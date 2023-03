Un studiu american susține că peste 26 de milioane de oameni au suferit din cauza inoculării cu vaccinul anti-Covid și peste 300.000 au murit

Un studiu realizat de către compania de cercetări Phinance Technologies cu privire la impactul vaccinului anti Covid asupra societății americane arată că peste 26,6 milioane de oameni au suferit afecțiuni ca urmare a inoculării.

Mai mult, cercetarea susține că 1,36 de milioane de americani au rămas cu dizabilități, iar 300.000 au murit. Studiul a fost realizat de Phinance Technologies, o companie fondată de către un fost manager al companiei Blackrock, Edward Dowd, dar și de doi oameni de știință: matematicianul Yuri Nunes și fizicianul francez Carlos Alegria.

Pe lângă costul uman, cercetătorii descoperit și costul economic al inoculării: în urma suferințelor cauzate de ser, pierderile economice se ridică la 147,8 miliarde de dolari, doar în 2022. Edward Dowd spune că aceste costuri sunt doar cele măsurate, pentru că există și efecte care nu pot fi măsurate cum ar fi „Pierderea productivității pentru că un lucrător a fost la muncă, dar a muncit la doar 50-75% din capacitate", „Efectele de multiplicare sunt masive", a continuat Dowd.

Dowd este autorul cărții„ „Cause Unknown" - The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 & 2022" (Cauză necunoscută - Epidemia de morți subite din 2021 și 2022). De amintit, în context, este că în conformitate cu datele oficiale, 81% din populația Americii a fost vaccinată, cu cel puțin o doză. Este vorba de aproximativ 269 de milioane de oameni. Cu alte cuvinte, peste 10% dintre cei vaccinați au suferit afecțiuni sau au murit din cauza vaccinului. Conform worldometers, din cauza coronavirusului, în America, au murit 1.153.000 de persoane, adică 1% din cei infectați. Rata de vindecare, astfel, devine 99%.

loading...