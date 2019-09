Arma secretă a lui Contra

Dacă tot ne-am dezumflat în cupele europene - și nu văd cum s-ar descurca mai bine CFR-ul nici în grupa de foc cu Lazio, Rennes și ...Celtic!, dacă ne-a decepționat de-a dreptul și evoluția Simonei Halep la US Open, poate că meciul de joi, cu naționala Spaniei, din preliminariile Euro 2020, va oferi șansa reabilitării sportului românesc în fața suporterilor.

Așteptările sunt imense, dovada fiind că meciul se va disputa cu casa închisă și tribunele arhipline. Sigur, nu vine oricând la București o echipă de talia ibericilor, cu Sergio Ramos în frunte, interesul publicului fiind perfect justificat, cu atât mai mult cu cât Spania, neînvinsă în primele patru meciuri, este lidera Grupei F a preliminariilor, cu 12 puncte. Iar din lotul deplasat în România mai fac parte, printre alții: Carbajal (Real Madrid), Busquets și Alba (Barcelona), Thiago (Bayern), Sarabia (PSG) și portarul De Gea (Manchester). Brrrr!...

M-am bucurat să observ că în tabăra noastră nu numai că nu se simte nimeni complexat, ci dimpotrivă, se afișează un optimism fără rezerve, potrivit căruia fie îi batem pe spanioli, fie, în cel mai rău caz, facem remiză cu ei! Sună bine, recunosc, dar, în ceea ce mă privește, prefer să calculăm la rece șansele naționalei noastre în această cea mai grea confruntare din grupă. Eu îmi păstrez în continuare reținerile față de capacitatea selecționerului Cosmin Contra de a califica echipa României la turneul final al Euro2020. Deocamdată, suntem pe locul 3 din grupă, cu numai 7 puncte din 4 meciuri (2-1-1) și, ce continuă să mă îngrijoreze, fără a fi ajuns la cristalizarea primului unsprezece.

Nici acum nu e clar cu ce formație va aborda jocul cu Spania, dar "Guriță" se laudă că nu a convocat decât 5 jucători din campionatul intern și e mândru că de la FCSB și Dinamo nu e chiar nimeni! Bine-bine, vom putea conta pe puștii de aur - de la Răzvan Marin (Ajax) și Ianis Hagi (Genk), la George Pușcaș (Reading), Florin Andone (Brighton), Benzar (Lecce) și Ionuț Radu (Genoa). Nu mi-e limpede cum se va integra la debut Adrian Rus (MOL) și nu știu când și cum va ajunge la națională vârful PSG Virgiliu Postolachi, dar e cel puțin ciudat că selecționerul Contra și-a permis să nu-l convoce pe Florinel Coman, în timp ce lui Fl. Tănase i-a transmis că-l va chema la națională când va considera el că merită!

Era de așteptat ca Gigi Becali să sară ca ars și, uitând că a susținut venirea lui Contrala națională, să-l taxeze acum: "Ai un jucător ca Florinel? Nu vrei să-l iei, că e de la Steaua? Ai dușmănie? Păi, o să fii dat afară că n-ai rezultate și asta e. Cu cine o să joace el fundaș stânga, mijlocaș stânga? Tu batjocorești viitorul naționalei României! Vai de capul lor! Îmi dau seama ce specialiști sunt ei", a spus Becali la ProX. „Guriță" nu i-a răspuns încă, dar a zis deunăzi că el nu vede fotbalul ca...Gică Hagi sau Dan Petrescu, ci potrivit propriei sale strategii, care i se potrivește ca stil de antrenor! Apropo de strategie și de stil, poate s-ar cuveni să semnalăm tribunelor că omul-cheie pe care-și bazează Contra tactica meciului cu ibericii este ...spaniolul Javi Reyes, preparatorul fizic al echipei naționale, adus de selecționer încă de când era antrenor la Dinamo și remorcat apoi și la lotul tricolorilor.

M-am stricat de râs când am citit în presă că numitul preparator fizic "știe tot" despre reprezentativa Spaniei, idee în care pentru Contra nici nu mai există secrete înaintea partidei. "Aici, colegii de la naţională m-au făcut să mă simt ca în a doua casă. Îmi place foarte mult şi mâncarea românească, mănânc ciorbă de fasole! Dacă am de ales, atunci e ciorbă de fasole! Mănânc bine, m-am îngrăşat de când am venit", a spus Javi Reyes pentru PRO TV."Personal...ar fi ceva incredibil să batem Spania! Să joci la un EURO, să fii între elite, e ceva fantastic. Eu cred că vom ajunge acolo", a continuat ibericul."Îmi imaginez că şi ei au avut câteva zile în care nu au dormit, în care ne-au urmărit", a adăugat Javi Reyes. Dacă tot își imaginează și-i place fasolea, poate că această armă secretă a lui Contra află și expresia românească "bătuți ca la fasole".Noi sau ei?!...

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)