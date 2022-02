Vezi aici Contractele Secrete cu Pfizer și Moderna. Prețurile vaccinurilor și clauzele ilegale: statele cumpărătoare sunt responsabile de toate reacțiile adverse!

Comisia Europeană a ținut secrete prețurile negociate cu Pfizer și Moderna sfidând normele democratice și transparanța oricărui proces care presupune fonduri publice. Bugetele naționale au fost "privatizate", fără acordul contributorilor, de către CE care a negociat in numele statelor membre.

CONTRACT VACCIN PFIZER/BIONTECH

CONTRACT VACCIN MODERNA

Prin aparitia in mass-media occidentală alternativă a contractelor cu Pfizer si Moderna, s-a aflat despre prețurile plătite de cetățenii europeni pentru aceste experiment uriaș, prețuri ținute la secret. Comisia Europeană are deja în contracte 2,3 miliarde de doze și negociază pentru încă 300 de milioane de la cele două firme deja mega-miliardare în urma Covidului. Scurgeri despre prețuri au mai apărut până acum, cum ar fi informația că SUA plătesc 19.50 USD pentru vaccinul Pfizer, în timp ce UE 14.70 USD. Premierul bulgar Boiko Borissov este singurul demnitar din blocul sovietului european care a dezvăluit că Pfizer vrea să ridice prețul dozelor la 19.5 euro ($23.22), în contextul în care CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, tocmai a afirmat că o a treia doză de Pfizer ar trebui administrată într-un interval de 12 luni, "pentru a dobândi imunitate completă". În plus, Bourla nu exclude posibilitatea vaccinării anuale, în viitor.

Guvernul a aprobat săptămâna trecută un memorandum privind o nouă comanda de vaccin Pfizer, de 4,2 milioane de doze, în timp ce s-a gândit să scape de problematicele AstraZeneca donându-le Republicii Moldova. După cum este stipulat în contractele pe care le publicăm mai jos, semnate anul trecut, Pfizer a vândut serul expertimental cu 17,50 euro pentru primele 100 de milioane de doze și 13,50 euro pentru restul până la 200 de milioane de doze. Pentru orice comandă nouă făcută în termen de 3 luni de la autorizația acordată de Ema (deci până pe 21 martie), aceasta crește la 15,50 euro pe doză. După, din nou la 17,50 euro. Dar apoi prețul urmează să crească, așa cum afirmă și premierul bulgar. Cam același concept eficient de comercializare ca cel practicat de traficanții de droguri. Moderna apare în Contract 22.50 USD, respectiv 18.80 Euro.

Însă acestea sunt aspecte minore în comparația cu problema principală, și anume refuzul companiilor de a-și asuma vreo responsabilitate pentru cazurile - de zeci de mii deja - în care produsele lor provoacă reacții adverse grave și chiar și decese. Practic, conform Contractelor semnate de Comisia Europeană în numele statelor membre, companiile producătoare de seruri pretins anti-Covid nu pot fi considerate vinovate pentru nici o victimă.

Legalitatea clauzelor de scutire de răspundere și garanție acordate producătorilor de vaccinuri Covid-19, în conformitate cu acordul dintre părți, sunt însă reglementate de legislația unor târi membre. În concluzie, aceste clauze sunt invalide. Deoarece producătorii nu garantează o eficacitate minimă pentru vaccinurile pe care le introduc pe piață. Deoarece producătorii nu își asumă nici o responsabilitate reală pentru orice prejudiciu pe care aceste vaccinuri îl pot provoca. Deoarece statele membre (și, prin urmare, contribuabilii), care sunt cumpărătorii vaccinurilor, își asumă în cele din urmă toată responsabilitatea și consecințele în ceea ce privește prejudiciul sau ineficiența.

Pentru încrederea publicului, este esențial ca producătorii să își asume responsabilitatea de a se asigura că vaccinurile sunt „eficiente" și „sigure". Iată de ce este dreptul statelor membre ale UE de a solicita Comisiei Europene să renegocieze aceste contracte, în interesul publicului, în apărarea drepturilor și sănătății cetățenilor europeni, respectiv a românilor.

Clauzele conform cărora producătorii de vaccinuri nu garantează și nu își asumă responsabilitatea pentru eficacitate și absența efectelor secundare adverse ar trebui, a priori, să fie considerate ilegale. Aceste clauze sunt concepute pentru a scuti producătorii de obligația lor principală (de a livra și de a garanta ceva în conformitate cu contractul), dar și - mai ales - pentru a scăpa contractul de substanța sa și de orice efect util.

Clauzele care afirmă că statele membre (în calitate de cumpărători ai produsului) trebuie să se angajeze să despăgubească producătorii (în calitate de vânzători ai produsului) împotriva (aproape) oricărui prejudiciu pe care vaccinurile l-ar putea provoca terților (persoanelor vaccinate) sunt, la prima vedere, problematice. Având în vedere că ponderea economică a răspunderii civile față de terți este în cele din urmă suportată (aproape) în totalitate de către statele membre, producătorii nu mai au niciun stimulent real - altul decât cel financiar - pentru livrarea și garantarea la termen a produselor lor, la cele mai înalte standarde.