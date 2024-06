Una din "pușculițele" lui Coldea de pe filiera Dragnea ar urma să fie înstrăinată către o rețea apropiata Hezbollah stârnind mânia Israelului si Irakului

Informații din apropierea cercului de afaceri al "generalilor-interlopi" ne releva cum se construieste o mega-afacere "la cheie" si cum se instraineaza apoi capitalul românesc pentru un profit urias.

După aceasta schema, tripleta Coldea-Dumbravă-Cocoru a drenat firme profitabile pe care le-a "extras" de la proprietari contra presiuni, filaje, amenintari cu instante de judecata si dosare de coruptie. Daca am mai vazut "filmul" in tragica afacere Hexipharma, apoi era pe cale sa se infaptuiasca cu firma lui Catalin Hideg, acum avem de afacere cu o "perlă" ca Romelectro SA.

Mirona Filipoiu, cea care gestioneaza de fatadă, alaturi de partenerul de afaceri, preotul Dan Ungureanu, firma Romelectro - una din pusculitele lui Florian Coldea - au negociat cu un partener iranian aflat in apropierea finantelor Hezbollah, vanzarea societatii românești aflate in insolventă. Inclusiv arhiva companiei Romelectro care in timp a construit importante proiecte energetice in Romania, Irak si Israel. Prin aceasta initiativa, Dan Ungureanu - care ar fi si nasul copilului lui George Maior -, ar pune in pericol securitatea nationala a Romaniei si ar compromite relatiile tarii noastre cu Israelul si Irakul.

13 mai 2024. Orele 19.00. Cu puține zile înainte de a fi chemat la DNA, Florian Coldea avea o întâlnire discretă, într-un colţ al restaurantului sau preferat, cu Mirona Filipescu, CEO-ul Romelectro. Era a patra întâlnire dintr-o lună. Pe 7 mai abia se văzuseră. Pe 23 şi 26 aprilie alte întâlniri, dintre care ultima extrem de tensionată, spun martori oculari. Informațiile din mediul economic spun că cei doi au în comun afaceri din domeniul energiei verzi. Numai că procurorii DNA au găsit banii Romelectro în conturile lui Florian Coldea.

Societatea şi-a cerut insolvenţa în ianuarie 2022. Administratorul judiciar al Romelectro este Euro Insol, la care unul dintre parteneri, totodată practician-coordonator, este Remus Borza, consilierul lui Nicolae Ciucă. În iunie 2022, de la Abu Dhabi, în urma întrevederii cu şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, preşedintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Ciucă anunța că cel mai mare fond de investiții din Abu Dhabi va investi în compania românească Romelectro SA.

Apariția Mironei Filipescu în galeria de personaje Coldea aduce aminte de un alt rol important jucat de aceasta în urmă cu mai mulți ani în răsunătoarea afacere orchestrată de Adriean Videanu în domeniul energiei: afacerea Rudnap. Ministrul PDL dispunea atunci constituirea unui coş de megawati la un preț uluitor 37 de euro pe megawatt pe care îl exporta acestei firme Rudnap, pentru ca echipa Exces de putere să demonstreze că megawatul pleca mai departe pe piaţă cu preţuri de până la 800 de euro.

Profitul făcut de Rudnap e unul uriaș. O firmă care avea legătură cu un offshore care ducea la fiul lui Gheorghe Ștefan zis Pinalti. Tranzacția se făcea însă printr-un intermediar. O firmă proaspăt înființată: IACTA ALEA EST SRL. Acționari: Mirona Filipescu şi Dănuț Ungureanu. Cel din urmă este în prezent administratorul special al Romelectro SA.

Interesul pentru instrainarea Romelectro e unul major, profitul indirect (bani negri in off-shore) fiind de ordinul milioanelor de dolari. Coldea a reușit să-i aducă anul trecut pe chinezi în zona sa de interese și legături printr-o întâlnire de afaceri intre Romelectro, companie puternic infiltrată de oamenii generalului, și compania din China, tot cu afaceri în energie, Jolywood. La prima întâlnire cu afaceristul chinez Wang, Coldea a venit însoțit de "pușculița" să, Mirona Filipoiu, Coldea și doamna Filipoiu fiind cât se poate de interesați de niste contacte de la diverse companii chinezești din România.

Ceea ce aparent păreau niște relații comerciale inocente, de fapt, ascundeau începutul unor contacte strategice ale lui Coldea cu înalți oficiali ai Partidului Comunist Chinez. Pe aceasta filiera s-a incercat intrarea in asociere a com paniei Huawei. Numai ca, precum vedeti din legaturile de pana acum, interesele contradictorii de pe aceasta piata a "baietilot destepti" a facut ca gruparea Coldea sa intre in atentia DNA si sa fie scoasa din joc deocamdata. Vom vedea daca afacerea cu misteriosul cetatean iranian va fi consumata pana la final.

