"1984" este de fapt Manualul Resetării!

"Pacea este război. Libertatea este sclavie. Ignoranța este putere." (deviza Noii Lumi)

Să vorbim și despre cărți, că tot este săptămâna Bookfest și mulți români umblă după răspunsuri căutând și cumpărând cărți. Blocat cumva de o răceală rebelă mi-am petrecut ultimele zile prin casă și-am ales să recitesc, după vreo 20 de ani, cartea lui George Orwell, romanul "1984", definit ca fiind "distopic", adică ceva opus utopiei, care-ar cerceta realitatea cu intenția de a anticipa cum felul de conducere al societății poate duce la sisteme nedrepte și crude, de fapt la transumanism în cazul de față.

"1984" a fost publicat în 1949, fiind ultima carte a lui Orwell, un englez, gânditor de stânga, dar puternic anticomunist, jurnalist excepțional și chiar fost luptător în Războiul Civil Spaniol, alături de Hemingway și alți scriitori, artiști sau gânditori ce-au fost solidari cu lupta împotriva dictatorului Franco, fiind apoi și-un excelent cronicar pentru BBC al celui de-al doilea război mondial. Cu asemenea experiență, la finalul vieții, a scris această carte sub forma unei meditații asupra destinului tiraniei pe glob, în viitorul omenirii. Cartea a avut un așa efect încât a consacrat (ca nici o altă carte!) termeni în vorbirea curentă din toată lumea, cum ar fi "orwellian", "Big Brother", "Poliția Gândirii", "Dușmanul poporului", "dubla-gândire", "nou-vorba", ș.a., toate intrând în vocabularul de zi cu zi.

Dacă veți citi sau reciti cartea, cei ce sunteți acomodați cu realitatea evenimentelor în desfășurare din lume și n-ați fost "infectați" de propagandă, o să descoperiți o senzațională descriere a actualității, făcută însă acum peste 70 de ani.

Acțiunea se desfășoară în Londra, descrisă ca fiind capitala simbolică a Oceaniei, ce-ar grupa țările ce compun azi proaspăta alianță moșită în 2021, AUKUS (Australia, Marea Britanie, SUA). Oceania se află într-un război cu Eurasia, dar în alianță cu Estasia, teritorii asimilabile Rusiei, respectiv Japoniei, China rămânând nedefinită, adică apropiat de ce se întâmplă chiar în zilele noastre. Există doar un singur partid, condus de către "FRATELE CEL MARE" care "STĂ CU OCHII PE TINE", iar cetățenii din elita Partidului nu se pot informa decât de la o singură sursă, Tele-ecranul, care te informează dar te și urmărește permanent, acasă și la serviciu. Ceilalți locuitori, ce nu s-au calificat pentru a purta salopeta Partidului, se numesc "prolii" și sunt masați la periferie, disciplinați prin ucidere în caz de nesupunere, fără surse de informare și furajați cu mâncare și băutură uniformă și ieftină. Membrii Partidului muncesc sub supraveghere strictă, își petrec timpul liber doar în grupuri desemnate, iar dacă nu respectă linia oficială sau au vreo grimasă de dezacord, sunt eliminați, dispărând prin "vaporizare", și din acel moment nimeni nu mai are voie să-i invoce sau amintească. Cumva pe modelul ce se impune azi, fiecare cetățean este obligat să fie un "Agent de Integritate" și să-și pârască orice coleg ce deviază. Nimeni nu are voie să se mai îndrăgostească, căsătoria nu este recomandată, iar sexul trebuie executat fără plăcere și cât mai rar spre deloc. Copiii-elevi sunt denumiți "Spioni" și sunt deprinși să-și pârască părinții în caz de devieri, iar aceștia vor fi pedepsiți sau chiar vaporizați. Eroul romanului este printre cei ce are sarcina să rescrie istoria recentă, prin care se înțelege că "Fratele cel Mare" a avut mereu dreptate, că cei vaporizați nici n-au existat vreodată, fiind șterși din arhiva electronică de presă, modificând și orice statistică socio-economică veche ce-ar putea indica traiul curent mai prost.

Nu mai continui cu descrierea, veți găsi singuri elemente ce descriu realitatea curentă, lucru care și pe mine m-a șocat doar zilele astea, pentru că în urmă cu 20 de ani, când am citit cartea, consideram prezentul de-atunci mult diferit de narațiunea romanului.

De peste 10 ani, de când am priceput bine și fără echivoc felul în care este condusă lumea, tot caut și cercetez cine-ar fi "arhitecții Noii Lumi" concentraționare, ce-a devenit evidentă pentru mulți odată cu pandemia, și-acum războiul din Ucraina, și-am putut identifica doar personaje banale, limitate din punct de vedere intelectual, ca "bilderbergii" sau alte secte, sau ca Soros, Schwab, Gates, Musk sau alții ca ei, ce apar azi în mod clar și dovedit ca fiind cei prin care se mișcă "rotițele" Planetei. Așadar, ținând cont de limitările de gândire sau viziune ale acestora, e limpede existența unui Centru de Comandă, sofisticat, dar și escamotat publicului, ce-a ajuns în zilele noastre să ordone modificarea lumii înspre transumanism, folosind vectori de execuție ca cei enumerați mai sus. Și tot așa, recitind acum "1984", am descoperit c-ar putea fi chiar unul dintre "Manualele de Resetare" ce stă la baza acestei strategii, ce se implementează sub ochii noștri, de ce nu, chiar sub deviza "Pas cu Pas". Se pare însă că s-a ajuns în stadiul "Marelui Salt Înainte", de inspirație maoistă, aplicat însă de data asta în lumea euroatlantică. ...

Cozmin Gușă

P.S. Redau două dintre panseurile interzise ale eroului romanului, ce se răzvrătește doar într-un jurnal secret, panseuri emise însă pe întuneric, ferit de vigilența Tele-ecranului:

"Până nu devin conștienți, nu se vor răzvrăti și până nu se răzvrătesc, nu pot deveni conștienți."

"Libertatea înseamnă libertatea de a spune că doi și cu doi fac patru. Dacă ți se recunoaște asta, celelalte vin de la sine."