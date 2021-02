Cîțu s-a bal-mascat în măscăriciul național!

Aflu de prin presa bulevardieră ca nesperatul si inegalabilul Florin Cîţu s-a afişat cu un nou tip de mască de protecţie, care conţine nanofibre cu care se poate autosteriliza şi blochează până la 99,99% din virusuri. Este vorba despre modelul VK RespiPRO Respilon cu particule de cupru.

S-asa nu prea intelegeam noi ce tot indruga fonfaito-logoreicul de Cîțu, dar acum, cu masca aia cu nanofibre si microparticule de cupru, n-o sa mai pricepem nimic! Nici chiar Iohannis, cel care l-a desemnat premier pe fostul ministru-sinistru de finante cu offshore, o sa-l piardă de tot din comprehensiune... mai ceva ca în "Lost in translation". Ati remarcat ca pe cat de rar vorbeste Klaus Iohannis, pe atat de repede i se zbate gura lui Florin Cîţu, de zici ca fură cuvintele și le trece prin offshore, ca sa nu i le impoziteze naibii Academia Română (bine, la el e deformatie profesionala, subtilizeaza și la buget, la imprumuturi, la orice, e in stare sa fure si cuprul ala, cat o fi de microparticulizat, din mastile Respilon!).

De aia ma tot intreb de cand am citit stirea asta, Cîțu e mai degraba măscărici, sau e de dus la bal mascat? Ori la bal, ori la spital, ce mi-e?! Ca vad ca premierul se protejeaza de boli 99,99% - bașca se autosterilizează, polizează și frezează! -, pe cata vreme spitalele iau foc de la tot felul de țapi-ispășitori, niciodata de la adevaratii vinovați. Deocamdata, intr-un procent mult mai mic decat il oferă protecția meclei prim-ministeriale, dar - Doamne fereste! - sa se ajunga la o "pandemie" de incendii, după cum conferențiază medicul Serban Bubenek, care ne infricoseaza ca in spitalele dedicate Covid instalatiile sunt atat de vechi, iar cantitatea de oxigen e atat de mare, incat au ajuns veritabile bombe cu efect intarziat.

Scriu asta pentru ca deși Cîțu se mascheaza si se camufleaza, guvernul lui escamoteaza sume importante de la bugetul Sanatatii, menite altminteri sa modernizeze, sau macar sa remedieze situațiile alarmante de prin spitale. Nu mai zic ca vrea sa "bobineze" (ca tot vorbirăm de cupru) 1,7 miliarde de euro de la asigurarile nationale de sanatate, lasand fara medicamente compensate si alte beneficii sute de mii de bolnavi cronici, care si asa mor pe capete pentru ca prioritatea maxima e pe Covid si nu pe restul bolilor cu potential mai letal decat gripa noului si mutantului coronavirus, dovedindu-se ca nenorocitul asa (la virus ma refer, nu la Cîțu, ca sa fie clar!) a devenit "motorul" afacerilor pandemice si cu Big Pharma pentru vaccinuri si alte tratamente, dar si cu producatorii de articole de protectie, nu in ultimul rand, o motivatie perfecta pentru acoperirea incompetentei autoritatilor: "Nu s-a putut, pentru ca e pandemie!"

Decat sa ne tot arunce tot felul de "măscări" pana in nanofibra poporului român, Florin Cîțu ar face mai bine sa-și dea jos masca asta pe care i-au pus-o pe față cei de-l păpușează pe la Palatul Victoria și alte palate - mai mult incornorate, decat incoronate - și sa ne explice de ce bugetul pe care-l propune nepretuitul de guvern (chipurile) al lui e unul care promoveaza de-a dreptul genocidul în sistemul medical in general, pentru ca scotand la inaintare doar o sectiune, cea care se ocupa cu pandemia, si ascunzand ceea ce se petrece in rest, nu inseamna altceva decat ca doresti sa omori cu bunastiință si cu zambetul ascuns sub VK RespiPRO Respilon o buna parte din populația României, pe care - culmea! - mai si te lauzi ca o protejezi, tot 99,99%. Asta cand nu o autosterilizezi definitiv!

Bogdan Comaroni