Procurorii DNA au luat urma „consultanţei" oferită de Florian Coldea şi Dumitru Cocoru, în dosarul în care fostul prim-adjunct SRI, fostul şef al Direcţiei Juridice a SRI - Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă şi omul de afaceri Dan Tocaci - sunt puşi sub măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune, fiind acuzaţi oficial de trafic de influenţă într-un dosar EPPO aflat pe rolul instanţelor de judecată din România. Potrivit unor surse, DNA ar fi descoperit că unul dintre „sateliţii" grupului de energie Romelectro - respectiv firma SC Multigrup Activ Distribution SRL - ar fi plătit „consultanţă" firmei SC Strategic Sys SRL, deţinută de Florian Coldea şi Dumitru Cocoru.

Plăţile s-ar fi derulat pe parcursul anului 2023 şi, astfel, firma lui Coldea/Cocoru ar fi încasat peste 1 milion de lei în mai multe tranşe (peste 220.000 de euro). SC Strategic Sys SRL a fost înfiinţată în 2020, asociaţi ai firmei sunt Florian Coldea şi Dumitru Cocoru iar administrator al societăţii este Cocoru, fostul director adjunct al SRI. Firma are ca activităţi declarate ingineria şi consultanţa tehnică legată de aceasta, consultanţa în domeniul relaţiilor publice şi comunicării dar şi activităţi de consultanţă şi tehnologia informaţiei.

În 2023, firma lui Coldea şi Cocoru a avut o cifră de afaceri de 1,2 milioane de euro şi un profit net de 967.428 euro. În 2023, societatea a avut 4 salariaţi declaraţi la ministerul de Finanţe. Datele publice arată că firma Multigrup Activ Distribution SRL a fost înfiinţată iniţial în 2016, sub un alt nume şi cu alt obiect de activitate. Numai că în februarie 2023 această societate devine parte a SC Romelectro Investment Development SRL. La acel moment, Multigrup Activ Distribution SRL era deja reprezentată prin împuternicitul Mirona Filipoiu - actualul CEO al Grupului Romelectro SA, potrivit datelor de la Registrul Comerţului.

Ulterior, administrator unic al SC Romelectro Investment Development SRL - devine Dănuţ Ungureanu (56 de ani), din Ploieşti, care este şi administratorul special al Grupului de energie Romelectro SA. În SC Romelectro Investment Development SRL apare şi firma Valtellina Est Europa SRL, firmă la care împuternicită este tot Mirona Filipoiu. Datele oficiale arată că de-a lungul timpului, între Dănuţ Ungureanu şi Mirona Filipoiu - CEO-ul Grupului Romelectro SA au existat mai multe relaţii de afaceri şi consultanţă, iar în trecut Romelectro SA a fost administrată special de Cristian Andrei Nicolescu, tot din Ploieşti.

În 2023, Multigrup Activ Distribution SRL, declarată la Ministerul de Finanţe ca firmă care se ocupă de lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale - avea 121 de salariaţi, o cifră de afaceri netă de 21,3 milioane de euro şi un proft net de 542.974 euro. Tot în 2023, SC Romelectro Investment Development SRL, care are ca obiect principal activităţile de consultanţă pentru afaceri şi management, are 0 (zero) cifră de afaceri, 0 (zero) venituri, 0 (zero) cheltuieli, 0 (zero) profit, 0 (zero) pierdere şi niciun salariat declarat.

Nici în 2022 firma SC Romelectro Investment Development SRL n-avea niciun salariat dar avea cifră de afaceri netă zero, cheltuieli totale de 722.552 de euro şi pierderi nete de 524.000 de euro. Sediul SC Romelectro Investment Development SRL este în Lacul Tei, nr 1-3, sector 2, Bucureşti. La aceeaşi adresă activează şi Grupul Romelectro SA, dar şi firma de energie înfiinţată de fostul lider PSD, Liviu Dragnea cu Dănuţ Ungureanu, administratorul Romelectro SA.

Datele oficiale arată că pe 17 noiembrie 2023, Dănuţ Ungureanu, administratorul special de la Romelectro îşi face şi o firmă de producţie de energie electrică cu Liviu Dragnea, fostul preşedinte al PSD. Firma se numeşte Energy Multi Sistems SRL, are sediu social chiar în clădirea ISPE/ Romelectro, tot de pe Lacul Tei/ Bucureşti iar fondatori ai firmei sunt: Dănuţ Ungureanu (administrator Romelectro SA) - 10%, Romulus Sebastian Mihai (din Braşov, administrator al firmei angro cu materiale de construcţii Baucem Trading Company) - 30%, Liviu Nicolae Dragnea - 30% (din Teleorman, Alexandria), Dami Procons Internaţional SRL - 30% (controlată în prezent de Florin Lupu, acţionar majoritar la Teranova Business & Consulting - unul dintre administratorii Electromontaj Carpaţi Sibiu).

