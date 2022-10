Biden continuă să facă/zică lucruri trăznite. S-a(u) hotărât și mai vrea un mandat!

Analiștii serioși, dar mai politicoși decât mine, s-au ferit în ultimii doi ani să comenteze despre despre Biden și starea sănătății sale mentale ca fiind una dintre cauzele principale ale degringoladei ce-a cuprins lumea.

Eu am insistat însă asupra acestui aspect pentru că, pe lângă dezastrul faptului că gafele sale publice au dus autoritatea mondială a Americii în derizoriu, potențialul său intelectual diminuat către senilitate instalată grav poate cauza în orice moment derapaje decizionale ce-ar putea îngropa lumea.

Să fim corecți și să recunoaștem că nici un om responsabil și care cunoaște puterea reală conferită unui președinte al SUA nu poate dormi liniștit știind că Biden este la decizie în cea mai puternică țară din lume, putând influența politica, economia, viața, în orice colț al planetei. Ni se spune/sugerează prin canalele de comunicare controlate de către cei ce-l manipulează pe Biden că s-au luat măsuri serioase de supracontrol a deciziei acestuia, că toți consilierii și apropiații acestuia au grijă să nu respecte deciziile lui și că le trec mereu printr-un filtru organizat (din cine e format și ce intenții au acești controleri anonimi nu știm!), că nu are acces la butonul nuclear (dar cine are atunci acest acces?!), în fine, pare că toți suntem obligați să înghițim aceste prostii și să ne prefacem că nu vedem megapericolul. Dar asta nu ține, e o acțiune amatoristică și cinică ce-a întors pe dos planeta și ucide treptat și sigur normalitatea comunicării și deciziei geopolitice.



Imediat după instalarea lui Biden opinia publică mondială era liniștită informal prin colportarea de zvonuri că acesta nu va sta mult la Casa Albă, că va fi invalidat pe motiv de boală, că va veni Kamala Harris în locul său (vai de capul americanilor și-al nostru!), în fine, trebuia să credem că ''coșmarul Biden'' se va sfârși rapid. Ei bine, de ieri ni s-a luat și această speranță, Joe Biden a anunțat planeta la un talk-show controlat din punct de vedere editorial (!) că va candida din nou peste doi ani. El împlinește 80 de ani de azi într-o lună și va avea deci 82 de ani în 2024 la candidatură, dar ce înseamnă acești doi ani în plus pentru agravarea stării lui de sănătate și a planetei putem presupune doar, și e suficient pentru ca să ne îngrozim.

Dacă putem afirma pe baza faptelor că Biden nu mai e normal la cap, apoi la fel putem spune că nici cei ce zic că-l controlează nu mai sunt, dar nici restul liderilor mondiali ce acceptă și se complac în această situație de film SF. Iar dacă acest scenariu probabil al candidaturii din 2024 va deveni realitate, să fiți siguri deja că nici noi nu vom mai avea dreptul la normalitate.

Cozmin Gușă