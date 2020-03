Apocalypse now! Lumea noastră, cea pe care o știam, a apus. Idolii ei s-au sfărâmat

Globalismul, Globalizarea, din soluția minune binefăcătoare și pacificatoare a umanității, s-a dovedit a fi agentul perfid al bolii, morții și terorii... globale!

"Valorile" și "principiile" noii ordini mondiale au făcut posibil dezastrul zilelor noastre: au tăcut parțial armele, iar bombele nu mai șuieră decât în preajma câmpurilor petrolifere, însă molimele și crizele financiare se propagă la nivel mondial cu viteza gândului, cu iuțeala spaimei. Întreaga lume experimentează, uimită de fiecare dată conceptul de "buterfly effect": fură unul Huston, dai faliment în România, strănută unul în China, își rupe gâtul bursa de la New York. Vicitime fiind de fiecare dată aceiași care au fost tot tot timpul vivtime: cei mulți. Știința și Tehnologia, zeii omului modern, și-au descoperit rușinate limitele, impotența, goliciunea. Impostura. 99% marketing și 1% știință și inovație, Știința contemporană își cere obolul de recunoștință din partea populimii... și mai ales sacrificiile de bani... dar și de vieți.

Iar acum, în momente de criză profundă, face ce știe mai bine: exerciții de imagine - anunțând de la o zi alta iminența "panaceului salvator". Atotputernicul Capital și omnipotentele Corporații multi și trans naționale s-au dovedit a fi doar niște cifre, multe zerouri, de fapt un mare Zero fără pălmașul de rând, fără sclavul privit până nu de mult ca fiind o simplă "consumabilă", un "spare part". Cei 1% sunt pe cale să realizeze că dezastrul lovește doar 100%, că ei, cei "puțini", cei "aleși", nu pot fi "puțini" și "aleși" decât alături și dinpreună cu cei 99% fără de care sunt doar 100% niște nimeni deținători de zerouri, incapabili să supraviețuiască fie numai și o zi într-o lume a celor "1%".

Consumerismul, religia omului modern, este ritul occidental modern și acceptat world-wide de glorificare și slujire a idolilor Globalizarii, Științei și Capitalului. Este "ritualul negru" oficiat de cei 1% în cadrul căruia credinciosul consumator este gata să-și sacrifice tot timpul și întreaga sa viață, sclăvuind umilit de bună voie doar pentru "bucuria" de a cumpăra ultimul gadget cu un buton în minus, ultima cârpă sau tablă fistichie, pentru a deține "ultimul" orice în încercarea de a îl substitui primului și singurului lucru pe care îl caută de fapt acolo unde sigur nu îl va găsi: fericirea.

Serviciile secrete, mașinăriile oculte și tenebroase aflate în slujba Capitalului, sunt doar niște exorbitante mecansime de control și spălat populația pe creier (dar nu și pe mâini), aflate în mâinile murdare ale unor iresponsabili cleptomani. Lipsite de orice utilitate pentru cetățean și pentru umanitate, enorme consumatoare de resurse, se dovedesc a fi simple servicii de protecție și pază.

Politicienii noștri, niște prostovani cu egouri hipertrofiate, simple marionete în mâinile capitalului și serviciilor, acum s-au trezit speriați de faptul că trebuie să găsească soluții, să conducă destine, să construiască din mers o viziune, o perspectivă care nu e gata servită. Din actori mediocri, plătiți și tratați regește pentru roluri tragi-comice, s-au găsit în situația de a deveni... eroi. Vor reuși? Câți vor reuși? Noi, oamenii moderni, infatuați, lași, inepți, lacomi, suficienți, căldicei, comozi, ipocriți, nepăsători și egoiști am fost aruncați în izolare, în cămările noastre, în fața propriilor limite, dezorientați, speriați, cu idolii sfărâmați. Având în față spectrul bolii, suferinței și al morții, a efemerității noastre de care voiam să uităm, pe care voiam să-l negăm.

