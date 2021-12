Anul Noi Normalitați Fasciste!

Și așa, în timp ce 2021 se îndreaptă spre finalul său fanatic, este timpul pentru încheierea mea tradițională de sfârșit de an. Este „Anul boului" în zodiacul chinezesc, dar îl botez „Anul Noii Normalități Fasciste". Și ce an fascist fenomenal a fost!

Nu vorbesc de fascismul amator. Vorbesc de fascismul profesionist de clasa A. Guvernul și corporațiile au sfințit fascismul. Fascism cu ochi săltareți, scuipat, beat de ură. Ma refer la mulțimea de fasciști din Noua Normalitate care țipă ură și amenințări la adresa „nevaccinaților" în timp ce sunt târâți din trenurile „Numai vaccinați", pictând mesaje din epoca nazistă pe vitrinele magazinelor lor, lideri ai guvernului care stimulează ura masivă, comentatori TV citând literalmente medici sadici naziști SS, stângiștii care devin fasciști pe Facebook, lagărele de concentrare, a la propaganda goebbelsiană, cenzura disidenței... toţi cei nouă yarzi.

Aici, în Europa, lucrurile sunt deosebit de fasciste. Una câte una, țările Noii Normalități lansează sisteme de segregare socială, ordonând „blocări" pentru „cei nevaccinați" și urmarindu-i pe cei care refuză să se conformeze ideologiei oficiale Noua Normalitate. Austria a făcut „vaccinările" obligatorii. Germania este pe punctul să-i urmeze exemplul. „Permisele Covid" au fost aprobate în Marea Britanie. Grecia amendează pensionarii „nevaccinați" prin reducerea cuantumului plăților pensiilor de stat. Suedezii se „fac bucățele" ei înșiși. Și așa mai departe.

În Noua Germania Normală, „cei nevaccinați" sunt de facto în arest la domiciliu. Suntem excluși din societate. Ne este interzis să călătorim. Ne este interzis să protestăm. Scrierile noastre sunt cenzurate. Suntem demonizați și dezumanizați de guvernul Noii Normalități, de mass-media statale și corporative și de masele Noii Normalități zilnic. Echipele de batausi ai Noii Normalități cutreieră străzile brutalizând pensionarii, percheziționând frizerii, verificând „hârtii", măsurând distanțele sociale, la propriu. Gestapo l-a arestat inclusiv pe Moș Crăciun pentru că nu a purtat mască într-o piață de Crăciun. În școli, profesorii fasciști ai Noii Normalități umilesc ritual copiii „nevaccinați", forțându-i să stea în fața clasei și să-și justifice statutul de „nevaccinați", în timp ce copiii „vaccinați" și părinții lor sunt aplaudați, ca o noua versiune a Noii Normalități. Tineretul Hitlerist.

Când noul cancelar al Germaniei Noii Normalități, Olaf Scholz, a anunțat că „pentru guvernul meu nu mai există linii roșii în ceea ce privește a face ceea ce trebuie făcut", se pare că nu glumea. Este doar o chestiune de timp până când îi ordonă ministrului propagandei Noii Normalități Karl Lauterbach să țină marele său discurs în Sportpalast, unde îi va întreba pe Noii Normali dacă vor „război total"... și cred că știți restul acestei povești.

Dar aceasta nu este doar o poveste despre New Normal Germany, New Normal Europe sau New Normal Australia. Și nu este numai o poveste despre isteria în masă sau o „reacție exagerată" la un virus corona. „Noua Normalitate" este o coproducție globală de GloboCap, o coproducție de mai multe trilioane de dolari, care a fost în dezvoltare de ceva timp, iar anul acesta a trecut exact la scenariu.

Având în vedere toată drama din ultimele 12 luni, este ușor de uitat că anul a început cu ocuparea Washington DC de către mii de forțe americane (adică GloboCap) în urma „Asaltului terorist la Capitoliu" - a la „Insurecția din 6 ianuarie" - sau „tentativa de lovitură de stat" sau alte prostii de acest gen) efectuate de câteva sute de susținători total neînarmați ai lui Donald Trump, care se presupune că ar fi avut intenția să „răsturne guvernul" și să „distrugă Democrația" cu... ei bine, cu mâinile lor goale.

Acesta a fost mult-așteptatul spectacol „Revenirea la Normalitate" care a fost în pregătire în ultimii patru ani, umilirea publică a Președintelui Neautorizat (și „populiștilor" care l-au pus în funcție) și demonstrația de forță GloboCap care a urmat. Iată cum l-am descris în ianuarie:

„Cu alte cuvinte, GloboCap ne dă o lecție. Nu știu cât de mult ar putea face mai clar acest lucru. Tocmai au instalat un nou președinte marionetă, care nici măcar nu poate simula acuitatea mentală, într-o ceremonie închisă și păzită de militari la care nimeni nu avea voie să participe, cu excepția câtorva membri ai claselor conducătoare. Au primit un epigon al lui Albert Speer pentru a transforma Mall-ul (unde publicul se adună în mod normal) într-un „câmp de steaguri", simbolizând „unitatea". Inclusiv au facut Nazi Lichtdom (*naziștii au ieșit cu făclii noaptea). Pentru a scoate în evidența , au făcut-o pe Lady Gaga să se îmbrace ca un personaj al Jocurilor Foamei, cu o broșă „Mockingjay" și să cânte Imnul Național. Ei au transmis acest spectacol în lumea întreagă."

