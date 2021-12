Am ajuns în sfârșit la vârful Complotului "Davos"?!

Dacă vă uitați la titlurile de pe prima pagină din ultima săptămână, veți observa o asemănare surprinzătoare între ele. Din toată lumea vin mandate de la guvernul unei țări după alta care instituie un apartheid medical în legătură cu injecția COVID-9/11.



Acolo unde aceste restricții sunt cele mai draconice sunt în interiorul zidurilor Uniunii Europene, acea regiune în care influența "The Davos Crowd" este, fără îndoială, cea mai puternică. Letonia le va interzice legiuitorilor nevaccinați să voteze. Slovenia a făcut ca injecția să fie obligatorie pentru a merge la benzinărie. Noul cancelar al Austriei, care este în funcție de aproximativ o lună, îi amendează și îi arestează pe cei care nu au "certificat" pentru că au ieșit din casă. În urmă cu o lună, acest tip era un politician minor într-o țară central-europeană în mare parte irelevantă, iar acum emite ordine de parcă ar fi stăpânul locului. Din nefericire, pentru cea mai mare parte a Europei, acest lucru se întâmplă de fapt, dacă nu cu numele, dar în practică. Lista continuă la nesfârșit - Grecia, Italia, Olanda, doar pentru a numi doar câteva.



A descrie acest comportament ca fiind orwellian este o amabilitate. Suntem mai aproape de birocrația de coșmar a lui Terry Gilliam din Brazilia decât de "1984" al lui Orwell. În același timp, trebuie să strângi foarte tare ochii pentru a găsi vreo mențiune despre protestele masive din aceleași țări împotriva acestor mandate. Dar, videoclipurile circulă liber pe internet, dacă ești dispus să le cauți. Protestele din Rotterdam au devenit violente vineri, când două persoane au fost împușcate mortal de poliție în timpul haosului. Roma a fost literalmente copleșită de oameni pe străzi care au spus nu acestei stratificări arbitrare și de nerefuzat a societății. La Viena, poliția s-a retras și s-a alăturat protestatarilor. Pe scurt, văd o mulțime de #Ungovernables acolo și numărul lor crește, nu scade.



Sunt destul de incompetent când vine vorba de Twitter, dar s-ar putea ca acesta să fie cel mai traficat dintre toate tweet-urile mele: "Să te gândești măcar să transformi o țară întreagă într-un mozaic de colonii de leproși din cauza unei răceli urâte este un indiciu al celei mai bolnave minți, să fii de acord să faci asta te face părtaș la crime împotriva umanității, iar să tragi un salariu pentru a o pune în aplicare este însăși definiția răului." Aceste mandate vin ca urmare "a creșterii masive a cazurilor" de COVID-9/11 în toate aceste locuri unde terapiile experimentale cu gene ARNm au fost implementate în masă. Acolo unde injecția este primul loc de muncă, ratele de infecție cresc exponențial.



Îngrijorarea legată de COVID-9/11 și de efectele sale destabilizatoare asupra societății i-a infectat chiar și pe cei mai sobri și mai chibzuiți lideri mondiali pe această temă, precum președintele rus Vladimir Putin. Acesta, în apariții recente, pare deschis furios și nedumerit că virusul nu a fost învins, iar rata de mutație face din politicile publice un labirint greu de parcurs. Tocmai s-a oferit public ca cobai pentru cel mai recent rapel pentru terapia de succes a țării împotriva adenovirusului, Sputnik V, pentru a ajuta la îmbunătățirea capacității Rusiei de a lupta împotriva bolii. Spre deosebire de terapiile cu ARNm, rata de complicații cu aceasta este foarte scăzută și, în cel mai rău caz, nu pare să ofere niciun beneficiu suplimentar. Putin ar fi mai bine să promoveze mai degrabă profilaxia decât injecția, dar asta este.

Problema aici este mentalitatea autoritară. Aceasta nu poate renunța la ideea că unele lucruri sunt cu adevărat dincolo de controlul lor și că unele evenimente ca acestea sunt "în mâinile lui Dumnezeu". Sper ca Putin și alții ca el să-și amintească acest lucru în zilele următoare și să se abțină lăsând înțepătura, orice înțepătură, o alegere din respect pentru viața însăși. Dar titlul acestui articol pune o întrebare care pare incongruentă, având în vedere blitzul cu spectru complet pentru putere pe care Davos și slugile lor îl pun în scenă.