"But time must have a stop!" spunea poetul. Timpul minciunii, nepăsării și al autoiluzionrii trebuie să se oprească, spun și eu. Oricum, lumea noastră moare: SUNTEM ÎN PLINĂ APOCALIPSĂ! Nu omul ca ființă, nu "civilizația" umană, ele nu vor muri. Nu acum! Ele doar se schimbă. Și se vor schimba radical într-o foarte scurtă perioadă! Apocalipsa pe care o trăim nu este doar sfârșitul acestei lumi calpe și artificiale. Apocalipsa este și începutul unui lumi noi și, în același timp, este și trebuie să fie o revelație, căci asta înseamnă literalmente cuvântul "apocalipsă" în grecește. În aceasta rezidă aspectul providențial, oportunitatea istorică ce răsare printre ruinele vechii lumi, în mijlocul și în pofida dezastrelor produse. Însă de felul cum va arăta noua lume, lumea post Covid19, suntem direct responsabili. Suntem și vom fi ținuți responsabili de generațiile următoare de direcția în care lumea se va dezvolta.

Căci lașitatea, prostia și nepăsarea noastră ar putea lăsa să se mijească zorii unei "civilizații" nu doar inumane, ci chiar anti-umane, infra-umane. Sub amenințarea "pandemiilor" viitoare se va forța o mai accentuată "integrare globală", mai ales la nivelul controlului populației. Vaccinarea obligatorie va preveda cu puțin o formă de control absolut al vieții fiecarui individ uman (pe care-l vom numi generic "cipare", deși vor fi găsite modaități mult mai subtile de urmărire și control), toate aceste măsuri urmând a fi luate, desigur, pentru protejarea sănătății și vieții umane.

Relațiile interumane directe vor fi considerate ca fiind primejdioase, recomandate fiind interacțiunile "online", acolo unde orice opinii "neconforme" vor putea fi urmărite și, la nevoie, cenzurate. Libertatea de întrunire va fi limitată la maxim pe o perioadă suficient de lungă de timp încât cetățenii să piardă exercițiul acestui drept fundamental. Libertatea de conștiință și de credință se va putea manifesta doar online, acolo unde va putea fi ținută sub control orice alunecare retrogradă sau fundamentalistă, ambele potențiale generatoare de terorism, nu-i așa? Unde mai pui că la creștini împărtășania poate prilejui răspândirea carcalacilor și virușilor de tot felul... Singura libertate pe care o vom mai avea va fi libertatea de a ne îndatora pentru a cumpăra bunuri de larg consum, cât mai scumpe și cât mai puțin fiabile fizic și moral.

Cumpărarea de locuințe va fi puternic descurajată, deoarece ar reduce mobilitatea forței de muncă și ar permite o tezaurizare a unor economii valorificabile în afara beneficiului direct al băncilor și corporațiilor angajatoare. Din același motiv, orice inițiativă economică privată de mici și medii dimensiuni va fi inhibată tocmai pentru că acestea nu iși pot permite să lupte eficient împotriva pericolului pandemiei, angajații acestora neavând aceleași standarde de protecție precum cei ai multinaționalelor. În plus, acumularea unor mai mici sau mai mari averi permit manifestarea unei stări de independență, și chiar insubordonare ce va periclita efortul autorităților de a lupta împotriva "flagelurilor contemporane". În ceea ce privește dreptul de a alege și a fi ales... acesta va consta doar în libertatea de a alege o culoare sau un desen fără nico consistență ideologică, programele tuturor formațiunilor politice urmând a fi subsumate acelorași mari valori: "lupta împotriva terorismului" și "lupta împotriva pandemiilor", ambele materializate printr-un control strict al populației, o însingurare până la limita alienării și o pauperizare accentuată a cetățeanului lumii de mâine... toate în avantajul celor 1%.

Pe de altă parte, înfrângerea fricii, conștientizarea oportunității epocale pe care o trăim noi, cei 99%, ar putea duce la începutul unei noi civilizații bazate pe normalitate, bazate pe comunitate și pe comuniune în diversitate și liber consimțită... o civilizație bazată pe umanitate și pe fundamentele și principiile imuabile care au stat la baza societății umane.

Năruirea sub greutatea propriilor sloganuri nesusținute de niciun liant sau coeziune..., implozia structurilor suprastatale, globaliste și globalizante, este ocazia care nu trebuie ratată de statele și națiunile lumii de a denunța falsul și impostura globalizării. E oportunitatea de a reveni la valorile tradiționale și comunitare ale fiecărui popor a acestei lumi, uniți doar prin diversitatea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu spre slava Sa. La nivel național, pandemia a sfâșiat voalul minciunii propagandei neoliberale progresist-globaliste și ne impune schimbarea fundamentală a priorităților. Cert, sănătatea și educația sunt pilonii dezvoltării oricărei societăți. Dar mai nou, pandemia a spulberat și mitul interconectivității economiei globale, mit spulberat tocmai de interdependența aberantă a acesteia care a dus și va duce la blocaje economice cu potențial catastrofal. Soluția care va trebui acceptată este autosustenabilitatea economică națională - autosustenabilitate ce ar trebui să permită supraviețuirea unui neam în condiții de lockdown economic mondial total, favorizarea și încurajarea "autoconsumului" - a consumului porduselor naționale, chiar autarhia - dacă presiunea globaliștilor ar împiedica realizrea celor dintâi obiective.

