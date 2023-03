Vaccinul Covid a favorizat infectările, spitalizările și decesele arată un studiu cutremurător!

Un studiu meta-analiză publicat în prestigiosul Journal of Clinical & Experimental Immunology, care cumulează ample cercetări pe acest subiect, arată că vaccinul anti-Covid a crescut numărul de infectări, de spitalizări și decese. Totodată, studiul scoate la lumină efectele adverse de o gravitate extremă ale serului, pe termen scurt și lung, în strânsă legătură cu afectarea sistemului imunitar de către vaccinurile ARN mesager.

Journal of Clinical & Experimental Immunology a publicat o meta-analiză a cercetărilor făcute până în acest moment în privința eficienței vaccinului anti-Covid, dezvăluind consecințe îngrozitoare ale serului și, mai ales, efectele inverse ale acestuia. Totodată, studiul arată că procentul de mortalitate real al infecției Covid a fost de 0,05% în cazul persoanelor sub 70 de ani și de 0% la persoanele sub 18 ani. Cercetările au relevat că, la copii, riscul de a muri din cauza gripei este de șapte ori mai mare decât din cauza Covid, scrie national.ro

O analiză de impact cauzal Bayesian la nivel mondial semnalează că terapia genică Covid-19 (vaccinul ARNm) provoacă mai multe infectări Covid și mai multe decese non-Covid decât cele asociate Covid. Copiii sub 18 ani au șanse de 51 de ori mai mari să moară din cauza vaccinurilor ARNm decât de la Covid-19 dacă nu sunt vaccinați. Tinerii adulți în intervalul de vârstă de la 18 la 29 de ani au șanse de opt ori mai mari să moară de la vaccinare, adulții între 30 și 39 de ani au de 7 de ori mai multe șanse de a muri din cauza vaccinării și cei cu vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani au de 5 ori mai multe șanse de a muri după vaccinare. La oamenii din grupe de vârste între 50 și 59 de ani riscul este de două ori mai mare de a muri după vaccinare decât din cauza Covid-19. Datele din New South Wales, Australia, au arătat clar că vaccinarea Covid a fost corelată cu creşteri ale spitalizării şi internărilor la ATI, indicând și o relație cu decesele. În Anglia, rata globală de mortalitate pentru nevaccinați a fost de 17%, în timp ce pentru cei vaccinați a fost de 83%.

"Este primul studiu care spune foarte clar că vaccinul face rău. Adică produce mai multe infecții, opusul a ceea ce se presupune că face un vaccin, că ar opri transmiterea și infectarea, și mai multă mortalitate excedentară", susține activistul civic Aurelian Popa. Mai mult, studiul relevă faptul că vaccinurile Covid-19 provoacă mai multe efecte secundare decât oricare alt vaccin, fapt care este atribuit interacțiunilor sale cu sistemul imunitar.

"Nu numai că proteina spike produce o parte din efectele nedorite, dar mRNA și nanoparticulele fac la fel. Printre efectele vaccinului Covid-19 asupra sistemului imunitar, dele mai importante sunt scăderea semnalizării interferonului de tip I, precum şi tulburări în reglarea sintezei proteinelor, afectând, astfel, formarea celulelor imune și apoptoza celulelor tumorale. Suprimarea răspunsul la interferon prin vaccinurile ARNm poate duce la a o mare varietate de tulburări, cum ar fi reactivarea infecțiilor virale și reducerea capacității sistemului imunitar de a lupta nu numai împotriva bolilor, dar pentru a menține tumorile și reacțiile autoimune suprimate", se precizează în studiu.

Documentele Pfizer demonstrează că nanoparticulele lipidice cu încărcătura ARNm sunt distribuite în întregul corp, trec prin barierele hematoencefalice, placentare și fetale și se concentrează în ovare, potrivit studiului. "Cercetările au evidențiat efecte secundare precum avortul spontan, moartea fetală și malformații, boli cronice autoimune, sindromul imunodeficienței permanente, boli cronice ale sistemului nervos central, tulburări cognitive cronice, convulsii și cancere neonatale și la sugari", se mai subliniază în studiul publicat în Journal of Clinical & Experimental Immunology.