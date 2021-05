Am fost a doua oară condamnat la moarte!

De mic, chiar și după ce am mai crescut, mi-a fost frică de injecții și de vaccinuri. Avertismentul fals al mamei cum că "vine doctorul!" avea efectul dorit de ea. Bine, scumpa de ea, mai avea o formulă cu care mă speria. "Vine moșul și te ia în sac!" Așa e. Acum, după ce mori, te ia moșul cu sacul și te aruncă într-o groapă din cimitir! Cu cât ai fost mai valoros pe lumea asta, cu atât mai multe șuturi în cur pleci pe lumea cealaltă!

Când eram la țară, în vacanță, fugeam în pădure și nu mai ieșeam până seara de acolo! Lumea era înapoiată și ușor de manipulat! De pildă, se zvonea prin sat că sunt rapiți copiii pentru a li se lua sângele! Nu mai spun ce isterie se isca la apariția "Salvării" cu girofar! Toate aceste grozăvii se petreceau în satul Ijdileni, județul Galați, unde eu îmi petreceam vacanțele, la străbunica mea. Acum 50 de ani! Copiii din cartier se jucau "De-a doctorul!" Practic, intrasem într-un cerc vicios de unde nu aveam cum să ies!

Coșmarul continuă! Cel mai urât mă manifest când trebuie să dau sânge! Mai ales că venele mele sunt foarte greu de găsit și de "exploatat"... Chiar dacă m-am mai cizelat, frica a rămas! Nu cred că sunt eu singurul specimen care se confruntă cu asemenea probleme și care din acest motiv nu are curajul să se prezinte la vaccinare... Deocamdată. În general, sufăr de ceea ce unii au numit "boala halatelor albe". La vederea ținutei medicilor, mă refer la tradiționalul halat alb, mă blochez pur și simplu! Teama de halatul alb s-a accentuat după efectuarea unor investigații medicale la Oradea. La finalul lor, medicul mi-a spus în față, direct și fără alte politețuri, că mai am de trăit doar trei luni de zile... Au trecut ani buni de atunci! Nu cred că am să uit vreodată tăcerea care s-a așternut în cabinetul medical... Doctorul se spăla pe mâini și nu se auzea decât clipocitul apei! Eu unul nu mai aveam în cap decât spusele lui...

Acum, în mintea mea, se repetă episodul sumbru de la Oradea, dar într-o alta variantă. Sunt condamnat din nou la moarte de către cei care consideră că gestul lor de a se fi vaccinat reprezintă o virtute! O obligație cetățenească! Peste noapte, cel care și-a făcut vaccinul dobândește tot felul de calități! Celălalt, adică nevaccinatul, este deja pus la stâlpul infamiei! Recunosc, încă mai oscilez, pentru că nimeni nu este în stare să-mi prezinte câteva argumente care să mă convingă, pe mine, la afecțiunile pe care le am, că e musai să mă vaccinez... Mai am de făcut o serie de investigații, pentru a primi un ok, și alea, tot cu sânge de dat! Cerc vicios, complet!

Mă sună amicii mei și fac mișto de mine! Sunt amenințat cu excluderea din gașcă! Unii dintre ei m-au trecut deja pe listele cu cei care nu s-au vaccinat! Nu credeam că se poate întâmpla așa ceva! Ei nu mai răspund la telefon! Și dacă o fac, atenție, o fac ca să-mi țină lecții de morală, să mă tragă de urechi... Asta nu ar fi nimic...

Mă îngrozesc însă de virulența celor care ne coboară în vremurile naziste! Către cei care nu s-au vaccinat, se revarsă un potop de restricții, pedepse, măsuri disciplinare, campanii de presă ostile, sfârșitul lumii pe pământ! Înțeleg grija celor care își construiesc autoapărarea! Dar de ce trebuie denigrați cei care se tem de efectele vaccinului, în general? Când te duci să faci o operație grea, medicii te pun să semnezi că iți asumi toate riscurile din punct de vedere personal! În speța de față, se presupune că nevaccinat, poți deveni un focar de infecție! Doar pentru că nu ai făcut vaccinul! Dar cine ne garantează nouă că unul vaccinat nu poate avea aceeași soartă? Mai ales, că te poate infecta și el, cu succes!

Lucian Cristea