Nu în ultimul rând, schimbarea lumii nu poate fi făcută fără schimbarea micilor obiceiuri sau marilor slăbiciuni din viețile fiecăruia dintre noi. Reducerea consumului, prioritizarea investițiilor în educația, cultura și sănătatea noastră în pofida excesului și risipei de bunuri și valori, favorizarea economiilor și investițiilor în bunuri de îndelungată folosință și ușor valorificabile (toate făcute inevitabil în țară de către compatrioți de-ai noștri) în pofida bunurilor scumpe dar cu devalorificare rapidă (cum ar fi mașinile, electronicele, țoalele de marcă și toate cele ce țin de "well being"-ul modern și de "trendurile" zilei). Probabil că semnul însănătoșirii noastre de consumerism ar fi reapariția atelierelor de croitorie, cizmărie sau reparații electronice... toate devenite obsolete și inutile de isteria și furia cu care schimbăm lucrurile din jurul nostru.

Schimbări exterioare care acum, în aceste zile de liniște dureroasă, ne fac să înțelegem că nu ne-au împlinit, nu au umplut golul lăsat de rătăcirile și raznele noastre! Probabil însă că primul gest al întoarcerii la normalitate, primul manifest pe care îl putem face chiar și tăcut și în izolare este întoarcerea fiecăruia dintre noi la comunitate și la familie, la comuniunea și sprijinul reciproc de care acum constatăm că avem atâta nevoie. Deși nu îl cunoaștem pe cel care stă la 3 apartamente distanță de noi... deși nu am mai vorbit de luni cu părinții sau frații noștri. E momentul să o facem, e primul gest cu care putem schimba lumea. Și Lumea. Sunați-vă prietenii, bateți la ușa vecinului de lângă voi și întrebați-i dacă au nevoie de ceva. Și încercați să-i ajutați! Dezinteresat, fără a aștepta să primești ceva în schimb... și lumea ta și Lumea vor începe să se schimbe!

Și dacă vom începe să facem toate astea ne vom regăsi! Noi pe noi. Noi cu noi. Noi cu Dumnezeu, oricum l-am privi sau numi fiecare dintre noi. Sintetizând, voi folosi un vechi slogan: "Ultima soluție, înc-o Revoluție!" Da, în miez de Apocalipsă e nevoie de o Revoluție a iubirii, a compasiunii, a comuniunii, a smereniei! O Revoluție a umanului! Trebuie să sesizăm momentul, oportunitatea providențială de a ne trezi și a ne întoarce la valorile fundamentale ale ființei umane, ale societății tradiționale. A ne întoarce precum fiul risipitor la noi, la noi și la Dumnezeu! "Îndrăzniți, Eu am biruit lumea!"

Dan Chitic

Post script: Ultimul lucru pe care am vrut să-l fac în aceste momente este ca prin cuvintele mele să cresc panica, să vă sporesc frica ce a pus stăpânire precum coronavirusul peste societatea noastră. Peste lume. Este motivul pentru care m-am autoizolat până acum și din punctul de vedere al comunicării online, evitând pe cât posibil să critic prostia, ticăloșia sau ezitările celor care ne conduc în aceste vremuri tulburi destinele. Un singur lucru e cert: merităm fiecare palmă pe care o primim. Nu, nu trebuie să ne speriem! Poate mai mult decât oricând trebuie să distilăm borhotul angoaselor noastre și să extragem fiecare picătură de iubire, credință și speranță, pe care cu dărnicie să le oferim celor din jurul nostru, celor singuri, celor în nevoi. Și poate proverbialul "fatalism" al poporului nostru va fi stavila pe care Domnul ne-a dat-o pentru a zăgăzui talazul ingrijorărilor noastre și poate vom reuși să spunem "bucuroși le-om duce toate".