Așa cum presupun că este evident pentru toată lumea până acum, „Revenirea la Normalitate" a fost o „Întoarcere la Noua Normalitate", pe care instituția establishmentul global-capitalist o impunea deja întregii lumi. Mesajul nu ar putea fi mai clar. Așa cum a spus succint Arnold Schwarzenegger, mesajul este: „La dracu´ cu libertatea ta!". Mesajul este, taci și urmează nenorocita linie. Mesajul este, arată-mi actele tale. Folosește naibii pronumele. Mănâncă nenorociții gândaci. Obține naibii „vaccinurile". Nu ne întrebați „câte". Răspunsul este: „atâtea câte îți spunem noi."

Mesajul este că nu vor mai exista președinți neautorizați, nu va mai fi abandonarea Uniunii Europene, nu vor mai exista revolte „populiste" împotriva hegemoniei globale a capitalismului global și a sfâșietoarei sale ideologii a „trezirii" fără valoare. GloboCap a terminat joaca de-a grab-ass. Ei au anunțat asta în martie 2020. Ne-au informat în termeni inconfundabili că viețile noastre sunt pe cale să se schimbe, pentru totdeauna. Ei au marcat și au făcut publicitate acestei schimbări drept „Noua Normalitate", în cazul în care am avut... știți, o provocare cognitivă. Nu l-au ascuns. Au vrut să înțelegem exact ce urmează, o versiune global-capitalistă a totalitarismului, în care toți vom fi niște fericiți mici „consumatori" arătând unul altuia „certificatele de conformitate" pentru a fi lăsați să ne trăim viața.

Nu trebuie să revăd în detaliu întregul an. Amintiți-vă cele mai importante momente... lansarea „vaccinurilor" miraculoase „sigure și eficiente" care nu vă împiedică să luați sau să răspândiți virusul și care au ucis și rănit mii de persoane, dar pe care acum trebuie să le obțineți la fiecare trei sau patru luni pentru a putea lucra sau merge la un restaurant; implementarea sistemului global de segregare socială/certificate de conformitate digitală care nu are absolut niciun sens medical, dar în care „vaccinurile" au fost concepute pentru a ne obliga să o facem; Incriminarea disidenței; Fabricarea „realității"; Războiul de propagandă; Cultul Covidian; lansarea The Great New Normal Purge; întregul pachet Totalitarism Patologizat.

Aș dori să închei pe o notă optimistă, pentru că, Iisuse, această afacere cu fascismul este deprimantă. Așa că voi menționa doar că, așa cum probabil ați observat, din ce în ce mai mulți oameni acum „se trezesc" sau își relocalizează forța internă și, în cele din urmă, vorbesc împotriva mandatelor de „vaccin" și a „permiselor de vaccinare" și a segregării sociale, și tot restul programului fascist al Noii Normalități. Intenționez să încurajez această „trezire" cu voce tare. Sper că cei - și știți cine sunt - care au raportat faptele și s-au opus Noii Normalități, și au fost ridiculizati, demonizati, cenzurati, calomniați, amenințați și abuzați în orice alt mod, zilnic timp de 21 de luni, în timp ce colegii noștri mai „proeminenți" - și știți cine sunt - au stat în tăcere sau au luat parte la Hate Fest, mi se vor alătura pentru a aplauda și pentru a-i primi pe acești colegi „proeminenți" la luptă... în sfârșit.

Ah, și, dacă ești unul dintre acei colegi „proeminenți" și începi să te bați cu pumnul în piept și să sune ca și cum tocmai ai redescoperit jurnalismul de investigație și acum conduci acuzația împotriva Noii Normalități pentru spectatorii tăi din YouTube sau cititorii tăi Substack, vă rog să înțelegeți dacă devenim puțin nervoși. Vorbind pentru mine, da, a fost puțin stresant să fac munca ta și să iau rahatul în locul tău aici în tranșee în ultimele 21 de luni. Ca să nu mai vorbim de cum practic mi-a ucis comedia... și se presupune că sunt un satiric politic.

Dar iată-mă, revin „furios" din nou... După cum a spus medicul, „cumpărați biletul, mergeți la plimbare". Și este anotimpul bucuriei, al iubirii și al iertării, și al crucificării publice a dizidenților, al paranoiei și al isteriei în masă și al persecuției rudelor „nevaccinate" și, OK, s-ar putea să fi avut prea multe. Sărbători Fericite tuturor, cu excepția, bineînțeles, fasciștilor Noii Normalități, mai ales celor care chinuiesc copiii. Doamne, iartă-mă, dar sper că se sufocă.

C.J. Hopkins