Firma a fost a lui Dănuţ Ungureanu şi Mirona Filipoiu. Administrator al firmei de producţie de energie electrică, din care face parte Liviu Dragnea, este chiar Dănuţ Ungureanu de la Romelectro SA.

Ce spune Dragnea: „Eu sunt asociat (n.r. în firmă) dar nu cu Mirona Filipoiu, ci cu un prieten de-al meu de foarte mulţi ani. Noi am făcut firma asta şi n-am făcut nimic. Care este problema? Că am făcut o firmă cu un om pe care-l cunosc de foarte mulţi ani? (...) N-am nicio investiţie în domeniul energiei, sunt partener într-o firmă care a fost înfiinţată degeaba pentru că n-ai nicio şansă să pătrunzi în domeniul ăsta, dacă nu eşti acolo, pe o filieră cu....(...) Eu nu mă dezic de prieteni. Eu cu Dan sunt prieten de ani de zile....(...) În condiţiile în care doar am înfiinţat o firmă punct, care n-are niciun fel de activitate. De ce? Pentru că n-avem nicio şansă în domeniul acesta să facem ceva în România, azi. (...) Firma aia se va desfiinţa de la sine pentru că n-are nicio şansă. A fost făcută crezând că avem vreo şansă, n-avem nicio şansă. Aia se va desfiinţa de la sine. Şi cam asta este toată povestea".

În februarie 2024, Liviu Dragnea mai face un pas în lumea afacerilor. La acelaşi sediu social din Lacul Tei, unde are firma de energie şi unde este şi sediul Romelectro SA, îşi înfiinţează o altă firmă: SC LND Trading SRL. A 2-a firmă a lui Liviu Dragnea se ocupă cu comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii, dar şi comerţ cu echipamente sanitare. Fondatori în această firmă sunt Alin Cristian Turcu ( din Ilfov, Popeşti Leordeni, dar născut în Teleorman) şi Liviu Dragnea. Administrator al LND Trading SRL este Alin Cristian Turcu, asociat unic al firmei Rahmiteka Global SRL. În septembrie 2023, Turcu a preluat firma Rahmiteka Global, de la Alexandrina Ana Tănase, mama fostei partenere a lui Dragnea, Irina Tănase. Firma fusese înfiinţată în decembrie 2021 şi se ocupă cu fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. Firma are rulaje mici, 1 singur angajat declarat pe 2023 şi este pe pierdere (pierdere netă pe 2023 -18.160 de euro/ potrivit MF).

Grupul Romelectro SA este, în prezent, unul dintre cele mai contractori din România pe piaţa energiei electrice şi termice. Moştenit de pe vremea comunismului şi înfiinţat în 1971 ca parte a Întreprinderii de Comert Exterior din Ministerul Energiei, Romelectro SA are lucrări în ţară şi în străinătate ca şi contractor şi furnizor de echipamente pentru obiective energetice. Are proiecte termoelectrice, hidroenergetice, de transport şi distribuţie şi proiecte de mediu. În 2005, Romelectro devine acţionarul majoritar al ISPE şi Electromontaj Carpaţi Sibiu şi astfel se transformă în grup.

ISPE este liderul naţional pe servicii de consultanţă şi inginerie în proiecte de energie electrică şi termică, transport şi distribuţie iar Electromontaj Carpaţi Sibiu - este una dintre cele mai importante firme din România specializată în servicii de montaj, asamblare şi punere în funcţiune a echipamentelor în domeniul transportului şi distribuţiei de energie electrică. Din februarie 2022, grupul Romelectro SA, cu sediul pe Bulevardul Lacul Tei 1-3/ Bucureşti, intră în insolvenţă.

În 2022, grupul Romelectro SA a declarat la Ministerul de Finanţe: 71 de angajaţi, cifră de afaceri netă de 8,1 milioane de euro şi pierderi nete de 8,7 milioane de euro. În 2023, grupul Romelectro SA a declarat la Ministerul de Finanţe: 42 de angajaţi, cifră de afaceri de 3,7 milioane de euro şi pierderi nete de 1 milion de euro.

În prezent, Romelectro SA are un administrator special - Dănuţ Ungureanu (care deţine şi 10% din părţile sociale) şi un administrator judiciar - EURO INSOL, reprezentat de Remus Borza, consilierul lui Nicolae Ciucă, preşedintele PNL şi secretar executiv al PNL în campania pentru europarlamentare.

Preşedinte şi CEO al Romelectro este Mirona Filipoiu, cu care Dănuţ Ungureanu a avut o firmă de consultanţă (Iacta Alea Est SRL/ „Zarurile au fost aruncate"), intrată în faliment şi radiată. De asemenea, cei doi - Mirona Filipoiu şi Dănuţ Ungureanu - au mai fost de-a lungul timpului parteneri în firma Damami International SRL/ Dami Procons International SRL.