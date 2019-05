Asta da, întrebare!

Nu vreau să întorc cuțitul în rană, nici sa bag bățul prin gard, dar intreb - de ce partidele de pe dreapta eșichierului politic (in principal PNL si USR) merg separat în alegerile din 26 mai?

Convingerea mea este ca electoratul anti-PSD ar fi vrut să vadă la lucru o mare coaliție anti-PSD care să dea impresia de forță și unitate. De forță capabilă sa trimita PSD în Opozitie și să preia ferm guvernarea - un bloc capabil sa administreze o înfringere categorică PSD&ALDE și să ia astfel un start bun pentru celelalte trei tururi de alegeri - prezidențiale, locale, parlamentare.

Un raspuns ar fi egoismul propriu fiecărui candidat, care in cazul unei conlucrari cu celalalt partid si-ar vedea amenintat locul de pe lista. De pe 1 ar cădea eventual pe 5. Alt motiv nu văd la vizionarii noștri politicieni decit ca " fotoliile confortabile s-ar cam impuțina". Nu, deloc, e fals! Daca se obtine o victorie categorica, numărul acestor rivnite fotolii ar creste exponențial- de la guvern ( ministere, agentii) pina la administratiile locale. In plus ar exista un bonus important de voturi din partea electoratului. Daca opozitia este dezbinata, iese mai putina lume la vot si nu s-ar mai impărti trei paie la doi măgari. Din pacate se merge pe ideea - ce-i în mină nu-i minciună! Vad aici lipsa de viziune dar si de strategie, calcul si prevedere.

Deși multi dau deja rezultatul, spunînd că PNL si USR au cistigat de pe acum. Amintesc că abia in toamna anului 2020 bătălia decisiva pentru Romania se va fi termina. Cum se va iesi rezultatul in ziua de 26 mai, tot așa vor continua lucrurile. Jocurile nu sunt încheiate nici pe departe. O victorie a fortelor anti-PSD acum, nu înseamna o victorie pe toată linia. E posibil (probabil chiar) PSD să cîștige alegerile locale de exemplu, unde se votează într-un singur tur si numarul primarilor si consilierilor PSD e mult mai mare decit cel al celor din PNL si USR. Daca acest lucru se va intimpla, alegerile pentru Parlament vor fi foarte problematice pentru Opozitie.

Pentru a mobiliza electoratul de opozitie pe 26 mai se dau asigurari ca Dragnea&Co sunt deja bătuți, că se vor lua 40%, sau că - dupa 26 mai - Iohannis va schimba guvernul si va forma altă majoritate in Parlament. Stacheta e pusa foarte sus, prea sus. Nu este deloc bine să se creeze așteptări și iluzii atit de mari. În loc să sărbătorim o victorie, modesta, dar victorie, s-ar putea să ni se pară ca 2-3 procente în plus sunt ca o înfringere. Un electorat dezamăgit acum va merge numai în parte la urne în toamnă. Miracolul din 2016, cînd Iohannis a fost ales pentru primul mandat, nu se va repeta. Asta e sigur. Așadar, dragii mei, ne așteaptă o lupta dură cu coalitia toxica si periculoasa PSD&ALDE.

Apropo, USR va susține tot pe Klaus Iohannis pentru Cotroceni, (cum face PNL) in toamnă!? Asta da, întrebare.

Stelian Tanase