A încercat sau nu Raed Arafat o dictatură militară?

Arafat e penal: Menține ilegal de 48 de ore masurile anti-Covid și românii sunt sub sechestrul "certificatului verde" desi cele 30 de zile au expirat si rata e sub 3 la mie! Raed Arafat, cel care a incercat sa instaureze dictatura militara peste dictatura sanitara, fortand o lege care sa dea puteri sporite DSU, iar angajatilor drepturi de purta arme si de a intra in case peste oameni, mentine ilegale masurile instituite in 25 octombrie 2021, referitoare la restrictiile aspre "impuse de valul 4" al pandemiei.

Peste 75 de sportivi au murit "subit" în ultimile 5 luni după ce s-au vaccinat! De la jumătatea anului 2021 s-a înregistrat un număr izbitor de mare de decese "subite și neașteptate" în sport. În plină activitate, in majoritate covarsitoare fiind vorba despre rpobleme cardiace si tot o majoritate e in randul celor vaccinati intrucat activitatile sportive de performanta sunt aprobate pentru cei care s-au "imunizat".

Tulpina sud-africana, extrema urgență! Expertii OMS iau masuri de luptă cu varianta de 4 ori mai contagioasa si care anuleaza vaccinarea de pana acum! Organizatia Mondiala a Sanatatii a convocat pentru azi o reuniune de urgenta cu specialistii de la nivel mondial pentru a analiza si a lua o decizie in privinta noii tulpini sud-africane a Sars-Cov-2, care se multiplica cu o viteza fantastica, generand deja 32 de noi mutatii.

Un kg de carne de vită Kobe, costă la Saigon cât 20 de vaci vietnameze Pentru prima dată, carnea de vită Kobe, homarul australian și crabul regal sunt vândute la reducere de către magazinele și supermarketurile din Ho Chi Minh City (Saigon) de „Black Friday".

Prețul unui apartament din orașele vietnameze mari, la fel ca la New York Prețurile apartamentelor din HO CHI MINH CITY (fost Saigon) în cartierele An Phu, Thanh My Loi, Thao Dien, Thu Thiem se vând cu prețuri cuprinse între 75 și 210 milioane VND pe metru pătrat, în creștere cu 100-131% în jumătate de deceniu. În USD înseamnă între 3.260 și 9.130 dolari americani. Rezultă că un partament de 100 m.p. costă aproape un milion de dolari, tot atât cât costă și un apartament de lux în orice capitală din Occident, fie Londra, Paris sau New York.

Gard electric pentru ursi - solutia practica pentru animalele salbatice Locuintele amplasate in zonele de munte impun necesitatea unei atentii deosebite asupra unor detalii ce tin de siguranta locatarilor si a animalelor domestice. Ursii sunt din ce in ce mai prezenti in locurile populate de oameni. Desi poate parea absurd, acest fenomen este chiar „normal" tinand cont de modul negativ in care ecosistemul si-a schimbat cursul. Pentru a se proteja de aceste animale periculoase, oamenii apeleaza la diverse solutii, precum este si cazul unui gard electric pentru ursi.

Tot mai ciudat după vaccinare: Sportivi de performanță au început să cadă sau să moară în timpul meciurilor. Ultimul, in Anglia! (Lista completă a cazurilor) Tot mai mulți fotbaliști au început să cadă în timpul meciurilor sau al antrenamentelor, în ultimul timp, după vaccinare. Ultimul caz vine din Anglia. Fotbalistul echipei Wigan, Charlie Wyke, a fost spitalizat după ce s-a prăbuşit pe teren în timpul unui antrenament, a anunţat, joi, clubul englez.

Iohannis "Gură de Aur": După ce spus ca "a oprit pandemia" si au urmat mii de decese, acum a zis ca "a terminat criza politică!" Vine suspendarea? Sau anticipatele? Guvernul Ciucă are mari sanse sa se facă praf si pulbere după ce Klaus Iohannis a anuntat: "Criză politică s-a terminat!" Reamintim publicului ca acelasi Iohannis declara in iunie 2021: "Noi, practic, am oprit Pandemia!"