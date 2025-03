Asta inseamna politica si afaceri!

1. Vreti sa intelegeti politica?

In Medieval Total War, unul dintre cele mai bune jocuri de strategie lansate in anii 2000, exista un rating al influentei. La nivelul maxim, atins atunci cand ai o armata numeroasa, ai ocupat multe teritorii, ai visteria plina, populatia e fericita, generalii iti sunt loiali, primesti un mesaj care iti spune ca nicio cancelarie nu indrazneste sa ti se impotriveasca.

Ieri, primarul Istanbulului si lider al Opozitiei a fost arestat, impreuna cu alte aproximativ 100 de persoane, pentru acuzatii de coruptie. Ekrem Imamoglu urma sa-si anunte candidatura la presedintia Turciei, pentru alegerile din 2028.

M-am uitat in dimineata asta dupa reactiile cancelariilor europene. Zero de la Paris, zero de la Berlin, zero de la Londra. Kaja Kallas, sefa diplomatiei europene a dat un mesaj sec in care cere transparenta, iar cativa eurodeputati socialisti (partidul lui Imamoglu e social democrat) au dat mesaje de sustinere si condamnare a arestarii. Turcii protesteaza pe strazi, iar europenii tac.

In ultimele 6 luni, Recep Erdogan, presedintele Turciei a obtinut:

- impunerea la conducerea Siriei a unui aliat, un fost membru al-Qaeda.

- securizarea zonei de nord a Siriei.

- desfiintarea partidului muncitorilor kurzi, cerut chiar de liderul formatiunii.

- arestarea principalului rival politic.

Erdogan este, azi, probabil, cel mai influent lider politic din Europa. Iar europenii nu spun nimic pentru ca Turcia are cea mai mare armata NATO din Europa. Si in contextul in care Trump e "instabil", europenii si-au dat seama ca Erdogan ar fi o solutie pentru securitatea lor. Asta e politica.

2. Vreti sa intelegeti politica si afacerile?

X, platforma lui Elon Musk, a ridicat $1 miliard intr-o o runda de investitii care evalueaza platforma la $44 miliarde, adica fix suma platita de Musk pentru achizitia T w i t t e r in 2022.

In septembrie anul trecut, X era evaluata la $10 miliarde. In sapte luni si-a crescut valoarea de 4,4 ori. Printre investitorii din aceasta runda se numara si un fond de investitii care-l are ca partener pe Donald Trump Jr.

Cele sapte banci care au finantat achizitia din 2022 si-au vandut creantele. Din $12,5 miliarde, suma imprumutata atunci de Musk, bancile au mai ramas cu $1 miliard.

Daca alegerile din SUA ar fi fost castigate de Kamala Harris, platforma lui Musk ar fi valorat 1-2 miliarde de dolari si ar fi intrat, cel mai probabil, in faliment sau ar fi fost vanduta.

Orlando Nicoară