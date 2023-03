Băieți, avem o problemă!

Acum vreo lună, un prieten patron de restaurante mi-a povestit că doamnele ce sună să-și facă rezervări pentru 8 martie întreabă dacă nu cumva vor fi asigurați și stripperi la petrecere, unele renunțând când au auzit că nu va fi cazul. Am consemnat treaba în minte zâmbind, gândindu-mă la fanteziile doamnelor și amintindu-mi de vremurile de acum vreo 20 de ani, când stripperii apăreau în show-urile tv, sub privirile insinuante ale unor dive ca Mihaela Rădulescu sau Andreea Marin.

Ieri după-amiază am primit două seturi de filmări de la petrecerile româncelor de 8 martie, de la cele mai tari cluburi din București, respectiv din Prahova. La București, apărea pe scenă un mulatru dezbrăcat total, ce-și învârtea penisul supradimensionat în ritmul muzicii, în fața doamnelor și domnișoarelor din lumea bună, ce chiuiau și priveau extaziate. Una dintre petrecărețe, arătoasă și bine îmbrăcată, n-a mai rezistat tentației și a urcat pe scenă și ea, iar stripperul a început să danseze cu femeia, dar invers așezată, adică cu picioarele în sus și fața între picioarele bărbatului, exact în zona penisului, nu mai apare în filmări ce s-o fi întâmplat în plus, dar pot bănui, mai ales că-n scena finală mulatrul apare și ejaculând. Într-o știre apărută azi în Puterea se consemnează că o parte dintre doamnele prezente erau însoțite și de fetele lor, unele minore. La clubul din Prahova treaba a fost și mai și, acolo au fost vreo 500 de petrecărețe și un echipaj de stripperi. După dansul de pe scenă, într-un colț al stabilimentului s-au organizat numere special plătite, ce apar în filmare. Doamnele, îmbrăcate de petrecere, s-au întins pe jos, iar stripperii dezbrăcați în fundul gol s-au suit pe ele, mimând sexul în diverse poziții, iar femeile manipulându-le penisurile, în chiotele și aplauzele celorlalte doamne, din care multe își așteptau rândul ca să se întindă și ele pe podea, să se bucure de mușchii și organele genitale ale băieților. Vorbind cu câțiva jurnaliști, am priceput aseară că treaba e generalizată în țară, s-au organizat petreceri similare, ce au devenit tradiționale în ultimii ani.

Nu vreau să forțez reacții de pudibonderie pentru că nu e cazul, cu toții am făcut treburi mai deocheate în viețile noastre, mai ales la distracție. E limpede însă că avem o problemă analizând acest comportament public al unor doamne, ce exprimă un amestec de frustrări, disperare și lipsă de educație, iar faptul că petrecerile de acest gen s-au generalizat la nivelul țării poate fi un mare semnal de alarmă în societatea românească. Întâmplător îi cunosc demult pe patronii celor două cluburi, sunt oameni cu familii închegate și chiar au copii de vârsta alor mei, dar și mai mici, unii sunt ctitori de biserici și mănăstiri, dar nu ezită să organizeze pentru profit asemenea petreceri. Fiul meu mi-a subliniat că genul ăsta de party-uri se organizează de zeci de ani în Occident, iar patronii din România n-au făcut altceva decât să copieze modelul, în baza legii cererii și ofertei. Putem avea deci două concluzii pentru moment, anume că multe dintre doamne s-au ''occidentalizat'' de 8 martie, prin aceste manifestări ce apar ca fiind chiar de speriat, respectiv că apărând ca o modă, cu impulsuri de tip aspirațional, mimarea sexului în public alături de diverși gigolo, de către doamne ce a doua zi se întâlnesc senine cu pacienți, elevi, clienți, funcție de profesia fiecăreia, anunță în ce fel și direcție vor degenera treburile în societate. Rămâne valabil și faptul că ''Băieți, avem o problemă!'', aici trebuie să ne gândim și la modul în care sunt prost tratate de către bărbații lor multe dintre femeile ce-ajung în asemenea situație ...

Cozmin Gușă