Într-un moment de răscruce pentru Europa şi pentru întreaga lume, britanicii şi-au hotărât viitorul : vor fi conduşi de prim-ministrul Liz Truss. Vom asista la o concurenţă îndrăcită pentru titlul de cel mai mondialist, cel mai proamerican lider european între Annalena Baerbock (ministrul „verde" de Externe al Germaniei), Emmanuel Macron, preşedintele europeist şi globalist (şi nu profrancez) al Franţei, şi Liz Truss pentru Regatul Unit. Spectacolul se anunţă grandios. Cine este Liz Truss, fost ministru de Externe al prea pitorescului Boris Johnson şi de azi locatară la 10 Downing Street ? Să vedem :

„Scena se petrece la 11 februarie anul acesta. Responsabilă a Afacerilor externe în guvernul lui Boris Johnson, Liz Truss îi ţine o lungă lecţie lui Serghei Lavrov, omologul său rus, reproşând Rusiei că nu face nimic pentru a obţine o soluţie pacifică la tensiunile din Ucraina. Ministrul rus se hotărăşte atunci să testeze cunoştinţele de geografie ale interlocutoarei sale. Îi cere să recunoască suveranitatea rusă asupra Rostovului şi Voronejului - două regiuni din sudul ţării aflate la graniţa cu Ucraina. Doamna Truss răspunde că Marea Britanie nu le va recunoşte niciodată ca ruseşti. Urmează intervenţia jenată a ambasadorului britanic pentru a o corecta pe doamna ministru, apoi negarea incidentului atunci când ruşii încep să-l răspândească, amuzându-se sarcastic. Rusofobia e un sport cu tradiţie în diplomaţia britanică. Dar pe vremea războiului Crimeei (1853-1856), cei de la Foreign Office ştiau geografie.

Dar ceva şi mai rău avea să vină : la 27 februarie 2022, la trei zile după începutul războiului din Ucraina, Liz Truss declara că va fi fără îndoială necesar ca NATO să intre în război pentru a opri Rusia. Ca răspuns, Vladimir Putin a anunţat că forţele nucleare ale Rusiei au fost puse în alertă maximă" (Édouard Husson - „Calamity Liz prend les rênes du gouvernement britannique : que peut-on attendre d'une mondialiste opportuniste ?", lecourrierdesstrateges.fr, 6.09.2022).

Édouard Husson este profesor de universităţi în Franţa şi mare cunoscător de politică externă.

Dar care e contextul mai larg, istoric în care doamna Liz Truss va deveni noua „doamnă de fier" în Regatul Unit, aşa cum îi place să i se spună ? „Liz Truss e mai puţin competentă decât Boris Johnson dar e la fel de bună la minţit. În plus, nu are deloc empatie. Una peste alta, va părea mai rea în acel post decât Johnson. Nenorocirile aduse de dezastrul Brexit continuă să se agraveze. Penuria de energie cauzată de războiul economic dus împotriva Rusiei sfâşie ţara. [...] Truss va agrava totul. Dar miliardarii şi bancherii din City-ul londonez o vor aplauda totuşi pentru că le-a scăzut impozitele. Primul război mondial în Europa s-a datorat în mare parte declinului Imperiului Britanic, care se temea de creşterea concurentului german. Imperiul a fost grav avariat. Cel de-al doilea război mondial l-a doborât. Brexitul lui Boris Johnson a dus la ruină economia reală a Marii Britanii rupând ţara de pieţele ei europene. Acum, Liz Truss va distruge ce-a mai rămas din fostul mare imperiu" (Moon of Alabama - „RIP Great Britain", moonofalabama.org, 5.09.2022).

Deocamdată, germana Annalena Baerbock are o lungime avans în concursul globalist. A declarat zilele trecute : „Dacă le-am făcut o promisiune ucrainenilor - „Suntem alături de voi atâta timp cât veţi avea nevoie de noi" -, vreau să mi-o ţin. Contează prea puţin ce gândesc alegătorii mei germani, dar eu vreau să-mi ţin promisiunile făcute poporului ucrainean."

Pentru cine vrea să vadă falimentul Occidentului în desfăşurare, acesta poate fi contemplat uşor cu ochii minţii.

(Titlul articolului, preluat de la Édouard Husson, trimite la un personaj la fel de real ca Liz Truss. Calamity Jane (1852-1903) a fost o faimoasă pionieră a cuceririi Vestului american şi a intrat definitiv în legendă prin spectacolul Wild West Show. S-au scris despre ea zeci de cărţi şi s-au făcut tot atâtea filme.)

Petru Romoşan