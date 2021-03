Zero arestari in patru ani, sase rechizitorii in doi ani si sute de dosare nesolutionate la unitatile de elita ale DNA

Unitatea de elita a DNA, Serviciul Teritorial Ploiesti, locul unde in 2014-2017 cei mai importanti politicieni ai vremii erau inculpati in dosare de coruptie, cu prejudicii uriase, a ajuns sa aiba, in ultimii doi ani, cea mai slaba activitate din intreaga institutie.

Raportul de activitate al DNA pe anii 2019-2020 releva faptul ca la Ploiesti, dar si la Oradea sau Brasov, procurorii anticoruptie au reusit sa finalizeze cate trei, patru rechizitorii intr-un singur an. In schimb au ramas nefinalizate peste 900 de cauze, daca este sa ne referim doar la cele trei structuri de Parchet mentionate, cele mai multe fiind la Ploiesti - 394 de dosare de solutionat, se arata in raportul de activitate al DNA.

Conform documentului citat, Serviciul Teritorial Ploiesti a finalizat doar doua rechizitorii in anul 2019 si patru rechizitorii in 2020, iar in judecata a reusit sa trimita cinci inculpati in 2019 si tot atatia in 2020. In schimb, in perioada mentionata, nicio societate comerciala nu a fost deferita justitiei de catre DNA Ploiesti. Pe masa procurorilor anticoruptie din Ploiesti se aflau in anul 2019 nu mai putin de 554 de cauze de solitionat, iar in 2020, 394 de dosare care asteapta un verdict din partea anchetatorilor ploiesteni.

Daca acum cinci ani rare ori se intampla ca din biroul procurorilor sa iasa vreun inculpat fara catuse, in ultimii doi ani, la DNA Ploiesti nu s-a mai semnat nicio ordonanta de retinere pentru 24 de ore.

In ceea ce priveste persoanele acuzate de coruptie si care au fost deferite justitiei in ultimii doi ani de DNA Ploiesti sunt oameni de afaceri fara notorietate, iar prejudiciile sunt de cateva mii de lei, mita data unor functionari publici in schimbul favorizarii unor societati private. Nici vorba de oameni politici importanti sau de afaceristi aflati in topul celor mai bogati oameni din Romania, asa cum se intampla in urma cu cinci, sase ani. Cel mai important dosar al structurii DNA de la Ploiesti a fost cel al unui consilier juridic si avocat in acelasi timp al Primariei comunei Filipestii de Padure. Este o ancheta veche insa, cu o fapta savarsita in perioada 2006-2012. Nimic de actualitate.

"In perioada 2006 - 2012, conducerea primariei comunei Filipestii de Padure, judetul Prahova, cu incalcarea legii, ar fi dispus acordarea nelegala de finantari nerambursabile de la bugetul local (in valoare de 2.204.986 lei), unei asociatii sportive, fapt ce ar fi determinat crearea unui avantaj patrimonial in beneficiul asociatiei si totodata un prejudiciu bugetului local al comunei Filipestii de Padure", conform unui comunicat al DNA. Numele importante din acest dosar, primarul si viceprimarul comunei, au fost trimisi in judecata separat, cu ani in urma.

Spre finalul anului 2020, procurorii anticoruptie din Ploiesti au trimis in judecata o femeie de afaceri din judetul Dambovita, acuzata ca a obtinut fonduri europene (89.420 lei) pe nedrept.

Pentru a putea face o comparatie, amintim ca in perioada 2012-2015 (partial) doar de la DNA Ploiesti au fost trimise in judecata nu mai putin de 66 de dosare, cu peste 200 de inculpati. Pe lista inculpatilor trimisi in judecata de aceasta structura de parchet s-au aflat zece primari, un prefect, trei presedinti de consiliu judetean, opt parlamentari, dintre care un fost premier si un fost presedinte al Senatului, zece magistrati, printre care un procuror cu rang de Inalta Curte, 12 ofiteri de politie, dintre care un secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne si fost inspector sef, directori de spital si zeci de functionari publici cu functii de conducere. Prejudiciile calculate de procurorii ploiesteni erau halucinante, de ordinul sutelor de milioane de lei. Tot la DNA Ploiesti s-a stabilit si recordul celei mai mari cautiuni stabilite vreodata in Romania, 13 milioane de euro, intr-un dosar al fostului deputat Sebastian Ghita, unul dintre clientii fideli ai procurorilor de la Ploiesti.

Structura DNA Ploiesti a fost decapitata in 2017-2018, imediat dupa scandalul provocat de membrii familiei fostului baron de Prahova, Mircea Cosma, dar si de catre Sebastian Ghita. Procurorii anticoruptie din Ploiesti au fost acuzati, printre altele, de represiune nedreapta si abuz in serviciu si au fost nevoiti sa demisioneze din DNA. Mircea Negulescu, in februarie 2017, iar Lucian Onea, in 2018. Cei doi au fost trimisi in judecata de Sectia speciala pentru investigarea magistratilor. Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura, printr-o decizie a Instantei Supreme din aprilie 2019, iar fostul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, este suspendat din magistratura. Dosarul celor doi se afla in faza de judecata pe fond la ICCJ.

La DNA Ploiesti este liniste in prezent. Conducerea a fost asigurata in ultimii ani de mai multi procurori delegati de la diverse alte structuri de Parchete din tara, iar fostii procurorii care anchetau in trecut cele mai grele dosare de coruptie din tara fie s-au pensionat, fie au plecat in alte judete. In prezent, in functia de procuror sef al DNA Ploiesti a fost numit Catalin Lefter. Este ajutat de un alt procuror detasat de la structura centrala. Potrivit unor surse, procurorii care au experienta necesara pentru a lucra in DNA refuza sa accepte detasarea la Ploiesti.

Daca de la Ploiesti nu se mai aude zgomot de catuse, in schimb DNA Cluj si DNA Constanta pare ca au devenit noile structuri de elita ale anticoruptiei. Conform raportului de activitate, in anul 2020, procurorii anticoruptie din Cluj au trimis in judecata 76 de inculpati in 2019 si 21 in 2020, iar DNA Constanta a deferit justitiei 27 de persoane in 2019 si 44 in 2020. Pe locul al treilea se situeaza Serviciu Teritorial Bacau cu 34 de inculpati trimisi in judecata in 2019 si alti 28 anul trecut.