Campania pentru procuror european o face pe Kovesi un redutabil candidat prezidenţial

Laura Codruţa Kovesi poate pierde cursa pentru postul de procuror şef european, însă în plan intern această campanie i-a creat un potenţial electoral deloc neglijabil.

Disputa cu accente telenovelistice pentru numirea Laurei Codruţa Kovesi ca procuror şef al UE a avut un puternic efect în ţară, consolidând imaginea publică a fostei şefe a DNA ca fiind adevărata adversară a lui Liviu Dragnea. Pe partea subiectivă, Laura Codruţa Kovesi a câştigat în urma acestor atacuri ale PSDragnea. Ea a fost extrem de bine susţinută politic in Parlamentul European, s-a văzut şi din reacţiile multor ambasade, acolo există justiţie pe principii, dar există şi o reţea de tip Soros care a fost foarte activă pe partea de confluenţă cu zona din SUA. În plan intern, o parte dintre cei care o susţin sincer pe Kovesi, respectiv USR şi PLUS au avut de câştgat, chiar şi PNL, deşi nu o susţine sincer, a câştigat.

Kovesi are potenţial prezidenţial clar, depinde dacă-l materializează. In actuala conjunctură, fosta şefă DNA are în faţă alternativa unui traseu politic. Avem o Laura Codruţa Kovesi incărcată cu un potenţial electoral aproape de turul 2 al prezidenţialelor, nu chiar de turul II, dar aproape. Prin amânarea numirii unui procuror şef al UE până târziu în toamnă, când, atenţie, majoritatea în viitorul Parlament European va fi cu totul alta, pentru că mişcările de tip naţionalist vor câştiga teren şi probabil vor fi foarte aproape de majoritatea, susţinerea unei candidaturi de tip Kovesi nu va mai fi dorită şi susţinută.

Din perspectiva mea, cred că în noua formulă a PE nu va obţine funcţia de procuror şef UE, iar în această conjunctură se întrevede o posibilitate extrem de fezabilă să-şi asume o candidatură la prezidenţiale şi să se înscrie în primii patru. În acest scenariu, fosta şefă a DNA ar reprezenta, în primul rând, o ameninţare pe culoarul electoral de centru dreapta, inclusiv pentru Klaus Iohannis, dar şi pentru ALDE, care emite pretenţii pe această parte a spectrului.

In context electoral, vorbim si de mult aşteptata şi amânata decizie a CCR în cazul completelor de 3 judecători, decizie ce l-ar putea scăpa de Liviu Dragnea de dosarul privind angajările fictive de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, în care a fost condamnat în primă instanţă la trei ani și jumătate cu executare. Dacă cel vizat, mă refer la Dragnea, va beneficia de aceatsa decizie, asta nu-i îmbunătăţeşte deloc scorul elctoral, ba dimpotrivă, la nivelul lui Dragnea sunt nişte treburi de tip insurmontabil.

Nici măcar pe stradă nu mai poate ieşi de teamă să nu primească roşii şi înjurături, lumea se bazează pe lucruri clare, cei care îl detestă au nişte treburi cu subiect şi predicat. Pe de altă parte, o decizie favorabilă l-ar ajuta pe Dragnea din punct de vedere al exercitării puterii în partid şi în Guvern, dar decizia se poate lăsa aşteptată. La CCR sunt tot felul de lucruri suspecte, acele rapoarte, de exemplu, ăsta e teatru ieftin, cu judecătorul Lăzăroiu care s-a prefăcut că a încercat, dar nu a a putut, mâine ne aşteptăm la o remiza sau o noua amânare, caz în care rămâne varianta OUG.

Cozmin Guşă