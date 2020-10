Azi toți suntem ieșeni!

Am fost în aceste zile la Iași. Nu pentru a tulbura, ci pentru a înțelege și a alina, nu pentru a dezbina, ci pentru a uni. Am făcut-o ca simplu cetățean, fără nici o gesticulație cu caracter politic.

Am vorbit cu ieșenii și locuitorii unor comune învecinate care mi s-au adresat. Am făcut-o cu emoție si căldură. Am mâncat și am băut cu cei care m-au invitat în casele lor. Sper că au putut simți dragostea mea pentru ei. I-am auzit pe mulți jandarmi, care nu știu dacă au observat prezența mea și m-au recunoscut din spatele măștii, atât mai tineri cât și mai bătrâni, mărturisind cu lacrimi în ochi oamenilor care le făceau reproșuri sau le puneau întrebări, că le este rușine de ceea ce fac, că sunt și ei creștini și se tem de pedeapsa dumnezeiască pentru ceea ce se petrece și că nu au crezut vreodată că vor ajunge ziua în care misiunea lor să fie aceea de a-i împiedica pe credincioși să intre în biserică. La plecarea din Iași, i-am trimis ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, următorul mesaj:

"ÎPS Voastră, plec din Iași cu speranța că turma drept credincioșilor creștini din Moldova și Bucovina are un arhipăstor care o va feri să cadă în prăpastia globalismului ateu, a cărui ultimă expresie este 'covidismul'. BOR a rămas singura redută a neamului românesc iar Moldova și Bucovina sunt principalii săi contraforți. Fiți neînfricat paznic al acesteia! Astăzi, Iașul este noul Mărășești care, sub ocrotirea Sfintei Parascheva, trebuie să spună celor care vor să ne piardă distrugându-ne credința, că 'pe aici nu se trece!'



Am venit în aceste zile, în care toți creștinii ortodocși români sunt ieșeni, la Iași pentru a arăta, cu smerenie, fără ostentație, fără gesturi grandilocvente, fără discursuri publice, solidaritatea mea cu ÎPS Voastră și pentru a încuraja turma ÎPS Voastre spre a vă urma în lupta grea pe care o duceți nu doar cu prigonitorii bisericii, ci uneori chiar cu conciliatorismul și colaboraționismul unor capi sau slujitori ai acesteia.



Biserica, în primul rând spital al sufletului, trebuie să lupte și împotriva bolilor trupului, dar o face cu armele sale - rugăciunea, crucea, candela, sfânta icoană, sfintele moaște - iar nu cu cele ale statului secular. Un suflet sănătos poate răzbi bolile trupului. Un trup nu poate fi niciodată sănătos dacă sufletul este bolnav.

De aceea BOR nu poate accepta nici un act de confiscare a armelor sale de către stat și nici statutul de executor servil al politicilor statului, inclusiv în domeniul sănătății. A spune asta răspicat, iar nu doar aluziv, ferm, iar nu ezitant, inflexibil, iar nu tranzacționist, este o mărturisire a credinței noastre, de care nu avem a ne rușina, căci ea este puterea noastră.



Nu va fi nevoie să ridicăm baricade de piatră, dacă vă veți urca acum pe baricada cuvântului, și nu va fi nevoie să ne salvăm prin sânge, dacă ne vom apăra acum, imediat și fără compromisuri prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului în comuniune. Vă urez ca sărbătoarea Sfintei Parascheva să vă aducă din nou în comuniune fizică, directă, în cuget și simțire, cu creștinii din toate colțurile țării. Clopotele Catedralei metropolitane să cheme fizic, de o parte și de alta a gardului păzit de jandarmi, credincioși din toate colțurile României, dar chiar și pe cei cu mai puțină credință, pentru a da semn că încă mai suntem și că nu vom ceda. Ca națiune suntem doar împreună, subiect colectiv. Ca biserică nu putem fi decât tot împreună.



Oficiați liturghia pentru toți, dărâmând gardul păzit de urmașii lui Pilat, cu puterea crucii, a cuvântului și a dangătului de clopot, fără a mai oferi nemeritat loc de cinste la slujbă autorităților care își ascund disprețul față de biserică și trădarea față de neam, sub masca mătăniilor ipocrite. Spuneți orașului, țării și lumii că Moldova Sfântului Ștefan și a Sfintei Parascheva nu îngenunchează decât în fața lui Dumnezeu! Doamne ajută!"

Adrian Severin