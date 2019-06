Bau și cu Bau-bau o sa duca naibii de râpă PNL Bucuresti!

Intrucat absurdul il caracterizeaza la maxim pe Ludovic Orban in tot ceea ce face, m-am gandit ca i-ar fi mai pe inteles daca am uzita de un algoritm matematic in demonstratie, denumit "metoda reducerii la absurd". Trebuie sa se fi lovit de aceasta teorie in traseul sau de formare profesionala tehnica, macar pe vremea cand lucra la "Izolatorul" Tg Secuiesc (unde ar fi fost bine sa invete si cum sa izoleze scurtcircuitele UDMR, dar asta e alta poveste).

In caz ca "reductio ad absurdum" nu-i e familiara, iar matematica i-a fost un domeniu mai alunecos decat țiparul, metoda cu pricina zice ca - in limbaj popular - presupunand ca fiind contrar, sau fals, ceea ce ai de demonstrat, pana la urma ajungi, prin contradictie, la un neadevar recunoscut, ceea ce implica faptul ca pista pe care ai pornit e la randul ei falsa, rezultand ca ai demonstrat ipoteza. Quod erat demonstrandum, carevasazica!

Asadar, sa spunem ca Ludovic Orban are dreptate si ca gandeste corect! (Stiu, e foarte greu de imaginat asa ceva - si am termina imediat demonstratia noastra -, dar, de dragul matematicii, sa presupunem ca e adevarat, conform teoriei citate). Ca atare, decizia lui de a-l scoate din calcule pe Rares Bogdan de la sefia PNL Bucuresti e, la randul ei, una corecta. Si e corecta pentru urmatorul motiv: chiar daca Rares Bogdan a adus un plus de 8-10% din electoratul de la europarlamentare, ceea ce a condus la victoria PNL, liberalii au pierdut masiv la Bucuresti, luand doar 15% fata de USR care a luat 45%. Rezulta ca si Rares Bogdan a pierdut la Bucuresti, deci acesta nu e bun sa conduca filiala din Capitala, ci altcineva, un "import" de la USR, adica madam Violeta Bau, actualmente Alexandru. Bonus: Rares Bogdan a adus mai mult electorat din Ardeal. Cam asta e ideea lui "master-mind"...

Numai ca: 1. Rares Bogdan, pe langa Transilvania, a avut un electorat masiv din zona #Rezist, care s-a manifestat in special la Bucuresti si care a fost doar 30% de tip USR; nucleul dur al #Rezist, adica oamenii care ies in strada anti-PSD sunt de ordinul zecilor de mii, cu simpatizanti cu tot peste 500.000, asta ca sa vorbim doar pe minim; 2. Rezulta ca Rares Bogdan a avut un sprijin personal si a fost votat in Bucuresti de aproximativ 350.000 de oameni (tot pe minim, vorbind, dar daca e sa luam publicul Realitatea TV pe Capitala, numarul creste semnificativ), ceea ce reprezinta mai mult de 10% din numarul persoanelor care au votat. In realitate, procentul merge spre 12%. In concluzie, fara Rares Bogdan, in Bucuresti, PNL ar fi luat maximum 5%, daca nu cumva s-ar fi situat sub pragul de 5% (local). Restul voturilor nu s-ar fi dus catre USR sau (in nicun caz) PSD, ci simpatizantii liberali ar fi preferat sa stea acasa, in ciuda emotiei create de Iohannis cu referendumul pe Justitie.

Pai atunci, conform principiului matematic enuntat, daca Rares Bogdan a adus singur 8-10% (daca nu cumva 12%) din voturile bucurestenilor, inseamna ca Rares Bogdan e persoana potrivita sa conduca filiala PNL Bucuresti. Asa ajungem la o contradictie cu ipoteza directa, ceea ce inseamna ca enuntul de la care am plecat: "Ludovic Orban are dreptate" nu este adevarat. E fals! Q.E.D.

Dimpotriva, logica arata ca Rares Bogdan trebuia sa intre mai departe in focul luptei, mai ales ca, pe langa electoratul sau, are si sprijinul a cel putin 600 din totalul de 1.000 de membri de decizie ai liberalilor din filiala Bucuresti. Solutia era Rares Bogdan si nu Violeta Alexandru. Acelasi Orban (pe post de Bau-bau in PNL) a gandit din nou incorect: "Daca USR a luat la Bucuresti 45%, atunci trebuie sa atragem cat mai multi din useristi si sa-i vopsim ca penelisti, sa le luam mesajul (inclusiv cel pro-LGBT), oamenii si electoratul, incepand cu Violeta Alexandru (fosta Bau) si cu cine s-o mai nimeri, nemultumitii din scandalurile cu Dan Barna, pe care Barna trebuie sa-l atacam continuu, in acest fel ne furnizeaza oameni si electorat..."

Am supune si ipoteza asta "reducerii la absurd", cu acelasi rezultat, numai ca nu mai am chef sa tot explic ceea ce e evident. Poti sa iei tu cati useristi esuati vrei, si sa-i escamotezi in penelisti, ca tot sorosisti, neomarxisti si bunico-securisti raman, ceea ce se contrazice cu electoratul atras de Rares Bogdan, adica pierzi instant 10%, nu-i castigi! Practic, omori definitiv sansele liberalilor in Capitala, se duce naibii de râpă tot ce s-a castigat, iar PNL Orban o sa aiba o surpriza urata de la alegerile prezidentiale (pentru ca in realitate il intareste pe Barna, de aia a si ajuns favorit al Occidentului, daca in PNL nu ai cu cine sa te intelegi), nu mai vorbim ce-o sa fie la locale si parlamentare! Vorba cantecului, speranta peneleului: "Nu mi-e frica de Bau-bau!"

Bogdan Comaroni