Analiză despre prezidențiale după inculparea lui Georgescu: "Adio Democrație"!

Mai sunt două săptămâni până când prezidențiabilii își vor depune listele cu semnături de susținere și acum, după inculparea lui Călin Georgescu, e un moment nimerit pentru o analiză a momentului despre prezidențiale. Prima dată o să mă ocup de bazinul suveranist și prezidențiabilii suveraniști și o să vă spun că, aici, jocurile subterane sunt împărțite în două categorii:

Prima categorie: dacă Diana Șoșoacă va fi lăsată să candideze, în pofida deciziei ilegale din 2024 a CCR, care a eliminat-o, atunci va fi lăsat să candideze și Călin Georgescu. Rezultatul va fi o agitație mai mare pe partea suveranistă, cu posibilitatea intrării a încă unuia sau doi candidați în aceste două săptămâni care urmează.

A doua categorie de analiză vizează faptul că, dacă Diana Șoșoacă nu va fi lăsată să candideze, atunci nici Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze; premisele vor fi prezentate ca fiind relativ similare, mult agravate în cazul lui Călin Georgescu prin această mediatizare, desfășurare a dosarului, arestări în serie, după cum ați văzut că s-a petrecut în noaptea care a trecut. În aceste condiții, fără Diana Șoșoacă și fără Călin Georgescu, apare ca fiind foarte important factorul AUR sau, mai precis, factorul George Simion, pentru că el este liderul AUR, și se va vedea dacă AUR-ul vine cu un alt candidat suveranist sau cel care va fi susținut va fi George Simion. Se fac calcule în funcție de sondaje și ceilalți contracandidați cu care, în acest caz, viitorul prezidențiabil suveranist se va bate în finală.

Am avut, în ultimele zile, discuții informale cu reprezentanți a două institute de sondare, separat. Am o sinteză: Crin Antonescu rămâne pe locul trei, cu un scor în jurul cifrei de 15%, cu Călin Georgescu și Nicușor Dan pe locurile 1, respectiv 2, Călin Georgescu în jur de 35% și Nicușor Dan pe la +/-20%; scorurile sunt relativ cunoscute. Victor Ponta nu reușește să crească în sondaje peste 7% fără voturile PSD, iar Elena Lasconi și Diana Șoșoacă rămân în jurul cifrei de 5%. Asta este poza momentului; că va fi prezentată sau nu va fi prezentată public, depinde de comanditari, dar puteți să aveți încredere în aceste cifre. În plus, concluziile din partea unuia dintre institute arată că prognoza mea referitoare la trumpism și putinism este confirmată: în România, trumpismul e în scădere și este mai slab decât putinismul (asta e viața, noi nu facem propagandă, e un adevăr), iar după evenimentul tăcerii Administrației Trump în cazul Călin Georgescu și al plecării fraților Tate, ambele de largă notorietate, e limpede că trumpismul va scădea și mai tare în România.

În tabăra coaliției sunt ultimele analize și lupte intestine referitoare la menținerea în cursă a lui Crin Antonescu sau înlocuirea lui cu Ilie Bolojan, care apare cu un potențial mai mare, sensibil mai mare, și o proiecție de prim tur peste 20% în măsurătorile institutelor de sondare, deci este mai bun, mai valoros decât Crin. Așa să citiți abordarea lui Marcel Ciolacu, deci aici apare factorul Marcel Ciolacu, care, aseară, într-o emisiune la Victor Ciutacu cred, și-a exprimat convingerea că Ilie Bolojan nu va candida, nu este un candidat agreat de către Marcel Ciolacu și probabil nici de către Eduard Hellvig. Cei doi, Ciolacu și Hellvig și-au reluat parteneriatul informal și lor le convine Crin Antonescu; nu știm dacă le convine Crin Antonescu din dorința de a-l vedea în turul doi sau le convine Crin Antonescu cel puțin unuia dintre ei pentru ca să-i facă pârtie lui Nicușor Dan. Legat de Nicușor Dan, secretul lui Bolojan este că el îi ia multe voturi incapabilului primar de București și de aici potențialul lui mai mare de a merge către o finală cu candidatul suveranist. Deci Bolo apare, Nicușor dispare - cam asta este miza pe partea coaliției.

Legat de săltarea din trafic a lui Călin Georgescu, a fost cel mai bun exemplu că acea etichetă de „SECURISTAN", pe care eu am aplicat-o de peste un an de zile statului eșuat numit România, este foarte nimerită, din nefericire. Plecarea la ordin a fraților Tate, cu jet privat, în Statele Unite confirmă că suntem tot în SECURISTAN, căruia i se dau comenzi de la „împărăție", pe care oamenii din SECURISTAN, oamenii statului SECURISTAN, le execută. Bineînțeles că tăcerea SUA legat de ambele evenimente, săltarea lui Călin Georgescu și plecarea la ordin a fraților Tate, este vinovată. Nu argumentați aici că nu știu ce a zis Elon Musk; el nu are greutate politică și oricum nu a pronunțat numele lui Călin Georgescu, ceea ce este un semn evident că administrația americană are cu totul alte preferințe, iar, ieri, când a fost întrebat de frații Tate, cel atât de bine informat, Donald Trump, a zis că nu prea știe. Această tăcere vinovată a SUA confirmă SECURISTANUL nostru, îl susține de la distanță, spre deliciul celor care au impresia că, prin funcțiile pe care le au, conduc încă SECURISTANUL; nu mai amintesc aici liderii vestici ai Uniunii Europene, care, de asemenea, au tăcut în fața abuzurilor.

Care e mesajul din Occidentul Colectiv? Că e liber la orice în România, atâta timp cât îndeplinește un criteriu preferat de America sau de Occident. Vine mitingul de mâine al suveraniștilor; din păcate, vine pe ploaie și pe lapoviță, la orele amiezii. Poate să fie mai însemnat decât cel de acum o săptămână, dar este, oricum, tardiv. Acum o săptămână era momentul, în paralel cu discursul lui Trump de la Adunarea Republicanilor, să se dea un semn public că românii suveraniști sunt puternici, luptă împotriva autorităților abuzive, dar s-a dat un semn foarte slab, cu cei nici 5.000 de oameni care au fost în stradă. N-a fost să fie, asta este concluzia. Dar concluzia acestei analize, aparte de consecințele inculpării lui Călin Georgescu pentru prezidențiale, este una sumbră, pe care probabil că o cunoașteți, dar nu vreți să o asumați, anume „Adio, democrație!".

