem sa il credem, atata timp cat industria farmaceutica este pe primul loc ca profit, un medicament fabricat cu un euro este vandut cu 20 de euro.

Cine este Vania Atudorei...

Vania Atudorei s-a nascut pe 9 decembrie 1953, la Botosani. In anul 1978 a absolvit Universitatea din Iasi, specialitatea Biologie Medicala. Face stagii la Universitatea din Chisinau si la Universitatea Friedrich Schiller din Jena. Dupa o scurta cariera didactica, devine cercetator-biolog la Institutul de cercetari stiintifice din Iasi (1979), apoi lucreaza ca biolog la Fabrica de medicamente Terapia din Cluj-Napoca. Din 1981 devine sef al Laboratorului de Microbiologie Farmaceutica din Cluj-Napoca, fiind, totodata, membru al Uniunii Societatilor de Stiinte Medicale si al Asociatiei Oamenilor de Stiinta din Romania. Intre anii 1990 si 1992 lucreaza la Oficiul Protectiei Apelor si Naturii din Cantonul Jura, Elvetia (unde elaboreaza o noua metoda de analiza a poluarii apelor) si la Laboratorul de Microbiologie al Spitalului din Delemont. In 1992 emigreaza in Canada. Dupa o scurta sedere la Quebec, se stabileste la Montreal.Intre 1993 si 1996 a fost directorul Departamentului de microbiologie al Companiei farmaceutice Biopharm. In aceasta calitate, a condus proiecte de cercetare privind utilizarea radiatiilor in decontaminare, farmacodinamica antibioticelor in patologia umana si veterinara precum si testarea de noi medicamente contraceptive si anti-SIDA. A lucrat si pentru compania Neopharm. Efectueaza cercetari privind bacteriile implicate in ulcerul si cancerul gastro-duodenal. Pana nu demult, Vania Atudorei lucra pentru o companie montrealeza de analize biologice. Aici a fost remarcat de-a lungul anilor de catre conducerea unuia dintre clientii companiei, si anume firma de produse farmaceutice Sterigen. Care i-a propus postul de director general. Acceptand oferta, Vania Atudorei devine nu numai primul roman ajuns in fruntea unei companii farmaceutice de mare prestigiu din Canada, dar si primul microbiolog care conduce o astfel de institutie. Pentru ca, pana acum, pentru astfel de posturi erau preferate persoane cu pregatire manageriala, economisti sau posesori de MBA.

Sterigen este practic un "pionier" al deciziei de instalare in functia de director general a unui specialist microbiolog. Atudorei considera ca printre atuurile de care a beneficiat in frumoasa sa ascensiune profesionala canadiana se afla scoala din Romania si perioada lucrata la Terapia Cluj. Pe langa slujba de director general la Sterigen, el preda la doua colegii, unul in Montreal si unul in Ontario, si este consultant al ACDI (Agence Canadienne de Developpement International). La o universitate din Montreal, el preda cursuri in domeniul fabricatiei medicamentelor sterile (o premiera in domeniu), cursuri terminate de peste 400 de absolventi pana acum, dintre care vreo 60 de romani.

Mihnea Talau