Un miliard de lei pentru companiile municipale ce vor fi (re)înființate de Gabriela Firea

Gabriela Firea pune la cale ca alte 11 societati infiintate de Primaria Capitalei sa preia de la 1 iunie activitatea celor 22 de companii municipale declarate ilegal constituite de catre instanta prin decizie definitiva. Banii acestor noi societati vor proveni din visteriile vechilor companii municipale si vorbim aici despre aproape un miliard de lei, bugetul estimat în 2019 pentru aceste firme.

Până la sfârșitul anului, firmele vor avea 6.500 de angajați, pentru ale căror salarii sunt alocat 330 milioane lei, adică o treime din buget. În proiectele de buget apar și datele privind profitul și pierderile pe 2018. Astfel, din cele 22 de companii initiale, doar 6 au ieșit pe profit, acesta totalizând 18 milioane lei. Restul de 12 au înregistrat pierderi, în total 33 milioane lei.

Anul trecut, Curtea de Apel București a anulat hotărârile de înființare a celor 22 companii municipale, pe motiv că au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu dintre consilieri, față de două treimi cât prevede legea. Dupa cateva tertipuri avocatesti prin care primarul general a incercat sa blocheze hotararile instantei, Gabriela Firea nu are incotro decat sa se supuna deciziei, insa vrea sa infiinteze 11 societati municipale care sa preia activitatea celor 22 declarate a fi fost infiintate ilegal. Aceasta manevra va avea loc cel mai probabil in sedinta din 31 mai 2019.

Practic, Firea l-a pus pe city-managerul Sorin Chirita sa faca un soi de convocare-propunere mai "secreta". Aleșii generali ai Capitalei au primit un mail de la City managerul Capitalei, Sorin Chiriță. Acesta propune înființarea a noi 11 companii municipale, care ar urma să absoarbă cele 22 companii muncipale care au fost declarate ilegale de către instanță.

Propunerea vine după ce Curtea de Apel București a anulat hotărârile de înființare a celor 22 companii municipale, motivând că au fost adoptate cu votul a jumătate plus unu dintre consilieri, față de două treimi cât prevede legea, și ar însemna practic legalizarea acestora și revalidarea lor în Consiliul General. Companiile vor face practic același lucru ca și până acum, doar câteva vor fi comasate, altele doar își vor schimba numele.

Ce propune City Managerul, cel care este împuternicit de doi ani să semneze actele, licitații și plăți de către edilul-șef, Gabriela Firea:

Vezi AICI documentul!

1-Se va înființa Compania Municipală Servicii Iluminat Public București S.A., care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Iluminat Public București S.A., potrivit art. 238 alin (1) lit. a) din Legea nr. 131/1990 privind societățile.

-2. Se va înființa Compania Municipală Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București S.A. care va absorbi prin fuziune Compania Eco Igienizare București SA

3. Se va înființa Compania Municipală Consolidări Clădiri cu Risc Seismic București S.A.care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Consolidări București S.A., cu scopul de a diminua un pericol public și de a revitaliza aspectul urbanistic al Municipiului București, în condiții de eficientizare și eficacitate economică.

4. Se înființează Compania Municipală Parking Servicii București S.A., care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Parking București S.A.

5. Se va înființa Compania Municipală Situații de Urgență București S.A., care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A., Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. și Compania Municipală Medicala București S.A.

6. Se va înființa Compania Municipală Proiecte Metropolitane București S.A.care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., cu scopul de a îmbunătăți

7. Se înființează Compania Municipală Siguranța Traficului București S.A. care urmează să absoarbă prin fuziune Compania Municipală Managementul Transportului București SA, Compania Municipală Managementul Traficului București SA și Compania Municipală Tehnologia Informației București SA.

8. Se înființează Compania Municipală Administrare Zone Verzi București S.A., care urmează să absoarbă prin fuziune Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. și Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

9. Se înființează Compania Municipală Publicitate, Sport și Evenimente București S.A.care urmează să absoarbă prin fuziune Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA, Compania Municipală Turistica București SA, Compania Municipală Sport pentru Toți București SA și Compania Municipală Agrement București SA.

10. Se înființează Compania Municipală Cimitire și Crematorii București S.A., care va absorbi prin fuziune Compania Municipală Cimitire București S.A.

11. Se propune ca Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.să absoarbă prin fuziune Compania Municipală Imobiliara București S.A și Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.