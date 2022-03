Că-Cîțu în SUA și Mă-Ciucă în România!

Lumea e la un pas de un război devastator, iar Florin Cîțu face "călătorie de plăcere cu alai" în SUA și Nicolae Ciucă a întocmit "lista neagră" a presei ce nu acceptă propaganda.

E duminică azi și majoritatea dintre voi sunteți îngrijorați și vă faceți recapitulări sau planuri ce să vă permită să navigați mai ușor prin marasmul cotidian, marcat și de pericolul unui război ce pare iminent, pe care l-am descris ieri prin câteva evenimente planetare. Fiind români însă, orice ați gândi despre viitorul vostru va fi direct influențat de deciziile liderilor politici ce ne conduc până-n 2024. Ca să pricepeți cam la ce (nu) vă puteți aștepta de la ei, să analizăm azi două fapte, ale lui Cîțu, șeful Senatului și-al PNL, respectiv Ciucă, șeful Guvernului și viitorul președinte liberal.

Cîțu ne-a anunțat din timp că merge în vizită în SUA, cu scopul pe care l-am înțeles a fi de a-și "repera onoarea" grav șifonată de dezvăluirile de consum de substanțe și ciordeală bancară pe care le-ar fi săvârșit când era student acolo. Faptul că mai nimeni nu l-a invitat ca să rezolve ceva pentru România l-am înțeles ieri, când a prezentat mândru o aberație diplomatică, anume întâlnirea oficială din Washington cu un consilier al Departamentului de Stat american. Un consilier, atenție, și nu vreunul prezidențial de la Casa Albă, care tot era puțin pentru un președinte al Senatului! Nici nu vă puteți închipui cât de umilitor este așa ceva în SUA, dar vă spun eu, am fost acolo de multe ori și, chiar și când n-aveam nici un rang politic prin țară, m-am întors cu palmares compus din întâlniri oficializate cu congresmeni șefi de comisii sau consilieri prezidențiali influenți.

Vă spun asta ca să pricepeți că sunt posibile întâlniri importante dacă reprezinți vreun interes pentru americani. În lista de întâlniri a lui Cîțu, despre care doar am auzit, se află vreo 2-3 congresmeni și câțiva șefi de ONG-uri, deci nimeni cu decizie prin SUA. Iar pentru această vizită de plăcere a lui, am aflat că-Cîțu și-a aprobat și-un alai de vreo 12 persoane. Domnul Goe al nostru ar fi plecat și cu "mamițica" Alina Gorghiu, "mătușa" Roberta Anastase, dar și "verii" de la PSD, Robert Cazanciuc și Radu Oprea, plus câțiva angajați de la Senat. Puteți calcula astfel cheltuielile de călătorie ce apare inutilă, dar imaginați-vă și rușinea la adresa României dacă întâlnirile lor vor fi cele menționate mai sus, în țara partenerului strategic. Rușinea e doar a noastră, pentru că dacă membri acestui echipaj ar fi avut așa-ceva, nu s-ar fi dus.

Ciucă, cel care e preocupat azi nu de război, ci de când și cum să-i sufle șefia PNL lui Cîțu, a făcut una și mai gogonată. Interesându-mă intens în ultimele zile pe ce s-au bazat membri CNA când au luat deciziile ilegale contra GOLD FM, Realitatea TV - Anca Alexandrescu sau News România, am aflat de existența unei liste negre a presei unde se află și cele trei entități media pedepsite. Această listă, ilegală și pentru că nu a trecut prin circuitul guvernamental (nici n-avea cum!), a fost adresată CNA-ului direct de la cabinetul lui Nicolae Ciucă, după ce-ar fi fost redactată la Direcția de Informații Militare a lui Hăpău, avizată fiind și de Ministrul Apărării (așa e Vasile?!).

Dacă nu sunteți specialiști în drept vă puteți doar imagina cât de grav este un astfel de demers, iar lista pe care s-au bazat CNA-iștii când au încălcat legea le va agrava situația în procesele intentate lor în justiție. GOLD FM a făcut o cerere de prezentare a acestei liste în baza legii accesului la informații publice, dar eu îi sfătuiesc și pe ceilalți din presă să procedeze la fel, am auzit că lista e lungă și grupează acolo nu doar radio-tv-uri, ci și site-uri de știri și analize, cam pe toți care au preferat obiectivitatea în locul propagandei (plătite!).

Puteți singuri să concluzionați despre semnificația acestor două fapte, și-a multor altora pe care nu le aflăm, e limpede imaginea unui stat ce se mișcă ca o muscă fără cap, în care demnitarii-șefi acționează necoordonat, după cum îi duce mintea. Dar ce ne facem acolo unde nu-i minte deloc?! Că pe planetă mai e doar un pas până la război, iar noi suntem în linia întâi a frontului!