Am ajuns la vârful prognozat de coclavul "Davos"? Cred că da, dar asta nu înseamnă că lucrurile se vor îmbunătăți de aici încolo, ci doar că aceasta este cea mai mare presiune pe care o pot exercita și fie va funcționa, fie va fi clar că va eșua, chiar dacă foarte dezastruos. Așadar, să începem cu ceea ce este evident. Locuri precum Austria, Australia și chiar Italia nu vor fi de acord cu acest lucru. Dimensiunile protestelor cresc pe zi ce trece și, pe măsură ce disperarea de ambele părți crește, orice încercare de control va fi întâmpinată cu violență, din păcate. Să sperăm că vom asista la mai multe scene precum cele prezentate mai sus, în loc de ceea ce mă tem că este mai probabil.



Dar, haideți să ne retragem puțin mai departe și să discutăm despre eșecul COP26, ca și eșecul guvernului lui Boris Johnson de a da loviturile necesare pentru a aduna "pisicile internaționale" pentru a se uni în privința schimbărilor climatice, dar rezultatele de la Glasgow au fost destul de evidente. Nici o cantitate de "schmoozing" și "glad-handing" nu va învinge interesul personal luminat al națiunilor (sau al oamenilor) de a-și distruge producția de energie. De data aceasta, China și India au fost cele care au diluat limbajul din declarația COP26 până la irelevanță. Pentru că producția de energie este baza civilizației însăși. Întreaga înșelătorie a schimbărilor climatice nu este altceva decât un atac asupra civilizației.



Disidenții de la COP26 și-au arătat puterea în cadrul comunității globale și, fără angajamentul lor ferm de a pune capăt arderii cărbunelui pentru a produce un flux de electroni, nu exista nicio șansă ca toți ceilalți să se alinieze. Acestea fiind spuse, însă, aceleași două țări sunt fericite să fie de acord cu măsurile de control al populației pe care le vedem în Europa. Pentru că ambele guverne înțeleg că valoarea pagubelor economice provocate din cauza COVID-9/11 va aduce inevitabila neliniște socială. Așa că este posibil ca ele să nu implementeze aceste controale în slujba conceptului "Davos" în sine, ci doar pentru a-și salva propriile piei mizerabile.



China este mult mai avansată pe acest front decât este chiar Europa. Dar să vezi India, folosind schimbările climatice ca scuză pentru a bloca oamenii, este scandalos. Aceasta demonstrează că, deși premierul Narendra Modi poate fi afiliat la forumul "Davos", el este, de asemenea, suficient de inteligent pentru a ști că poate alege din mandatele lor pentru a-și servi cel mai bine interesele. La acest lucru m-am referit în trecut când am spus că văd cum se destramă diferitele facțiuni de la "Davos". Când membrii cartelului gândesc pentru ei înșiși, în cele din urmă, cartelul se prăbușește. India ar emite un astfel de ordin doar pentru că, așa cum subliniază pe bună dreptate Armstrong, este îngrijorată de tulburările civile cauzate de colapsul economic. Dar asta nu înseamnă că Modi va scăpa de centralele pe cărbune pentru că știe că electricitatea și căldura stabile sunt cele mai sigure modalități de a minimiza tulburările civile.

O mulțime de lideri mondiali vor începe să vadă aceeași lumină pe măsură ce ne îndreptăm spre 2022. Puterea lor se bazează în continuare pe consimțământul celor guvernați. Este o cursă contra cronometru acum pentru implementarea conceptului de la Davos. De la "moartea" COVID-9/11 ca un lucru care să justifice respectarea noastră la diferitele facțiuni care își văd oportunitățile de a profita pentru propriul câștig (Wall St. de exemplu), echilibrul puterii la nivel global s-ar putea schimba rapid.

