Un spital modular cumparat de Unifarm cu 3 milioane de euro sta nefolosit si se dezumflă-n ploaie!

Un spital modular construit in judetul Bacau, in care s-au investit 3 milioane de euro, sta nefolosit. Unitate medicala mobila in care compania nationala Unifarm a investit 3 milioane de euro este inchisa de 5 luni, de cand a fost ridicata. Aceasta ar fi fost cumparata desi nu indeplinea conditiile cerute, iar Ministerul Sanatatii nu ii da avizele de functionare.

In tot acest timp, in Bacau, spitalul modular de campanie in care s-au investit 3 milioane de euro sta nefolosit si il distruge ploaia. Unele dintre corturile in care ar fi trebuit sa fie tratati pacientii cu coronavirus s-au prabusit deja. Altele stau sa cada ori pe ele balteste apa. "Este un spital care pana in momentul de fata nu a functionat niciodata si care, pe romaneste, se dezumfla", a declarat primarul Bacaului, Cosmin Necula, pentru sursa citata.

Spitalul modular a fost ridicat pe stadionul Letea din Bacau acum cinci luni. "Este o mare satisfactie pentru mine sa asist la receptia unei astfel de unitati medicale", declara Liviu Miroseanu, prefectul de atunci al judetului Bacau. Intre timp, el a fost schimbat din functie, iar unitatea medicala nu a primit niciodata pacienti. Spitalul a fost achizitionat din Olanda de catre Unifarm, in perioada in care director era Adrian Ionel, trimis in judecata de DNA, sub control judiciar, acuzat de luare de mita intr-un contract de achizitii de combinezoane si masti de protectie.

"El este in proprietatea Unifarm si prin urmare deciziile care se iau in legatura cu el le apartin Unifarm-ului in totalitate. Acest spital a fost implicat intr-o procedura de preluare de catre IGSU. La un moment dat aceasta procedura a fost stopata pentru ca Unifarm-ul nu ar fi indeplinit toate prevederile din caietul de sarcini asumat iar la momentul de fata aceasta procedura este reluata", a declarat prefectul judetului Bacau Gabriel Sorin Ailenei.

"Atat timp cat nu are circuite sau nu indeplineste conditiile nu poate fi folosit. El nu a fost preluat de absolut nimeni. Trebuia sa fie achizitionat de DSU, adus de Unifarm, trebuia sa fie achizitionat de DSU", a declarat Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Spitalul modular din Bacau este compus din 19 corturi. Daca ar functiona, acolo ar putea fi tratati 56 de oameni.