Politicile "Evergrande" din China sunt o sursă majoră de instabilitate a pieței în acest moment, forțând dezvoltatorii imobiliari să intre în incapacitate de plată, precum colosul "Evergrande", sporește cererea de dolari și yuani, iar cel mai bun loc de unde să le tragă este Europa, a cărei conducere se află pe un curs de coliziune cu hiperinflația și incapacitatea de plată a datoriilor. Prăbușirea monedei euro, alături de întărirea dolarului și a yuanului, înseamnă că Europa se destramă pe la cusături. Înseamnă că inflația de acolo va exploda odată cu următoarea rundă de cifre IPC, iar Christine Lagarde va părea și mai proastă decât ultima dată când a încercat să vândă lumii rahatul ei la recenta conferință de presă privind politica BCE.



"Davos" nu a reușit să adune lumea la Glasgow. Așa că, acum, vor face presiuni la maxim pentru a controla acolo unde pot, prin lovituri de COVID-9/11. Cele două probleme sunt inextricabil legate. Să facem un pas mai departe. Încă nu au scăpat de Powell de la "Fed". S-ar putea să nu reușească să treacă proiectul de lege "Build Back Better" prin acest Congres. Creșterea dolarului le torpilează planurile de hiperinflație a prețurilor la energie. Chiar și marile companii petroliere văd ce este scris pe perete. "Royal Dutch Shell" tocmai a anunțat o restructurare corporativă completă pentru a muta domiciliul companiei în afara Uniunii Europene și în totalitate în Marea Britanie, pentru a evita nebunia cerințelor ESG ale UE.



"Shell" a pierdut recent o hotărâre judecătorească de la Haga și a reacționat prin scoaterea companiei din țara sa natală și prin eliminarea oricărei urme de olandeză din numele său. Noua companie se va numi "Shell Energy" și joacă acum un joc de așteptare față de "Davos". Iar când o companie atât de conectată politic precum "Shell" face o astfel de mișcare, presiunea crește. Intotdeauna au fost înaintea curbei politice, știind încotro se îndreaptă lucrurile și de unde să se retragă. Așadar, în timp ce "Shell" poate face zgomot în public despre eliminarea treptată a "combustibililor fosili" și toate prostiile astea pentru a satisface șacalii ESG, acțiunile lor au fost pentru a prelungi durata de viață a activității sale principale prin evitarea haosului "adoptă o lege, fă-o realitate" al comisarilor nealeși ai EUSSR.



Acesta este motivul pentru care consider acum că "Peak Davos" este potențial real. Dacă am dreptate, aceasta înseamnă că puterea lor este la maxim, dar au încă o inerție extraordinară de partea lor. Atât China, cât și Rusia profită din plin de haosul pe care îl creează. Dar, ceea ce îmi este clar acum este că acesta este cel mai rău scenariu: haos în jurul globului, cu un mozaic de mandate puse în aplicare pe fondul unei rezistențe masive și al unei ruine economice forțate care îi conduce pe liderii mondiali în pragul războiului. Să nu credeți nicio secundă că atât Xi, cât și Putin nu înțeleg această dinamică.



În același timp, însă, "Davos" nu a reușit să învingă interesul personal luminat al puterilor în curs de dezvoltare pe care au crezut că le pot coopta politic prin aplicarea de bani amuzanți. Vă amintiți că George Soros - culmea! - l-a numit recent pe Xi "diavolul" însuși? Credeți că are bani și agenți în China pe care nu-i poate extrage de acolo?

De aceea, cred, cheia e în SUA, pe fondul "plafonul datoriei". Pelosi încercă pentru ultima dată să treacă legea "Build Back Better", menită să distrugă viitorul economic al SUA. Se pare că există suficientă rezistență internă în cadrul scenei politice americane pentru ca acest lucru să nu se întâmple, căci piețele de obligațiuni încep să simtă "mirosul unui șobolan", Partidul Democrat se va prăbuși complet în 2022, deoarece toată influența lor asupra republicanilor și a "Fed" dispare pe măsură ce intrăm în sezonul primar pentru alegerile de la mijlocul mandatului. SUA va fi compromisă într-un război pe două fronturi cu Rusia și China. Dacă acesta nu este un semnal de "Peak Davos", nu știu ce ar putea fi.

Tom Luongo